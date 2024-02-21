MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN özellikleri nelerdir? Milli Muharip Uçak nedir, ne demek? Kaan adının anlamı nereden geliyor?

Milli Muharip Uçak KAAN, başarılı bir şekilde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçak, fırlatma koltuğu, statik testler, kontrol yüzeyleri testleri, iniş takımı düşürme testleri, aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından motor çalıştırma testlerini başarıyla geçti. Bu önemli adım, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yeteneklerinin ve teknolojik ilerlemesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. KAAN'ın başarılı ilk uçuşu, milli savunma projelerindeki önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik kararlılığını vurguluyor.