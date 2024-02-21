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MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN özellikleri nelerdir? Milli Muharip Uçak nedir, ne demek? Kaan adının anlamı nereden geliyor?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde geliştirilen Milli Muharip Uçak hakkında bilgiler gündeme geldi. Vatandaşların merakla beklediği Milli Muharip Uçak Kaan bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Peki, MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN özellikleri nelerdir? Milli Muharip Uçak nedir, ne demek? Kaan adının anlamı nereden geliyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 09:27 Güncelleme 21 Şubat 2024, 09:35
MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN özellikleri nelerdir? Milli Muharip Uçak nedir, ne demek? Kaan adının anlamı nereden geliyor?

Milli Muharip Uçak KAAN, başarılı bir şekilde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçak, fırlatma koltuğu, statik testler, kontrol yüzeyleri testleri, iniş takımı düşürme testleri, aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından motor çalıştırma testlerini başarıyla geçti. Bu önemli adım, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yeteneklerinin ve teknolojik ilerlemesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. KAAN'ın başarılı ilk uçuşu, milli savunma projelerindeki önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik kararlılığını vurguluyor.

Mürted havalimanından kalkan Milli Muharip Uçağı, bir süre uçuş yaptıktan sonra başarıyla tekrar üssüne döndü.

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.

MİLLİ MUHARİP UÇAK ÖZELLİKLERİ

MMU üstün hava hâkimiyetini:

Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş

Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlamaktadır.

ANKA 3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İrtifa 40.000 ft

Azami Hız 0.7 Mach

Faydalı Yük 1200 kg

Uçuş Süresi 10 saat

YETENEKLERİ

- Keşif, gözetleme ve istihbarat

- Farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz

- Hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması

• Düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme

• Hava ve karada dost kuvvetlere himaye

• Sinyal ve haberleşme istihbarat

• Elektronik harp

• Diğer dost

Türk Hava Kuvvetlerinin zirvesini temsil eden bu projelerin gerçek isimleri belli oldu. Başkan Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu.

KAAN İSMİ ANLAMI NEDİR?
Kaan erkeklere verilen doğum adı ve soyadıdır. Aslı Türk halklarına dayanan Kaan ismi, "yönetici" ya da "Kralların Kralı" (Khagan) anlamına gelmektedir.

Kaan, vasıflı, hükümdar ya da unvan sahibi anlamlarına gelir. Aynı zamanda Kaan ismi Eski Türk Devletlerinde hükümdarlara verilen bir unvandır. TDK sözlük anlamı da hanların hanı, hükümdar anlamlarına gelir.

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