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Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona bomba gönderme: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 7'li koalisyona bomba bir göndermede bulundu. Türkiye'yi geri götürmek için ellerinden geleni ardına koymayan 7'li koalisyona, Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından "Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü&hellip; Peki biz o sırada neler yaptık? Şöyle bir izleyelim&hellip;" notuyla yüklendi. İşte Başkan Erdoğan'ın 40 günlük atılımlarını içeren galerimiz...

01.05.2023 22:46 - Son Güncelleme: 01.05.2023 23:02
Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona bomba gönderme: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin aydınlık geleceği için çalışmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona bomba gönderme: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü!

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala atağa geçen Başkan Erdoğan, açılış üzerine aşılış yapıyor, proje üstüne proje, müjde üstüne müjdeler açıklıyor.

Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona bomba gönderme: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü!

Ancak 7'li koalisyon Başkan Erdoğan'ın yaptığı atılımları eleştirmekten öte gizlemezken, ittifakın çapsız liderleri yapılan projeleri görmezden geliyor.

Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona bomba gönderme: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü!

Hal böylekyen dişe dokunur, vatandaşın yararına bir proje dahi açıklayamayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği 7'li sadece sahnede vatandaşa sözde vaatler dağıtmaktan öte gidemiyor.

Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona bomba gönderme: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü!

KALP YAPMAYI BİLE BECEREMEYEN 7'Lİ…
Tam da bu noktada Başkan Erdoğan, son 40 günde hayata geçirilen dev hamleleri tek tek sıraladığı çok kritik bir paylaşımda bulundu.

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