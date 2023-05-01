Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona bomba gönderme: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 7'li koalisyona bomba bir göndermede bulundu. Türkiye'yi geri götürmek için ellerinden geleni ardına koymayan 7'li koalisyona, Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından "Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü… Peki biz o sırada neler yaptık? Şöyle bir izleyelim…" notuyla yüklendi. İşte Başkan Erdoğan'ın 40 günlük atılımlarını içeren galerimiz...
01.05.2023 22:46 - Son Güncelleme: 01.05.2023 23:02
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin aydınlık geleceği için çalışmaya devam ediyor.