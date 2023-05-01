AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan A Haber'de ekranlarında konuştu: Başkan Erdoğan tarihin en büyük oyunu alacak

14 Mayıs seçimlerine Başkan Erdoğan önderliğinde AK Parti bomba gibi giriyor.
BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİN EN BÜYÜK OYUNU ALACAK I VİDEO İZLE
Adım adım zafer mitingleri için 81 ilde boy gösteren Başkan Erdoğan ve kurmayları halka yapılan projeleri ve yapılacak iyileştirmeleri tek tek anlatıyor.
Son yaşananlar ışığında AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan, A Haber'de seçim sürecine dair konuştu.Yazar Melih Altınok'un sorularını yanıtlayan Turan, "AK Parti bu seçimi de kazanacak" ifadelerine yer verdi.
"BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİNİN EN BÜYÜK OYUNU ALACAK"
"Başkan Erdoğan ile Türkiye'nin kaderi bütünleşti" ifadelerine yer veren Bülent Turan, "Başkan Erdoğan tarihinin en büyük oyunu alacak bence o kanaatteyim. Halk kendisine teveccüh duyuyor. Halkımız irfan sahibi ve vefa sahibidir. Görüyor yapılanları. Yapılan projelerden heyecan duyuyor halkımız." dedi.