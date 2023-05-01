AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan A Haber'de ekranlarında konuştu: Başkan Erdoğan tarihin en büyük oyunu alacak





"TÜRKİYE'DE, ANKARA'DA, ÇANAKKALE, İSTANBUL'DA BİRİNCİ PARTİ AK PARTİ OLACAK"

"AK Parti Ankara, Çanakkale, İstanbul'da birinci parti olacak" diyen AK Partili Turan, "Toplumun siyasete ilişkin kalesi olmaz. İzmir CHP'nin kalesi felan değil. AK Parti'nin burada kazandığı ilçeler var mahalleler var. Aynı ifade Çanakkale içinde de söylemektedir. Çanakkale'de AK Parti 1. parti bu gözden kaçmaktadır. Çanakkale ruhuna AK Parti yakışıyor. Zaman zaman partiler oy artırır ve düşürür. Biz buna rağmen iddiamız ortada. Son İzmir mitingimizi gördünüz. Kıymetli bir mitingdi.



Ankara'da yine aynı şekilde güzeldi. Haftaya İstanbul var. Bence tarihi bir rekor kıracağız İstanbul'da. İyi hazırlanan bir ekibimiz var İstanbul'da. İstanbul başından beri İstanbul Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayan bir il. Sizin ifadenizle AK Parti'nin kalesidir. (1999 seçimleri) Ufak bir yol kazası oldu. Bu seçimlerde kazanacağız. Ben o iddiadayım. İstanbul ile ilgili durumu telafi edeceğiz. İlk seçimde AK Parti Türkiye'de, Ankara'da, Çanakkale, İstanbul'da birinci parti olacak inşallah." şeklinde konuştu.