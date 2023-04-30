Son dakika: Ali Babacan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK sözüne 15 Temmuz gazisi Yahya Tezgelen'den tepki: Bu millet sizi affetmeyecek

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cüleri göreve iade sözü en çok 15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olan isimleri çileden çıkardı.
FETÖ'nün organize ettiği 15 Temmuz hain darbe girişiminde sokaklara çıkıp gövdelerini hainlerin mermilerine siper eden kahramanlardan 47 yaşındaki Yahya Tezgelen, Kılıçdaroğlu ve özellikle DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın KHK sözlerine tepki gösterdi.
"BU MİLLET SİZİ AFFETMEYECEK"
Tezgelen "Seçimler yaklaşırken 3-5 oy uğruna televizyonlarda çıkıp da KHK'lıları affedeceğiz diye açıklama yapan Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'a sesleniyorum. Benim adım Yahya Tezgelen. 15 Temmuz gazisiyim. Ayağımdan vuruldum. Sayısız ameliyat oldum. Sizin yaptığınız bu açıklamalar sadece bana değil Türk milletine ve Türk bayrağına ihanet etmektir. Bu millet sizi asla affetmeyecek" ifadelerini kullandı.