Son dakika: Ali Babacan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK sözüne 15 Temmuz gazisi Yahya Tezgelen'den tepki: Bu millet sizi affetmeyecek

"ONLARA İHTİYACIMIZ VAR"

7'li koalisyonun adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından firari FETÖ'cüler büyük sevinç yaşarken, akıllara ise 7'li koalisyonun seçim vaatlerinden biri olarak sunduğu KHK ile görevlerinden ihraç edilenlerin tekrar görevlerine iadesi geliyor.

7'li koalisyonda Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle daha önce yaptığı "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." açıklaması hafızalarda yer alırken danışmanı Recep Cengiz'den de benzer bir açıklama geldi.

"KHK'LILARI TEKRAR GÖREVE ÇAĞIRACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hakim-savcı-asker ve bürokratların görevlerine iade edileceği itirafında bulundu. Cengiz, "Yaşları uygunsa tekrar göreve çağıracağız. Sadece adli ve savcılar değil, asker de bürokrasi de göreve... KHK ile çeşitli yol ve yöntemlerle emekli edilerek bu bürokratların görevlerine son verildi. Bunlarla çalışacağız." ifadelerini kullandı.