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    Son dakika: Ali Babacan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK sözüne 15 Temmuz gazisi Yahya Tezgelen'den tepki: Bu millet sizi affetmeyecek

    Son dakika haberleri... 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülere göreve iade sözüne 15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olan Yahya Tezgelen'den tepki geldi. Tezgelen, "Sizin yaptığınız bu açıklamalar sadece bana değil Türk milletine ve Türk bayrağına ihanet etmektir. Bu millet sizi asla affetmeyecek” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    7’linin KHK sözüne 15 Temmuz gazisinden tepki

    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cüleri göreve iade sözü en çok 15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olan isimleri çileden çıkardı.

    FETÖ'nün organize ettiği 15 Temmuz hain darbe girişiminde sokaklara çıkıp gövdelerini hainlerin mermilerine siper eden kahramanlardan 47 yaşındaki Yahya Tezgelen, Kılıçdaroğlu ve özellikle DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın KHK sözlerine tepki gösterdi.

    "BU MİLLET SİZİ AFFETMEYECEK"
    Tezgelen "Seçimler yaklaşırken 3-5 oy uğruna televizyonlarda çıkıp da KHK'lıları affedeceğiz diye açıklama yapan Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'a sesleniyorum. Benim adım Yahya Tezgelen. 15 Temmuz gazisiyim. Ayağımdan vuruldum. Sayısız ameliyat oldum. Sizin yaptığınız bu açıklamalar sadece bana değil Türk milletine ve Türk bayrağına ihanet etmektir. Bu millet sizi asla affetmeyecek" ifadelerini kullandı.

        CHP DÖNÜŞ SÖZÜ VERMİŞTİ

        Kılıçdaroğlu'na PKK ve FETÖ'den gelen tebrik mesajları, CHP'lilerin verdiği KHK sözlerini gündeme getirdi. Katıldığı televizyon programında KHK'lılara göreve dönüş sözü veren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bütün hazırlıkların yapıldığını açıklamıştı. Tanrıkulu şöyle konuşmuştu:

        "Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olarak şunu söyleyeyim; CHP Milletvekili olarak söylüyorum ki genel başkanımız neredeyse tüm konuşmalarında tümünün haklarının iade edileceğini, kamuda göreve başlayacaklarını ve özlük haklarını alacaklarını söylüyor. Bu bir maddelik düzenlemedir aynı zamanda. Onun bütün hazırlıkları yapıldı şu anda. Olası bir iktidar değişikliğinde ilk yapacağımız işlerden bir tanesi kolektif bir biçimde sivil medeni ölüme mahkum edilmiş bu yurttaşlarımızdan özür dilemek, onlarla helalleşmek, bir helalleşme yasası çıkarmak ve haklarını iade etmek olacak. "

        "ONLARA İHTİYACIMIZ VAR"
        7'li koalisyonun adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından firari FETÖ'cüler büyük sevinç yaşarken, akıllara ise 7'li koalisyonun seçim vaatlerinden biri olarak sunduğu KHK ile görevlerinden ihraç edilenlerin tekrar görevlerine iadesi geliyor.

        7'li koalisyonda Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle daha önce yaptığı "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." açıklaması hafızalarda yer alırken danışmanı Recep Cengiz'den de benzer bir açıklama geldi.

        "KHK'LILARI TEKRAR GÖREVE ÇAĞIRACAĞIZ"

        Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hakim-savcı-asker ve bürokratların görevlerine iade edileceği itirafında bulundu. Cengiz, "Yaşları uygunsa tekrar göreve çağıracağız. Sadece adli ve savcılar değil, asker de bürokrasi de göreve... KHK ile çeşitli yol ve yöntemlerle emekli edilerek bu bürokratların görevlerine son verildi. Bunlarla çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Son dakika: Ali Babacan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK sözüne 15 Temmuz gazisi Yahya Tezgelen'den tepki: Bu millet sizi affetmeyecek
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