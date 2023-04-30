Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı! Yarısı Bizden Kampanyası: "376 bin 500 bağımsız bölüm 65 bin 500 başvuru"

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI

İstanbul'da başlatılan Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutun olduğunu tespit ettiklerini anlattı.

Şu ana kadar İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü yaptıklarını hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Bizim bilimsel araştırmalarımız ve yaşadığımız depremlerden sonra İstanbul'daki vatandaşlarımızın önemli talepleri oldu. Ulaşım, deprem ve kentsel dönüşüm, İstanbullu için en önemli konular. 26 Nisan itibarıyla başvurular başladı. Öncelikle binaların riskli olup olmadığının tespitini yapıyoruz. Eğer binada 3'te 2 çoğunluk sağlanmışsa, burayı dönüştürüyoruz. Yerindeki dönüşüm 200 bin konuttan fazla olursa kura çekeceğiz. Toplam 200 binini yerinde yapıyoruz, 100 binini de rezerv alanında yapıyoruz. Çıkan maliyetin yarısını da devlet karşılıyor. Maliyetinin yarısını sağlıyoruz ancak kira yardımı vergisini de kattığınızda destek yüzde 50'yi geçiyor. Bu, yüzyılın dönüşüm kampanyası. İstanbul'un, İstanbul tarihinin en önemli projelerinden biri."

Bakan Murat Kurum, projeye 376 bin 500 bağımsız bölüme tekabül eden 65 bin 500 başvurunun olduğunu ifade ederek, bunun milletin Başkan Erdoğan'a güveninin göstergesi olduğunu söyledi.

En çok başvurunun Bahçelievler'den yapıldığını dile getiren Kurum, "Vatandaşımız hazır. Bu acıları tekrar yaşamak istemiyoruz, vatandaşımız da istemiyor. 10-15 gündür İstanbul'dayım. Her gün ya bir temel attık ya da bir açılış yaptık. Bu riskli binaların ortalama değeri 800 binle 1,5 milyon lirayı geçmez. Ancak 2+1 evlerde kentsel dönüşüm sonrası konutun değeri 4-5 milyon lira ediyor." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN TOKİ İDDİALARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ'yle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kurum, "Sayın Kılıçdaroğlu bizim bir tane teslim ettiğimiz TOKİ konutumuza gitmiş mi? Vatandaşımızın derdi, sorunu neymiş sordu mu? Bir tane oradaki vatandaşımızın ziyaretine gitmemiştir. Şimdi kalkmışlar aynı yalanlarla iftiralarla algılarla hep yapmış oldukları işi yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Kurum, TOKİ'nin 18 yılda 145 bin konutu yapıp bitirdiğini anlatarak, 2002'de Başkan Erdoğan'ın gelmesiyle de 21 yılda 1 milyon 200 bin konutu yaptıklarını vurguladı.