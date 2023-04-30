Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı! Yarısı Bizden Kampanyası: "376 bin 500 bağımsız bölüm 65 bin 500 başvuru"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Seçim çalışmaları ve sahadaki gözlemleri sorulan Kurum, İstanbul için ekip arkadaşlarıyla birlikte 21 yıldır her alanda çalıştıklarını söyledi.
Milletin bunu gördüğünü anlatan Kurum, partilerine büyük bir teveccühün olduğunu ifade etti.
Kurum, insanların 14 Mayıs'ı dört gözle beklediğini dile getirerek, "Sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım ve 15 Mayıs sabahı kaldığımız işlere yeniden başlayalım, eser üretelim diye büyük bir teveccüh gösteriyor. Sahada muhalefeti de göremiyoruz." dedi.
Sahada gözlemlediği kadarıyla çok farklı bir neticenin ortaya çıkacağını düşündüğünü anlatan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan yana rekor bir destek olacak. İnsanların artık sabrı kalmamış. Yani 14 Mayıs'ta gidip o demokrasi şöleninde sandıklara tercihini yansıtacaklar ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhur İttifakımızdan yana rekor bir destek verecekler. İstanbul'un, Türkiye'nin yeni ve şahlanış dönemini inşallah başlatacaklar. Bizim sahada gördüğümüz net şekilde böyle." değerlendirmesinde bulundu.
Bakanlık yaptığı süreçte her zaman İstanbul'a gelerek ihtiyaçlarının çözümü için vatandaşların yanında olduklarını belirten Kurum, İstanbul'da 48 tane 18 milyon metrekare millet bahçesi yaptıklarını, Atatürk Havalimanı'nın ilk etabını da 7-8 Mayıs gibi açmayı planladıklarını söyledi.
Kurum, 81 ile 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Göğsümü gere gere geziyorum. Millete ne söz verdiysek o sözleri teker teker tuttuk. Gittiğimiz ilçelerde muhalefetin 'cumhurbaşkanı yardımcıları yapacağım' diye vaat ettiği belediye başkanlarının, Kılıçdaroğlu'nun da İstanbul için verdiği sözleri de tutmadığını görüyoruz. Milletimiz yaralı. Çekmeköy'de, Büyükşehir Belediyesi söz vermiş kavşak yapılacak diye ama yapmamışlar. Yazı yazmışız, 'ben yapmıyorum' demiş. Ulaştırma Bakanlığımıza gittik, 4-5 gün önce orada temelimizi attık. Sancaktepe'de metromuz başlatıldı. Metromuzun üzerine hafriyat dolduruldu. Vatandaşımız net bir şekilde söylüyor. 'Bize söz verdiler, yapmadılar' diyor. Doğruyla yalanları, eserle hayalleri karşılaştıracaklar. 14 Mayıs bunun yarışı olacak. Eserlerin siyaseti ve öbür tarafta hayaller."
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası devletin ilk andan itibaren seferber olduğunu belirten Kurum, 15 gün sonra kalıcı konutların sözleşmesini imzalayıp 46'ncı günde temellerini attıklarına vurgu yaptı.
Kurum, 125 bin konutun inşaatının devam ettiğini anlatarak, "Dünyanın neresine giderseniz gidin bu hızla bu anlayışla tekniğine uygun böyle yapabilecek bir ülkeyi göremezsiniz. Toplamda 650 bin konutumuzu, o bölgenin ihtiyacına göre çalışmalarımızı yürüteceğiz. 11 ilimizi ayağa kaldıracağız. Acil yıkılacak binaların yüzde 85'i kaldırılmış durumda." diye konuştu.