CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan FETÖ'cü KHK'lılarla helalleşme sözü

CHP, kanlı darbe teşebbüsü 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilen FETÖ'cülere destek vermeye devam ediyor.

FETÖ ile ilişiği olanlara yönelik düzenlenen KHK ile görevden alınanlar için CHP Türkiye'nin çeşitli illerinde programlar düzenlerken CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.





Tanrıkulu'na burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısının kapsamı soruldu.

KHK'LILARIN TÜM HAKLARI İADE EDİLECEK

Tanrıkulu, helalleşilecek bir kesimin de KHK'lılar olduğunu söyledi.

Gerekli bütün düzenleme hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen CHP'li vekil, olası iktidar değişikliğinde yapacaklarını şöyle sıraladı:





"KHK ile olarak da şunu söyleyeyim; CHP milletvekili olarak söylüyorum ki genel başkanımız neredeyse tüm konuşmalarında atıfla, tümünün haklarının ilk bir ayda iade edileceğini kamuda görevlerine başlayacaklarını ve özlük haklarının iade edileceğini her tarafta söylüyor.

"1 MADDELİK DÜZENLEME, HER ŞEY HAZIR"

Bu 1 maddelik bir düzenlemedir aynı zamanda. Onun bütün hazırlıkları yapılmış durumda. Olası bir iktidar değişiminde ilk yapacağımız işlerden biri kollektif bir biçimde sivil medeni ölüme mahkum edilmiş vatandaşlarımızdan özür dilemek, onlarla helalleşmek, bir helalleşme yasası çıkarmak ve haklarını iade etmek olacak. Buna sebebiyet verenlerden de hesap soracağız. Çünkü bu da helalleşmenin bir parçası olacak."