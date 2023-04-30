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    • 01.05.2023 01:38
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    Kılıçdaroğlu'ndan iade-i itibar sözü alan FETÖ iltisaklı KHK'lılardan 7'li koalisyona pankartlı destek! Yüksel Taşkın bu işin neresinde?

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tamamını görevlerine iade edeceğiz" diyerek iade-i itibar sözü verdiği FETÖ iltisaklı KHK'lılar İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingde 7'li koalisyona pankartlarla destek verdi. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası olan CHP'nin İzmir 1. sıra adayı Yüksel Taşkın'ın FETÖ elebaşına methiyeler düzüp KHK'lılara vaatler verdiği sözleri mevcut. İzmir'deki mitingde açılan pankartlar sonrası akıllara "Yüksel Taşkın bu işin neresinde?" sorusu geldi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    FETÖ iltisaklılardan 7’li koalisyona pankartlı destek

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü türevleriyle iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    KİRLİ İTTİFAK RESMİYETE DÖKÜLDÜ: "KILIÇDAROĞLU İLE HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR..."
    HDPKK'lı Mithat Sancar ve Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'na desteklerini ilan etti, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler açığa çıktı.



    BAY BAY KEMAL FETÖ'CÜLERE İADE-İ İTİBAR VERECEK: "TAMAMINI GÖREVE İADE EDECEĞİZ"
    Bir yandan da Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile FETÖ vb. terör suçları nedeniyle görevinden uzaklaştırılanlara iade-i itibar yapmak için kolları sıvamış vaziyette.

    Bay Bay Kemal her fırsatta "KHK'lılarının tamamını görevlerine iade edeceğiz" vaadini dile getiriyor.



    7'Lİ KOALİSYONA PANKARTLI DESTEK!
    Tüm bu yaşananlarında gölgesinde 7'li koalisyonun bugünkü İzmir mitinginde dikkat çeken bir kare objektiflere takıldı. Kılıçdaroğlu'nun sürekli iade-i itibar sözü verdiği FETÖ iltisaklı KHK'lılar Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingde pankart açtı.


    CHP'NİN İZMİR ADAYINDAN FETÖ ELEBAŞINA METHİYELER, KHK'LILARA VAATLER
    KHK'lıların 7'liye verdiği pankartlı destek bir kenarda dursun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı yaptığı daha sonrasında İzmir'de 1. sıradan aday gösterdiği Yüksel Taşkın'ı mercek altına almakta fayda var...

    Takvim.com.tr'nin daha önce deşifre ettiği gibi Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarıydı. CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir'de ilk sıradan aday olarak gösterilen Taşkın'ın FETÖ elebaşı Gülen'den övgüyle bahsettiği ortaya çıktı.

    Yazılarında FETÖ'yü savunan Taşkın'ın elebaşı Gülen'i, "Post-modern şaman" olarak nitelemesi dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun danışman yaptığı Taşkın, FETÖ'cülerin yayın organına katılarak KHK'lılara göreve iade sözü verdiği de ortaya çıkmıştı.



        Fotoğrafta: FETÖ elebaşına methiyeler düzen CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın'ın paylaşımı


        İzmir'deki mitingde açılan pankartlar sonrası akıllara "Yüksel Taşkın bu işin neresinde?" sorusu geldi.

        Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP şürekasının KHK'lılar için verdiği ihanet temelli teminatları hatırlamakta fayda var;

        SİHA SEZGİN'DEN KHK'LILARA "SİZİ GÖREVE DÖNDÜRECEĞİZ" SÖZÜ
        Katıldığı televizyon programında KHK'lılara göreve dönüş sözü veren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bütün hazırlıkların yapıldığını açıklamıştı.

        Tanrıkulu şöyle konuşmuştu:

        "Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olarak şunu söyleyeyim; CHP Milletvekili olarak söylüyorum ki genel başkanımız neredeyse tüm konuşmalarında tümünün haklarının iade edileceğini, kamuda göreve başlayacaklarını ve özlük haklarını alacaklarını söylüyor. Bu bir maddelik düzenlemedir aynı zamanda. Onun bütün hazırlıkları yapıldı şu anda. Olası bir iktidar değişikliğinde ilk yapacağımız işlerden bir tanesi kolektif bir biçimde sivil medeni ölüme mahkum edilmiş bu yurttaşlarımızdan özür dilemek, onlarla helalleşmek, bir helalleşme yasası çıkarmak ve haklarını iade etmek olacak. "


        "KHK'LILARI TEKRAR GÖREVE ÇAĞIRACAĞIZ"
        Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz de KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hakim-savcı-asker ve bürokratların görevlerine iade edileceği itirafında bulunmuştu.

        Cengiz, "Yaşları uygunsa tekrar göreve çağıracağız. Sadece adli ve savcılar değil, asker de bürokrasi de göreve... KHK ile çeşitli yol ve yöntemlerle emekli edilerek bu bürokratların görevlerine son verildi. Bunlarla çalışacağız." demişti.


            "BU MİLLET SİZİ AFFETMEYECEK"
            Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülere verdiği "iade-i itibar" sözüne15 Temmuz gazisi Yahya Tezgelen sert tepki gösterdi.

            Tezgelen, "Sizin yaptığınız bu açıklamalar sadece bana değil Türk milletine ve Türk bayrağına ihanet etmektir. Bu millet sizi asla affetmeyecek" ifadelerini kullandı.
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            Koalisyonlu yılların fragmanı! İzmir’de kaos
            Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'ndan iade-i itibar sözü alan FETÖ iltisaklı KHK'lılardan 7'li koalisyona pankartlı destek! Yüksel Taşkın bu işin neresinde?
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