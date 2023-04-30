Kılıçdaroğlu'ndan iade-i itibar sözü alan FETÖ iltisaklı KHK'lılardan 7'li koalisyona pankartlı destek! Yüksel Taşkın bu işin neresinde?

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü türevleriyle iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
KİRLİ İTTİFAK RESMİYETE DÖKÜLDÜ: "KILIÇDAROĞLU İLE HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR..."
HDPKK'lı Mithat Sancar ve Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'na desteklerini ilan etti, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler açığa çıktı.
BAY BAY KEMAL FETÖ'CÜLERE İADE-İ İTİBAR VERECEK: "TAMAMINI GÖREVE İADE EDECEĞİZ"
Bir yandan da Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile FETÖ vb. terör suçları nedeniyle görevinden uzaklaştırılanlara iade-i itibar yapmak için kolları sıvamış vaziyette.
Bay Bay Kemal her fırsatta "KHK'lılarının tamamını görevlerine iade edeceğiz" vaadini dile getiriyor.
7'Lİ KOALİSYONA PANKARTLI DESTEK!
Tüm bu yaşananlarında gölgesinde 7'li koalisyonun bugünkü İzmir mitinginde dikkat çeken bir kare objektiflere takıldı. Kılıçdaroğlu'nun sürekli iade-i itibar sözü verdiği FETÖ iltisaklı KHK'lılar Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingde pankart açtı.
CHP'NİN İZMİR ADAYINDAN FETÖ ELEBAŞINA METHİYELER, KHK'LILARA VAATLER
KHK'lıların 7'liye verdiği pankartlı destek bir kenarda dursun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı yaptığı daha sonrasında İzmir'de 1. sıradan aday gösterdiği Yüksel Taşkın'ı mercek altına almakta fayda var...
Takvim.com.tr'nin daha önce deşifre ettiği gibi Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarıydı. CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir'de ilk sıradan aday olarak gösterilen Taşkın'ın FETÖ elebaşı Gülen'den övgüyle bahsettiği ortaya çıktı.
Yazılarında FETÖ'yü savunan Taşkın'ın elebaşı Gülen'i, "Post-modern şaman" olarak nitelemesi dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun danışman yaptığı Taşkın, FETÖ'cülerin yayın organına katılarak KHK'lılara göreve iade sözü verdiği de ortaya çıkmıştı.