Kılıçdaroğlu'ndan iade-i itibar sözü alan FETÖ iltisaklı KHK'lılardan 7'li koalisyona pankartlı destek! Yüksel Taşkın bu işin neresinde?

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP şürekasının KHK'lılar için verdiği ihanet temelli teminatları hatırlamakta fayda var;

SİHA SEZGİN'DEN KHK'LILARA "SİZİ GÖREVE DÖNDÜRECEĞİZ" SÖZÜ

Katıldığı televizyon programında KHK'lılara göreve dönüş sözü veren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bütün hazırlıkların yapıldığını açıklamıştı.



Tanrıkulu şöyle konuşmuştu:

"Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olarak şunu söyleyeyim; CHP Milletvekili olarak söylüyorum ki genel başkanımız neredeyse tüm konuşmalarında tümünün haklarının iade edileceğini, kamuda göreve başlayacaklarını ve özlük haklarını alacaklarını söylüyor. Bu bir maddelik düzenlemedir aynı zamanda. Onun bütün hazırlıkları yapıldı şu anda. Olası bir iktidar değişikliğinde ilk yapacağımız işlerden bir tanesi kolektif bir biçimde sivil medeni ölüme mahkum edilmiş bu yurttaşlarımızdan özür dilemek, onlarla helalleşmek, bir helalleşme yasası çıkarmak ve haklarını iade etmek olacak. "