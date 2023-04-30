Haluk Bayraktar'dan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Bizim derdimiz siyaset değil"

7'li koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verdiği vaatlerle vatandaşın tepkisini çekiyor.
KEMAL KILIÇDAROĞLU BAYKAR'I HEDEF ALDI | VİDEO İZLE
KILIÇDAROĞLU ATATÜRK HAVALİMANI'NI ABD'Lİ ŞİRKETE PEŞKEŞ ÇEKECEK
Kılıçdaroğlu, son olarak Atatürk Havalimanı'nı Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi kurulması için ABD'li bir şirkete vereceğini açıkladı. Baykar Holding CEO'su Haluk Bayraktar, "Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" ifadeleriyle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun ihaleyi vermeyi planladığı Özmen ailesinin, CIA'ye çalıştığı ortaya çıktı.
SKANDAL SUÇLAMA: "BU KADAR SİYASALLAŞMAYIN SEVGİLİ HALUK BEY"
Tepkilere hedef saptırarak karşı koymaya çalışan ve BAYKAR'ı suçlamaya kalkan Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş." ifadelerini kullandı.