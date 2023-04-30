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    • 30.04.2023 09:44
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    Haluk Bayraktar'dan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Bizim derdimiz siyaset değil"

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında dünyanın en büyük İHA ihracatçısı BAYKAR'ı hedef aldı. 30 ülkeye ihracat yapan Baykar Holding CEO'su Haluk Bayraktar'ın CHP'li milletvekilleriyle ilgili sözlerine sorulan Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü. Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan cevap veren Bayraktar, "Sezgin Tanrıkulu’nun ismi verilince duymazdan gelmişsiniz. Rahmetli Babamız bu iftiraları size yıllar önce mektupla ve telefonda şikayet etmiş fakat o zaman da duyarsız kalmıştınız. Bu tutarsız halinizi milletimizin takdirine sunuyoruz. Bizim derdimiz siyaset değil. Siz yapın siyasetinizi. Biz hakkımızı, milletimizin hukukunu çiğnetmemenin derdindeyiz." dedi.

    takvim.com.tr
    Bizim derdimiz siyaset değil

    7'li koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verdiği vaatlerle vatandaşın tepkisini çekiyor.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU BAYKAR'I HEDEF ALDI | VİDEO İZLE


    KILIÇDAROĞLU ATATÜRK HAVALİMANI'NI ABD'Lİ ŞİRKETE PEŞKEŞ ÇEKECEK
    Kılıçdaroğlu, son olarak Atatürk Havalimanı'nı Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi kurulması için ABD'li bir şirkete vereceğini açıkladı. Baykar Holding CEO'su Haluk Bayraktar, "Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" ifadeleriyle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun ihaleyi vermeyi planladığı Özmen ailesinin, CIA'ye çalıştığı ortaya çıktı.



    SKANDAL SUÇLAMA: "BU KADAR SİYASALLAŞMAYIN SEVGİLİ HALUK BEY"
    Tepkilere hedef saptırarak karşı koymaya çalışan ve BAYKAR'ı suçlamaya kalkan Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş." ifadelerini kullandı.


        SİHA'LARA KARŞI OLAN CHP'Lİ SEZGİN 1'İNCİ SIRADAN VEKİL ADAYI
        Bu gelişmelerin ardından Haluk Bayraktar katıldığı canlı yayında, SİHA'lara karşı çıkan terör sevici CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu Diyarbakır'dan liste başı milletvekili adayı gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

        "HEDEF GÖSTERİLDİM, SİYASET Mİ YAPIYORUM"
        10 yıl önce her gün kalleşçe şehit haberleri alındığını belirten Bayraktar, "Ne zaman ki Türkiye terörle mücadelede başarıya ulaştı ilk tepki CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. SİHA'ları Türk askeri bu ülkenin vatandaşlarının güvenliği için kullanıyor? Niye milli olduğu için rahatsızlık duyuyorsunuz? Tanrıkulu böyle derken, bu konu sayın Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Herhangi bir cevap vermiyor. Şu an Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'dan liste başı milletvekili adayı. Hedef gösterilirken, JİTEM denirken siyaset yapılmıyor, ben konuşurken mi siyaset yapıyorum? Madem bize değer veriliyor, niye bize iftira atarak yükseliyor insanlar? Milli teknolojiye iftira atanlar yükseliyor! Niye? Ben bunu söyleyince siyaset mi oluyor?" dedi.


        Aynı şekilde kendilerine iftira atan başka CHP'lilerin de olduğunu sözlerine ekleyen Bayraktar, "CHP'li Milletvekili Sevda Erdan Kılıç aynen şu cümleyi kurdu, "Yandaş bir şirket olarak BAYKAR'ın önü açılıyor. BAYKAR, ASELSAN'ın mühendislerini alarak büyütülüyor." Külliyen yalan, külliyen iftira. BAYKAR kurulduğundan beri bir tane ASELSAN çalışanı ASELSAN'dan alıp BAYKAR'da çalışıyor değil. BAYKAR 3 bin 500 kişilik bir firma, yaş ortalaması 28 yaşında olan ve sıfırdan mühendisleri istihdam ederek yetiştirdiğimiz, kesinlikle hiçbir Türk savunma sanayi vakıf şirketinden böyle bir kuralımız var, olması da gerekmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu soruluyor cevap yok. Bu iftirayı atan kişi de daha üst sıradan İzmir'de milletvekili adayı oluyor." ifadelerini kullandı.

            CHP'DEN ADAY OLAN SİHA DÜŞMANLARI SORULDU
            14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala Turgay Ciner'in patronluğunu yaptığı Habertürk'e konuk olan Kılıçdaroğlu'na Bayraktar'ın "Sayın Kılıçdaroğlu'na bu soruluyor cevap yok. Bu iftirayı atan kişi de daha üst sıradan İzmir'de milletvekili adayı oluyor." şeklindeki açıklamaları soruldu.

            "OLAYDAN HABERİ YOK BENİ ARASIN" YALANI
            Benzer bir şekilde olaydan haberi olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu'na, Bayraktar sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi. Sezgin Tanrıkulu'nun adını duyduğu halde cevap dahi vermeyen Kılıçdaroğlu'nun tutarsızlığını anlatan Bayraktar, "Sn. Kılıçdaroğlu, bugün yine isimlerimizi zikretmişsiniz, her ne kadar bugüne değin biz pek hissedemesek de bizi desteklediğinizi söylemişsiniz. Buna rağmen Milli SİHA'lara jitem diyen, bize devlet şirketlerinden insan kaynağı çalma iftirası atan, belediyeden para aldığımız yalanını söyleyen vekillerinizi neden Diyarbakır'da, İzmir'de, Malatya'da listelerde yükselttiğiniz sorusunu cevaplamamışsınız. Sezgin Tanrıkulu'nun ismi verilince duymazdan gelmişsiniz. Rahmetli Babamız bu iftiraları size yıllar önce mektupla ve telefonda şikayet etmiş fakat o zaman da duyarsız kalmıştınız. Nihayet, başka bir iftirayı siz atınca, Babamız Özdemir Bey size dava açmış ve mahkeme sizi tazminata mahkum etmişti. Kazanılacak tutarın da şehit ailelerine bağışlanmasını vasiyet etmişti. Bu tutarsız halinizi milletimizin takdirine sunuyoruz. Bizim derdimiz siyaset değil. Siz yapın siyasetinizi. Biz hakkımızı, milletimizin hukukunu çiğnetmemenin derdindeyiz." dedi.

            Bayraktar, üretim konusunda yeniden BAYKAR'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını tek tek ifşa etti. BAYKAR'ın diğer firmaları rekabette geriden bıraktığını belirten Bayraktar, "Ben üreteyim başkası üretmesin" olmaz, demişsiniz bizim için. Türkiye Baykar'dan önce İsrail'den İHA alıyordu. Baykar İHA üretti, İsrail firmasıyla rekabet etti ve Türkiye'ye daha kaliteli İHA'ları 10'da 1 maliyetle tedarik etti. Halihazırda Türkiye'de İHA üretimi yapan biri vakıf şirketi, 7 firma var. Baykar, ABD, İsrail ve Çin firmalarını rekabette geride bıraktı, 30 ülkeye ihracat yaptı. Dünyanın en büyük İHA ihracatçısı oldu." dedi.

            BAYKAR'ın bu yılki gelirlerinin %99,3'ünü ihracattan kazandığına dikkat çeken Bayraktar, "Baykar, şimdiye kadar ar-ge yatırımınının tamamını özkaynaklarıyla yaptı. Tek kuruş devlet hibesi ya da banka kredisi almadı. Elde ettiği tüm gelirlerin %75'ini, bu yılki gelirlerinin %99,3'ünü ihracattan kazandı. 2022 ihracatı 1.2 milyar dolar. Türkiye'de toplam savunma harcamaları içinde Baykar'ın payı %1'in altında. Baykar'ın öncülüğünde düzenlenen Teknofest'te her yıl 4.000'den fazla İHA takımı yarışıyor. Yepyeni teknoloji şirketleri doğuyor. Siz değil Türkiye'den, dünyadan bize benzer bir örnek daha gösterebilir misiniz? Baykar rekabetten kaçar mı? Desteklerken (!) keşke hakikati çarpıtmasaymışsınız. Amasız, fakatsız bir destek için ABD şirketi mi olmalıydık?" ifadelerini kullandı.

                BÖLÜCÜ KEBAPÇI SEZGİN'İN SİHA HAZIMSIZLIĞI: HER FIRSATTA HEDEF ALIYOR
                Bilindiği üzere sözde 'hümanist' pozları kesen, PKK cenazeleri ve terör medyasının aranan yüzü olan CHP İstanbul vekili Sezgin Tanrıkulu, SİHA'lar ile ilgili mesnetsiz açıklamalarda bulunmuş, "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor" ifadelerini kullanarak teröristlerin öldürülmesinden kaynaklı duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

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                Rakiplere korku veren hırçın bir performans
                Haberler Güncel Haluk Bayraktar'dan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Bizim derdimiz siyaset değil"
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