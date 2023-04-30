Sözde gazeteci Sezgin Kartal'ın terör fotoğrafı ortaya çıktı: YPG'li teröristlerle birlikte elinde AK-47 kaleşnikof

Terör örgütü PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma yürütülen sözde gazeteci Sezgin Kartal'ın tutuklanmasının ardından hazırlanan iddianame sonrası detaylar ortaya çıktı. KHK ile kapatılan Özgür Gündem'de çalışan İbrahim Karakaş hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Bağcılar ilçesinde bulunan ikametinde yapılan aramalarda gazeteci Sezgin Kartal'ın PKK/YPG silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğuna dair bilgiler elde edildi.
SURİYE'DE ELİNDE TÜFEKLE TERÖRİSTLERLE YÜRÜDÜ
Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde Sezgin Kartal'ın Suriye'nin Ayn el-Arab kentinde YPG'li teröristlerle birlikte elinde AK-47 kaleşnikof marka tüfekle yürüdüğü sırada poz verdiği görüldü. Fotoğrafın ele geçirilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sezgin Kartal söz konusu kişinin kendisi olmadığını iddia etti.
TUTUKLANDI
Sezgin Kartal ifadesinde 2010 yılından bu yana gazetecilik mesleğini yürüttüğünü 2003 yılından beridir aynı GSM hattını kullandığını, sezgin Karakaş isimli şahsı tanımadığını ve yurt dışına illegal yöntemlerle çıkmadığını söyledi. Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Kartal'ın suçlandığı fotoğraf kriminal incelemeye gönderildi.
SURUÇ'TAN AYN EL-ARAB KENTİNE GEÇTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sezgin Kartal'a ait olduğu değerlendirilen fotoğraf üzerinde yapılan inceleme sonunda söz konusu şahsın Kartal olduğu belirtildi. Savcılık ayrıca yapılan HTS analiz çalışmasında şüphelinin 1 Ocak 2014 yılında İstanbul'da fotoğraf çekildiğini, 24 Eylül 2014 yılında sırasıyla, Kocaeli, Düzce, Bolu, Ankara, Konya, Osmaniye ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçelerinde baz verdiği görüldü. Telefondan daha sonra baz alınamadığı bu süre içerisinde şüphelinin Suriye ülkesine geçtiği tespit edildi.