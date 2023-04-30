Haberler Haber Videoları Haluk Bayraktar'dan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Bizim derdimiz siyaset değil"

Haluk Bayraktar'dan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Bizim derdimiz siyaset değil"

Haluk Bayraktar'dan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Bizim derdimiz siyaset değil"
30.04.2023 09:17

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7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında dünyanın en büyük İHA ihracatçısı BAYKAR'ı hedef aldı. 30 ülkeye ihracat yapan Baykar Holding CEO'su Haluk Bayraktar'ın CHP'li milletvekilleriyle ilgili sözlerine sorulan Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü. Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan cevap veren Bayraktar, "Sezgin Tanrıkulu’nun ismi verilince duymazdan gelmişsiniz. Rahmetli Babamız bu iftiraları size yıllar önce mektupla ve telefonda şikayet etmiş fakat o zaman da duyarsız kalmıştınız. Bu tutarsız halinizi milletimizin takdirine sunuyoruz. Bizim derdimiz siyaset değil. Siz yapın siyasetinizi. Biz hakkımızı, milletimizin hukukunu çiğnetmemenin derdindeyiz." dedi.

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