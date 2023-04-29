Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.04.2023 00:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2023 01:34
    ABONE OL

    HDPKK ile aynı çizgide buluşan Kılıçdaroğlu kirli pazarlığı inkar etmeye çalıştı! Demirtaş ve Kavala'ya yine arka çıktı

    7'li koalisyonla HDPKK'nın aynı noktada buluşmasının ardından, 'Öcalana özgürlük' ve 'bölücü' talepler günyüzüne çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açık açık ilan eden HDPKK'da Mithat Sancar ve Pervin Buldan "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştu. Bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından canlı yayında soruları cevaplayan Kılıçdaroğlu pazarlık masası adeta inkar etmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu, "Diyorum ki 'evet bunlarla oturduk ittifak konusunda anlaştık' derim. Böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı. Öte yandan Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçuyla mahkum edilen Osman Kavala ve Kobani olaylarının azmettircisi HDPKK Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a tekrar arka çıkaracak, özgürlük vaadini yineledi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’ndan yeni skandal söylemler

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.



    HDPKK'YI MASUMLAŞTIRAN KILIÇDAROĞLU, KANDİL'DEN DESTEK...
    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.

    (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

    "KILIÇDAROĞLU BİZİMLE AYNI ÇİZGİDE BULUŞTU"
    HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü belirterek, 14 Mayıs'ta kendisini destekleyeceklerini açıkladı. Sancar'dan sonra Pervin Buldan da topa girdi... Buldan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştu. Bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.



    KILIÇDAROĞLU HDPKK İLE YAPILAN PAZARLIĞI İNKAR ETTİ
    Yaşanan bu gelişmelerin ardından 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında HDPKK ile yapılan pazarlığı inkar etti.

    "Bizim gizli kapaklı görüşmemiz varsa çıksın açıklasın devleti yöneten kişi sorumluluk üstlenir. Diyorum ki 'evet bunlarla oturduk ittifak konusunda anlaştık' derim. Böyle bir şey yok. Biz 6 lider bir aradayız. Benim tek başına pazarlık yapma şansım var mı? Yok masanın altında imiş, yanında imiş, üstünde imiş. Açıkça söyleyin. Milletin kafasını karıştırmak istiyorlar, işin gerçeği bu" ifadelerini kullandı.



        KAVALA VE DEMİRTAŞ'A ARKA ÇIKTI
        Öte yandan Kılıçdaroğlu Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçuyla mahkum edilen Osman Kavala ve Kobani olaylarının azmettiricisi HDPKK Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a tekrar arka çıkaracak, özgürlük vaadini yineledi.

        "Gezi olaylarında içeride olanlar, ne günahı var bunların?" diyen Kılıçdaroğlu "Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar millete. Halka doğruları söyleyeceksiniz." dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Asgari ücrete temmuz zammı
        Haberler Güncel HDPKK ile aynı çizgide buluşan Kılıçdaroğlu kirli pazarlığı inkar etmeye çalıştı! Demirtaş ve Kavala'ya yine arka çıktı
            loading
            SON DAKİKA