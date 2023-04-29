



KILIÇDAROĞLU HDPKK İLE YAPILAN PAZARLIĞI İNKAR ETTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında HDPKK ile yapılan pazarlığı inkar etti.



"Bizim gizli kapaklı görüşmemiz varsa çıksın açıklasın devleti yöneten kişi sorumluluk üstlenir. Diyorum ki 'evet bunlarla oturduk ittifak konusunda anlaştık' derim. Böyle bir şey yok. Biz 6 lider bir aradayız. Benim tek başına pazarlık yapma şansım var mı? Yok masanın altında imiş, yanında imiş, üstünde imiş. Açıkça söyleyin. Milletin kafasını karıştırmak istiyorlar, işin gerçeği bu" ifadelerini kullandı.