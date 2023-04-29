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    • 29.04.2023 22:37
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    Başkan Erdoğan'a edilen hakaretlere 'özgürlük' diyen 7'li koalisyondan vatandaşa dava yağmuru!

    Başkan Erdoğan'a edilen hakeretleri 'özgürlük' olarak adlandıran 7'li koalisyon vatanşları adeta adliye koridolarına mahkum etti. Vatandaşların sosyal medya paylaşımları nedeniyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 200'ün üzerinde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 400'e yakın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bin 500, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 12 binden fazla kişi hakkında şikayette bulundu.

    7’li koalisyondan vatandaşa dava yağmuru!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a edilen hakaretleri 'özgürlük' olarak nitelendiren 7'li koalisyon, kendisiyle çelişiyor. 7'li koalisyonun ortakları tarafından şikâyet edilen çok sayıda vatandaş, hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle adliye koridorlarında sürünüyor.



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 200'ün üzerinde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 400'e yakın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bin 500, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 12 binden fazla vatandaş hakkında şikayette bulunarak rekor kırdı.



    UZLAŞMANIN DA BİR BEDELİ VAR
    Koalisyon ortaklarının vatandaşla davalık olduğu "hakaret" suçu, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesinde düzenleniyor. Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlardan olan "hakaret" suçu uzlaştırma kapsamında yer alıyor.



        Davacının avukatı uzlaşma için devreye giriyor. Davalı taraf kabul ederse 10 bin ila 100 bin lira arasında değişen miktarda para talep ediliyor.



        PEKİ VATANDAŞA KİM NE KADAR SAYIDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ



        MERAL AKŞENER: 11.579



            TEMEL KARAMOLLAOĞLU: 1650



            AHMET DAVUTOĞLU: 390



            KEMAL KILIÇDAROĞLU: 180



                (Yukardaki rakamlar sadece hakaret edildiği gerekçesiyle açılan suç duyurları)



                KILIÇDAROĞLU KENDİ REKLAM FİLMİ İLE ÇELİŞTİ
                Öte yandan açılan suç duyurularının ardından akıllara 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sana Söz' isimli reklam filmi geldi. Reklam filminde "Beni eleştirdiğin için asla başına iş gelmeyecek" diyen Kılıçdaroğlu'nun vatandaşları adliye köşelerine mahkum etmesi büyük bir çelişki olarak değerlendirildi.

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                7’li koalisyondan vatandaşa dava yağmuru!
                Haberler Güncel Başkan Erdoğan'a edilen hakaretlere 'özgürlük' diyen 7'li koalisyondan vatandaşa dava yağmuru!
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