Başkan Erdoğan'a edilen hakaretlere 'özgürlük' diyen 7'li koalisyondan vatandaşa dava yağmuru!





UZLAŞMANIN DA BİR BEDELİ VAR

Koalisyon ortaklarının vatandaşla davalık olduğu "hakaret" suçu, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesinde düzenleniyor. Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlardan olan "hakaret" suçu uzlaştırma kapsamında yer alıyor.