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    • 28.04.2023 20:56
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    • 28.04.2023 21:05
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    AK Parti'den sinemalara özel çok çarpıcı reklam filmi! 7'li koalisyona "Reklamlar bitti" göndermesi! Asrın projeleri tek tek gösterildi

    Seçimlere sayılı bir süre kala siyasi partiler reklam filmleriyle vatandaşlara yapılan ve yapılacak olan projeleri tam gaz anlatmaya devam ediyor. Son olarak AK Parti sinema salonlarına yayınlanacak olan çok çarpıcı bir reklam filmi yayınladı. "Reklamlar bitti, şimdi sıra gerçeklerde" cümlesiyle başlayan reklam filminde asrın projeleri tek tek gösterildi. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Reklamlar bitti, şimdi sıra gerçeklerde!

    Türkiye'de seçimlere az bir süre kala siyasi partiler de yayınladıkları reklam filmleriyle vatandaşlara yaptıkları ve yapacakları projeleri aktarmaya devam ediyor.

    REKLAMLAR BİTTİ, ŞİMDİ SIRA GERÇEKLERDE I VİDEO İZLE



    TÜRKİYE'NİN GURUR PROJELERİ SİNEMA SALONLARINDA
    Özellikle AK Parti yürüttüğü reklam politikasıyla vatandaşların beğenisini toplarken AK Parti'nin yeni reklam filmi yayınalndı. Sinema salonlarına yönelik hazırlanan reklam filminin hemen başında muhalefete gönderme yapıldı.



    "SAYIN SEYİRCİLER REKLAMLAR BİTTİ"
    Filmin hemen başında "Sayın seyirciler reklamlar bitti" sözleriyle muhalefete göndermede bulunulurken, "Şimdi sıra gerçeklerde" sözüyle de AK Parti'nin mega projeleri tek tek anlatıldı.



        SAYISIZ PROJE EKRANLARDA
        Görüntülerde İstanbul Havalimanı, Ayasofya, Akıncı, Kızılelma, Şehir Hastaneleri, TCG Anadolu, Fatih Sondaj Gemisi, yapılan yeni metro hatları, Millet Bahçeleri, Doğal gaz keşfi, Togg, yeni köprüler, kültür alanında atılan adımlar sinemaseverlere sunuldu.

        (Haberi okuma için lütfen görsele tıklayınız)

        KILIÇDAROĞLU'NDAN KİRLİ ALGI OPERASYONU
        Öte yandan AK Parti hizmetlerini ve projelerini aktarmaya devam ederken, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu kirli algı operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor.



        Etik dışı olarak AK Parti'nin Ayasofya ile ilgili reklam filmi yayınlayacağını öğrenen Kılıçdaroğlu, "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!" ifaderiyle kirli bir operasyona girişti.

        HANGİ KANALDA SIZDIRDI?
        AK Parti'nin reklam filmini saatler öncesinden televizyon kanallarına gönderdiği öğrenilirken hangi kanalın bu bilgili sızdırdığı konusunda sosyal medyada tartışmalar başladı. Bir sosyal medya kullancısı bilgiyi Habertürk'ün sızdırdığını iddia edilmişti.



        AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
        Kılıçdaroğlu'nun giriştiği kirli algı operasyonuna cevap AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Milletin değerlerine yabancı olan Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Dağ, "Yayınlanması için TV kanallarına gönderdiğimiz reklam filmimize ilişkin etik dışı ve ilkesiz bir şekilde bilgi alarak bu paylaşımı yapmanız; içinde bulunduğunuz acizane durumun göstergesidir. Milletimizin Ayasofya Camii hususundaki maneviyatını itibarsızlaştırmaya çalışmaktan hicap duymalısınız. Bizi izlemeye devam edin. Belki o zaman bu milletle gerçekten tanışabilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

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        Haberler Güncel AK Parti'den sinemalara özel çok çarpıcı reklam filmi! 7'li koalisyona "Reklamlar bitti" göndermesi! Asrın projeleri tek tek gösterildi
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