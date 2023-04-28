AK Parti'den sinemalara özel çok çarpıcı reklam filmi! 7'li koalisyona "Reklamlar bitti" göndermesi! Asrın projeleri tek tek gösterildi





Etik dışı olarak AK Parti'nin Ayasofya ile ilgili reklam filmi yayınlayacağını öğrenen Kılıçdaroğlu, "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!" ifaderiyle kirli bir operasyona girişti.



HANGİ KANALDA SIZDIRDI?

AK Parti'nin reklam filmini saatler öncesinden televizyon kanallarına gönderdiği öğrenilirken hangi kanalın bu bilgili sızdırdığı konusunda sosyal medyada tartışmalar başladı. Bir sosyal medya kullancısı bilgiyi Habertürk'ün sızdırdığını iddia edilmişti.