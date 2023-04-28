AK Parti'den sinemalara özel çok çarpıcı reklam filmi! 7'li koalisyona "Reklamlar bitti" göndermesi! Asrın projeleri tek tek gösterildi

Türkiye'de seçimlere az bir süre kala siyasi partiler de yayınladıkları reklam filmleriyle vatandaşlara yaptıkları ve yapacakları projeleri aktarmaya devam ediyor.
REKLAMLAR BİTTİ, ŞİMDİ SIRA GERÇEKLERDE I VİDEO İZLE
TÜRKİYE'NİN GURUR PROJELERİ SİNEMA SALONLARINDA
Özellikle AK Parti yürüttüğü reklam politikasıyla vatandaşların beğenisini toplarken AK Parti'nin yeni reklam filmi yayınalndı. Sinema salonlarına yönelik hazırlanan reklam filminin hemen başında muhalefete gönderme yapıldı.
"SAYIN SEYİRCİLER REKLAMLAR BİTTİ"
Filmin hemen başında "Sayın seyirciler reklamlar bitti" sözleriyle muhalefete göndermede bulunulurken, "Şimdi sıra gerçeklerde" sözüyle de AK Parti'nin mega projeleri tek tek anlatıldı.