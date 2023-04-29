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İzmir’de tarihi miting tarihi kalabalık! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

İzmir’de tarihi miting tarihi kalabalık! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
29.04.2023 18:17 - Son Güncelleme: 29.04.2023 18:18

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen AK Parti İzmir mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar palavrasına tepki gösteren Erdoğan, "Bay Bay Kemal bıktık senin şu yalanlarından, bulduysan getir. Nereye diyorsan oraya ver ama yalan söyleme. Çünkü bunlar esrar, eroin kaçakçısı, onlardan aldığı parayı getirecekmiş." dedi. 7'li koalisyonun durumunu bir fıkra ile anlatan Erdoğan, "Bu milletin aile kurumu sağlamdır, Bu milletten LGBT'ci çıkmaz. Bizzat kendilerinin kumar masası dedikleri masa, rulet masası çıktı." ifadelerini kullandı.

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