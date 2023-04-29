7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na ÖTV tokadı! Bakan Nebati: "Vergi mevzuatından haberiniz yok"

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti hükümetleri döneminde yürürlüğe giren hizmetlerle ilgili vaatler vermeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu son olarak şehit ailelerine ÖTV'siz araç vereceği vaadinde bulundu.
DÜZENLEMEYİ 2016 YILINDA AK PARTİ HAYATA GEÇİRDİ
Kılıçdaroğlu'nun verdiği vaadin daha önce AK Parti tarafından 2016 yılında hayata geçirildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugünkü konuşmasında, "şehit ailelerine ÖTV'siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacaklarına dair verdiği sözü" değerlendirdi.