Terör sevici ortaklar birbirine girdi! TİP'li Ahmet Şık HDP'ye fena salladı: Kürt faşisti ile uğraşamam

HDPKK'nın da 14 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek sonrası ittifakta krizler peş peşe geliyor. PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak ortağı Türkiye İşçi Partisi (TİP) arasında çok büyük bir kriz deprem yaşandı.







HDPKK VE TİP KAVGAYA GİRİŞTİ

Milletvekili seçimlerine ortak listeyle girmedikleri için birbirlerini eleştiren ve sert ifadeler sarf eden HDP ve TİP kanadındaki gerginlik sık sık gündeme gelmişti.



Son olarak daha önce HDP listelerinden milletvekili seçilen fakat sonrasında TİP'e geçen Türkiye İşçi Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Şık ittifak ortağını çok ağır sözlerle hedefe aldı.