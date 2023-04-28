Başkan Erdoğan liderliğinde üreten kazanan Türkiye! "Yaparsa AK Parti yapar" dillere pelesenk oldu: Dev yatırımlar ve yeni projeler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, pek çok yenilikçi projesi ile Türkiye'ye değer katmaya devam ediyor. Erdoğan'ın gencinden yaşlısına, memurundan ev hanımına kadar çok kapsamlı vaatleri büyük bir ilgiyle takip edilirken bugüne kadar verilen sözlerin tutulması toplum nezdinde 'AK' kadrolara olan güveni artırıyor. Peki, AK Parti iktidarının yaptığı ve yapacağı dev yatırımlar ve yenilikler neler? Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
28.04.2023 20:30 - Son Güncelleme: 28.04.2023 20:30
Vatandaşa kentsel dönüşümün yarısını devlet karşılayacak.
2 +1 daireler: 100 m² 2 1 dairenin 750.000 TL'si devletten
Kalan tutardan yüzde 10 peşinat alınacak.
Geri kalan kısım, 5.625 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade ile ödenecek.
3 +1 daireler; 120 m² 3 1 dairenin 900.000 TL'si devletten
Kalan tutardan yüzde 10 peşinat alınacak.
Geri kalan kısım 6.750 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade ile ödenecek.