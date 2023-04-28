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Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan liderliğinde üreten kazanan Türkiye! "Yaparsa AK Parti yapar" dillere pelesenk oldu: Dev yatırımlar ve yeni projeler...

Başkan Erdoğan liderliğinde üreten kazanan Türkiye! "Yaparsa AK Parti yapar" dillere pelesenk oldu: Dev yatırımlar ve yeni projeler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, pek çok yenilikçi projesi ile Türkiye'ye değer katmaya devam ediyor. Erdoğan'ın gencinden yaşlısına, memurundan ev hanımına kadar çok kapsamlı vaatleri büyük bir ilgiyle takip edilirken bugüne kadar verilen sözlerin tutulması toplum nezdinde 'AK' kadrolara olan güveni artırıyor. Peki, AK Parti iktidarının yaptığı ve yapacağı dev yatırımlar ve yenilikler neler? Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

28.04.2023 20:30 - Son Güncelleme: 28.04.2023 20:30
Üreten kazanan Türkiye: Yaparsa AK Parti yapar!

Vatandaşa kentsel dönüşümün yarısını devlet karşılayacak.
2 +1 daireler: 100 m² 2 1 dairenin 750.000 TL'si devletten
Kalan tutardan yüzde 10 peşinat alınacak.
Geri kalan kısım, 5.625 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade ile ödenecek.

3 +1 daireler; 120 m² 3 1 dairenin 900.000 TL'si devletten
Kalan tutardan yüzde 10 peşinat alınacak.
Geri kalan kısım 6.750 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade ile ödenecek.

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Üreten kazanan Türkiye: Yaparsa AK Parti yapar!

GENÇLERE CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA ÖTV ALINMAYACAK.
Örnek Telefon
ÖTV'li fiyatı: 11.000 TL
ÖTV'siz fiyatı: 5.100 TL

Üreten kazanan Türkiye: Yaparsa AK Parti yapar!

ÖTV ALINMAYACAK

Esnafa ticari araçlarını yenilemek isteyen esnfatan ÖTV alınmyacak.

Üreten kazanan Türkiye: Yaparsa AK Parti yapar!

ÜCRET ALINMAYACAK

Vatandaşa konutlarda kullanılan (ısınma dahil) doğal gazdan 1 ay boyunca ücret alınmayacak. (20 Nisan-20 Mayıs arası)

Üreten kazanan Türkiye: Yaparsa AK Parti yapar!

Her aileden en az bir kişi çalışacak.

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