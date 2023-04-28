İhtiyaç Sahibi Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

İhtiyaç Sahibi Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
MİKTAR VE SEVKİYAT
MADDE 1- (1) Her bir il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il/ilçc bazında tespit edilen yardımdan faydalanacak ihtiyaç sahibi hane sayıları ile hane başına tahsis edilecek kömür miktarları esas alınarak belirlenir.
(2) İl/ilçc bazında hane başına tahsis edilecek kömür miktarları; bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları, kömürün ısıl değerleri ile afet, acil durum ve benzeri unsurlar dikkate alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca (Bakanlık) belirlenir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının (vakıf) yıl içinde hane başı kömür miktarındaki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Bakanlık yetkilidir.
(3) Yardımdan faydalanacak haneler, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca her bir il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca aynı Kanunda yer alan muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilir. Vakıflarca tespiti yapılan hane sayıları Bakanlıkça değerlendirilerek kesinleştirilir. Vakıfların yıl içinde hane sayısındaki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Bakanlık yetkilidir.
(4) Teslimatı yapılan kömür, muhatap hanenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemez.
(5) Kömür teslimatları, Bakanlıkça belirlenen il/ilçe bazlı hane başı kömür miktarını aşmamak kaydıyla bu Karar hükümleri çerçevesinde hanelerin ihtiyaçları nispetinde yapılır.
(6) Bu Karar kapsamında vakıflara ve vakıflarca belirlenen hanelere yapılacak kömür sevkiyatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlüklerinin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenecek kriterlere göre düzenlenen sevkiyat programı dahilinde yapılır.
UYGULAMA SÜRECİ
MADDE 2- (1) Bakanlık, bu Karar kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere dağıtılacak kömür ile gerekli hizmeti, TKİ ve TTK'nın sağladığı kömür miktarını göz önünde bulundurarak; TKİ, TTK ve diğer kömür tedarikçilerinden temin eder ancak ihtiyaç halinde gerekli hizmetleri vakıflara yaptırır.
(2) Sevkiyat programı, bu Karar esas alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak usul ve esaslar genelgesine ekli temrin planına göre yapılır. İhtiyaç olması durumunda termin planı her yıl nisan ayında Bakanlık tarafından güncellenir. TKİ, TTK, diğer kömür tedarikçileri ve vakıflar termin planı ve dağıtım takvimine uyar ve bu hususta gerekli tedbirleri alır.
(3) İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı dağıtımı yapılacak kömürlerin ısıl değerleri ve diğer teknik özellikleri Bakanlıkça belirlenir.
(4) Bakanlık, belirlediği teknik özelliklerdeki kömürleri TKİ ve TTK'nın kendi işlettiği ocaklardan temin edebilir. İstenilen teknik özellikteki kömür, TKİ ve TTK'nın kendi işlettiği ocaklardan sağlanamadığı durumda paçal yapmak suretiyle teknik özelliklere uygun hale getirilebilir. Bakanlık, TKİ ve TTK ile anlaşılan kömür miktarı dışında kalan miktarı diğer tedarikçilerden satın alır veya vakıflara aldırtır.
(5) TKİ ve TTK tarafından temin edilecek kömür miktarı belirlenirken bu kuramların kendi ocaklarından önceki üç yılda ürettiği kömür miktarının ortalaması göz önünde bulundurulur.
(6) Bakanlık istenilen özelliklerdeki kömürü paçal yapmak suretiyle bile olsa TKİ ve TTK'nın işlettiği ocaklardan ve diğer özel hukuk tüzel kişilerinden alır.
(7) Kömür temininin TKİ ve TTK tarafından sağlanması halinde; kömürler, vakıflarca bildirilen teslim noktalarına sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla ilgili kurumlar sorumluluğunda nakledilir ve indirilir. TKİ ve TTK dışındaki tedarikçilerden temini gerçekleştirilen kömürler ise Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemelere göre temin edilir ve ilgili kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin sorumluluğunda nakledilerek indirilir.
(8) TKİ ve TTK üzerinden temin edilecek kömürün taşınması ve bu konuda öncelik tanınması hususunda Bakanlık veya TKİ ve TTK ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında protokol yapılabilir. Protokol yapılması durumunda TCDD Taşımacılık A.Ş. kömürün eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi için gerekli önlemleri alır.