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    • 28.04.2023 04:51
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    Kılıçdaroğlu'nun hayatındaki en büyük proje: Atatürk Havalimanı'nı CIA ile doğrudan çalışan ABD'li şirkete vermek

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Atatürk Havalimanı" başlıklı yayınladığı son video ile yeni bir skandal açıklamaya imza attı. Söz konusu videoda Atatürk Havalimanı’nı sözde havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi yapacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Peki, bunu kimlerle yapacağız, gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri ile yapacağız." diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun skandal açıklamasına Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar çok sert tepki gösterdi. "Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek…" diyen Bayraktar, "Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kılıçdaroğlu’ndan yeni skandal

    14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kala Türkiye 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalmaya devam ediyor.



    Adaylığını ilan etmeden önce ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon açıklayan ve adaylığını ilan etmesiyle Ankara'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile pazarlığa oturan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir skandal açıklamaya imza attı.



    KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ VİDEO: ATATÜRK HAVALİMANI
    7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Hayatımın en büyük projelerinden birini gençlere açıklayacağım" diyerek Atatürk Havalimanı" başlıklı yeni bir video yayınladı.



        EN BÜYÜK HAYALİ ATATÜRK HAVALİMANI'NI ABD'Lİ ŞİRKETE VERMEK
        Söz konusu videoda Atatürk Havalimanı'nı sözde havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi yapacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Peki, bunu kimlerle yapacağız, gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri ile yapacağız." diye konuştu.



        ABD'li Sierra Nevada'nın CIA ile doğrudan ihalesiz çalışan şirket olduğu biliniyor.



        BAYRAKTAR'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
        Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Atatürk Havalimanı'nı Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahiplerine teslim edeceğini duyuran 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

        "Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek…" diyen Bayraktar, "Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" dedi.

        Bayraktar Twitter paylaşımında şunları söyledi:

        "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete verme fikri… Halen "en iyisini" Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş."



        "ABD'DEKİ BİRÇOK ARKADAŞIM BANA ULAŞTI"
        İYİ Partili Taylan Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk Havalimanı" başlıklı videosunu alıntılayarak, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımından sonra ABD'deki birçok arkadaşım bana ulaştı. Hepsi heyecanlanmışlar. Bir vizyon ve bir açıklama bile ters beyin göçünü tetikliyor. Bu alanda çok önemli isimler, 'Biz de varız, birlikte çalışmaya hazırız' dediler. Şu saat itibariyle iki taraflı görüşmelere başladık bile. Genç arkadaşım #SanaSöz umut dolu günlere #AzKaldı" dedi.

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