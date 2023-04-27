Kılıçdaroğlu'nun hayatındaki en büyük proje: Atatürk Havalimanı'nı CIA ile doğrudan çalışan ABD'li şirkete vermek





"ABD'DEKİ BİRÇOK ARKADAŞIM BANA ULAŞTI"

İYİ Partili Taylan Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk Havalimanı" başlıklı videosunu alıntılayarak, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımından sonra ABD'deki birçok arkadaşım bana ulaştı. Hepsi heyecanlanmışlar. Bir vizyon ve bir açıklama bile ters beyin göçünü tetikliyor. Bu alanda çok önemli isimler, 'Biz de varız, birlikte çalışmaya hazırız' dediler. Şu saat itibariyle iki taraflı görüşmelere başladık bile. Genç arkadaşım #SanaSöz umut dolu günlere #AzKaldı" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN