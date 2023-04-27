Kılıçdaroğlu'nun hayatındaki en büyük proje: Atatürk Havalimanı'nı CIA ile doğrudan çalışan ABD'li şirkete vermek

14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kala Türkiye 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalmaya devam ediyor.
Adaylığını ilan etmeden önce ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon açıklayan ve adaylığını ilan etmesiyle Ankara'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile pazarlığa oturan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir skandal açıklamaya imza attı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ VİDEO: ATATÜRK HAVALİMANI
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Hayatımın en büyük projelerinden birini gençlere açıklayacağım" diyerek Atatürk Havalimanı" başlıklı yeni bir video yayınladı.