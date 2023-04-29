Denizbank'tan 'Seçil E.' açıklaması: İnceleme başlatıldı, suç duyurusunda bulunuldu

Denizbank, yüksek getirili özel fon vaadiyle spor dünyasından ünlü isimlerin de aralarında olduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.



İşte o açıklama;



Bazı haber siteleri ve sosyal medyada kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler ve Bankamızın adının yer aldığı haber ve paylaşımlar hakkındaki ek açıklamamız.

7 Nisan 2023 tarihinde Bankamıza ulaşan ilk şikayet üzerine Teftiş Kurulumuz tarafından Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil E. hakkında inceleme başlatılmış olup, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu kişiye ulaşılamaması dolayısıyla Bankamızca Seçil E.'nin yurtdışına çıkma yasağı talep edilmiş, düzenleyici ve denetleyici kurumumuz da bilgilendirilmiştir.

Teftiş Kurulumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Seçil E. tutuklanmadan önce iddia sahiplerinin önemli bir bölümünün (18 kişi) ifadelerine başvurulmuştur.

10 Nisan 2023 Pazartesi günü ön inceleme raporumuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiş ve Seçil E., nitelikli dolandırıcılık suçuyla aynı gece saat 23:30 sularında gözaltına alınmış, akabinde tutuklanmıştır.

Bu süreçte iddia sahiplerinin veya vekillerinin, basına verdikleri çoğunlukla gerçeği yansıtmayan beyan ve ifadeler üzerine, aşağıdaki açıklamanın kamuoyuna yapılması kararı alınmıştır.

1. Bugün itibarıyla (28 Nisan 2023) Teftiş Kurulumuzun yaptığı inceleme sonuçlanmış ve kapsamlı inceleme raporu, tüm ekleriyle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na,

2. Eş zamanlı olarak, inceleme raporunun birer sureti ilgili denetleyici ve düzenleyici kuruluşlara,

3. 28 kamera ile 7 gün 24 saat izlenen Levent Büyükdere Şubemizin kayıtları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulmak üzere mali polise,

4. Seçil E.'nin kullandığı bilgisayar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulmak üzere mali polise, teslim edilmiştir.

Bu hususlara ilave olarak son birkaç gündür basın yayın organlarında yer alan ve gerçeğe dayanmayan iddialar içeren açıklamalara cevaben, kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi için aşağıdaki hususları da paylaşma zarureti ortaya çıkmıştır:

Tüm bankaların Teftiş Kurulları, iletilen her şikayette, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 32. Maddesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlulukla, gerekli incelemeyi başlatır ve şikayete konu personelin ifadesine başvurur. Bu çerçevede, Bankamız Teftiş Kurulu da konuyla ilgili kişilerin ifadesine başvurmuş ve rapor düzenlemiştir. İlgili raporu düzenleyip Savcılığa sunabilmek amacıyla Seçil E.'nin ifadesi, 9 Nisan 2023, Pazar günü alınıp, 10 Nisan 2023, Pazartesi tarihinde ön inceleme raporuyla birlikte Savcılığa iletilmiştir. Bankamıza yapılan şikayetlerde, konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması maksadıyla yönlendirmemize rağmen, zarar gördüğünü iddia eden kişilerden pek çoğu bugüne kadar savcılık başvurusunda bulunmamıştır. Bizi takiben gerçekleşen başvuru sayısı bugün (28 Nisan 2023) itibarıyla sadece üçtür.

Bankamız Levent Büyükdere Şubesi, diğer şubelerimizde de olduğu üzere 20'nin üzerinde kamera ile izlenmektedir (İlgili kayıtlar yukarıda da belirtildiği gibi Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmiştir).

Nakit teslimlerine ilişkin banka sistemi tarafından üretilen herhangi bir belge bugüne kadar tarafımıza sunulmamıştır. Resmi olduğu iddia edilen belgeler, bankacılık sisteminin kayıtlarına dayanarak üretilmediği gibi, Seçil E. tarafından düzenlendiği iddia edilen, mevzuatta karşılığı olmayan, afaki tutarlar içeren, ödeme taahhüdü bulunmayan, ajanda yaprağına ya da düz A4 kağıda yazılan bir kısım dokümanlardır. İddia sahiplerinin çok önemli bir bölümü ise Bankamıza hiçbir evrak sunmamıştır.

Bazı iddia sahipleri ise şubelerimizdeki hesaplarından çektikleri paraları, şikayetçiler arasında ismi geçen birinin adıyla anılan fona katılmak üzere, alışveriş merkezi, restoran ve kafe gibi yerlerde elden teslim etmişlerdir. Kısaca, sistem tamamen Bankamız ve şubelerimiz dışında, kişiler tarafından kurulmuş, şikayetçilerden birinin adıyla anılan farklı bir yapılanmadır.

İddia sahibi kişilerin tamamı, bankacılık işlemlerinin nasıl çalıştığına yönelik yeterli bilgi ve donanıma sahip nitelikli yatırımcılardır. Bu kişiler, Bankamızın yatırım ürünlerini yakinen bildikleri gibi, varlıklarını şubelerimizin yanı sıra internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı ve kendilerine düzenli olarak iletilen varlık ekstreleri üzerinden takip edebilmektedirler. Ayrıca her türlü fonun da içinde olduğu tüm yatırım ürünlerini e-devlet veya Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden, dünyanın her yerinden sorgulayabilme imkanına da sahiptirler.

Bir önceki açıklamamızda da duyurduğumuz üzere bankalar, kanunla kurulmuş ve bu kanun çerçevesinde düzenli olarak denetlenen itibar ve güven müesseseleridir. Basına yansıyan ve asılsız suçlamalar içeren bu beyanatlara, tabi olduğumuz mevzuat ve bankacılık etiği gereği ayrıntılı ve isim vererek cevap vermiyoruz. Diğer yandan bilinçli ve kasıtlı olarak Bankamız ve yöneticilerimizin ismi öne çıkarılarak yapılan haberler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 74'üncü maddesi anlamında banka itibarını zedeleyecek asılsız haber niteliğinde olduğundan, "Banka İtibarının Zedelenmesi" suçu da işlenmektedir. Bu konudaki her türlü kanuni hakkımızı kullanacağımızı da kamuoyuna bildiririz.

Saygılarımızla,

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu