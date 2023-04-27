Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.04.2023 12:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2023 12:54
    ABONE OL

    Son dakika: Diyarbakır merkezli terör operasyonları CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nu rahatsız etti!

    Son dakika haberleri... Türkiye, terörle mücadelede operasyonlarına kararlı bir şekilde devam ederken düzenlenen operasyonlar HDPKK’nın ortağı CHP’yi rahatsız etmeye devam ediyor. PKK cenazelerinin vazgeçilmez ismi Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya düzenlenen operasyonla örgüt bağlantılı oldukları için gözaltına alınanlara sahip çıktı. Hain terör örgütüne vurulan darbeyi 'seçimlere dönük siyasi malzeme' olarak da nitelendiren Tanrıkulu, "Diyarbakır’ın sırtını bugüne kadar kimse yere getiremedi bunlar da getiremez” şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Terör operasyonları SİHA Sezgin’i rahatsız etti!

    Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyonlar düzenlendi.

    PKK/KCK'nın "yeni alan" ve "hamle" yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada, polis ekiplerince 21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı.

    Şüpheliler arasında 2017'den bu yana 60'a yakın sokak eyleminin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar ile örgütün medya yapılanmasında yer alan kişiler, Diyarbakır annelerinden 4'ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor.

    OPERASYONLARA KARŞI: EMİNİM, HİÇBİR ŞEY YOK
    Yaşananların ardından gerçekleştirilen operasyonlara CHP'den tepki geldi.

    HDP ile yakınlığı nedeniyle parti tabanı tarafından da rahatsızlıkların dile getirildiği CHP'de Diyarbakır 1. Sıra Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, operasyonlara karşı çıktı.

    Gazete Duvar'a konuşan Tanrıkulu operasyonla ilgili, "Ben eminim, dosyada hiçbir şey yok." dedi.

    Hain terör örgütüne vurulan darbeyi 'seçimlere dönük siyasi malzeme' olarak da nitelendiren Tanrıkulu, "Diyarbakır'ın sırtını bugüne kadar kimse yere getiremedi bunlar da getiremez" şeklinde konuştu.

        "HER ŞEYİ KEMAL BEY'DEN BEKLEMEYELİM"
        Son olarak Diyarbakır merkezli operasyonların ardından Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmamasına yönelik eleştirileri de değerlendiren Tanrıkulu, "Sabah saat 09.00'da herkesten önce ben Diyarbakır Barosu'ndaydım. Katıldığım televizyon yayınlarında operasyonları en yüksek düzeyde kınadım. Bu haksızlığı yapmasınlar. Buradaki bu olumsuzlukları bütün Türkiye'nin duymasını sağladım. Partide bu iş zaten bana ait. Her şeyi niye Kemal Beyden bekleyeceğiz? Yaptıklarımız, konuştuklarımız ortada" dedi.

        İHA VE SİHA'LARA KARŞI ÇIKIYOR: PKK'NIN KİMYASAL SİLAH İDDİASINI DESTEKLİYOR

        Öte yandan Sezgin Tanrıkulu'nun hain terör örgütü ve HDP'ye yönelik her fırsatta destek verdiği biliniyor.

        PKK'nın kimyasal silah iddialarına CHP'li Sezgin Tanrıkulu sahip çıkmıştı.

        Yine Tanrıkulu, cezaevindeki HDP'lileri ziyaret etmesi ve PKK'nın korkulu rüyası haline gelen İHA ve SİHA'lara karşı çıkmasıyla biliniyor.

        110 TERÖRİST PAKETLENDİ
        Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 21 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan ve sokak eylemi gerçekleştirenlere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, avukatlar ile HDP önünde evlat nöbetini sürdüren 4 ailenin çocuklarını dağa kaçıranların da olduğu belirtildi.

        4 ÇOCUĞU DAĞA KAÇIRDILAR
        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

        Örgütün 'yeni alan' ve 'hamle' yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada, Diyarbakır merkezli Bursa, Mardin, İstanbul, Siirt, Bingöl, Batman, Gaziantep, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Muş, Bitlis, Hakkari, Osmaniye, Sivas, Malatya, Ankara ve Adıyaman'da tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

            Gözaltına alınan şüpheliler emniyete getirilirken, operasyon sürüyor.

            Operasyonda, 110 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında avukatlar, dernek yöneticileri, medya yapılanmasına yer alan kişiler, örgüte yakın medya aracılığıyla propaganda yapanlar, kırsala eleman temin edenler, 2017'den bu yana gerçekleşen 60'a yakın sokak eylemini organize edenler ile bu eylemlerde molotof, silah ve benzeri suç aletlerini kullanan kişiler ve örgüte finans sağlayan kişiler yer aldı.

            Gözaltına alınanlar arasında, Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan 4 ailenin çocuklarını dağa götürenlerin de olduğu belirtildi.

            PARA ÖRGÜTE AKTARILMIŞ
            Yapılan çalışmada, 2019'daki yerel seçimlerde HDP'den seçilen bazı belediyelerin, ihale alma adı altında fahiş fiyatlarla aldıkları paraları terör örgütüne aktardıkları tespit edildi. Bir dernek vasıtasıyla bazı avukatların da terör örgütü üyelerinin adli işlemlerini takip ederek hukuki destek verdikleri saptandı.

                PKK'NIN SÖZDE MEDYASI DA GÖZALTINDA
                Baskınlarda aralarında Mezopotamya Ajansı editörü Abdurrahman Gök, muhabir Ahmet Kanbal, Yeni Yaşam Gazetesi Yazıişleri Müdürü Osman Akın, Xwebûn İmtiyaz Sahibi Kadri Esen; Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şube Eşbaşkanı avukat Halise Dakalı, avukatlar Özüm Vurgun, Bünyamin Şeker, Berdan Acun, Pirozhan Karali, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in basın danışmanı Sezen Mercan, Amed Şehir Tiyatrosundan Yavuz Akkuzu, Özcan Ateş ve Elvan Koçer Yıldırım ile siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Emlak Katılım
                Haberler Güncel Son dakika: Diyarbakır merkezli terör operasyonları CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nu rahatsız etti!
                    loading
                    SON DAKİKA