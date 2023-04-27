Son dakika: Diyarbakır merkezli terör operasyonları CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nu rahatsız etti!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyonlar düzenlendi.
PKK/KCK'nın "yeni alan" ve "hamle" yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada, polis ekiplerince 21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler arasında 2017'den bu yana 60'a yakın sokak eyleminin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar ile örgütün medya yapılanmasında yer alan kişiler, Diyarbakır annelerinden 4'ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor.
OPERASYONLARA KARŞI: EMİNİM, HİÇBİR ŞEY YOK
Yaşananların ardından gerçekleştirilen operasyonlara CHP'den tepki geldi.
HDP ile yakınlığı nedeniyle parti tabanı tarafından da rahatsızlıkların dile getirildiği CHP'de Diyarbakır 1. Sıra Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, operasyonlara karşı çıktı.
Gazete Duvar'a konuşan Tanrıkulu operasyonla ilgili, "Ben eminim, dosyada hiçbir şey yok." dedi.
Hain terör örgütüne vurulan darbeyi 'seçimlere dönük siyasi malzeme' olarak da nitelendiren Tanrıkulu, "Diyarbakır'ın sırtını bugüne kadar kimse yere getiremedi bunlar da getiremez" şeklinde konuştu.