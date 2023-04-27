Son dakika: Diyarbakır merkezli terör operasyonları CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nu rahatsız etti!

"HER ŞEYİ KEMAL BEY'DEN BEKLEMEYELİM"

Son olarak Diyarbakır merkezli operasyonların ardından Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmamasına yönelik eleştirileri de değerlendiren Tanrıkulu, "Sabah saat 09.00'da herkesten önce ben Diyarbakır Barosu'ndaydım. Katıldığım televizyon yayınlarında operasyonları en yüksek düzeyde kınadım. Bu haksızlığı yapmasınlar. Buradaki bu olumsuzlukları bütün Türkiye'nin duymasını sağladım. Partide bu iş zaten bana ait. Her şeyi niye Kemal Beyden bekleyeceğiz? Yaptıklarımız, konuştuklarımız ortada" dedi.

İHA VE SİHA'LARA KARŞI ÇIKIYOR: PKK'NIN KİMYASAL SİLAH İDDİASINI DESTEKLİYOR

Öte yandan Sezgin Tanrıkulu'nun hain terör örgütü ve HDP'ye yönelik her fırsatta destek verdiği biliniyor.

PKK'nın kimyasal silah iddialarına CHP'li Sezgin Tanrıkulu sahip çıkmıştı.

Yine Tanrıkulu, cezaevindeki HDP'lileri ziyaret etmesi ve PKK'nın korkulu rüyası haline gelen İHA ve SİHA'lara karşı çıkmasıyla biliniyor.