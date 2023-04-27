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    • 27.04.2023 20:43
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    • 27.04.2023 20:45
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    7'li koalisyona mitinglerde darbe üstüne darbe! Meral Akşener bu sefer de Erzurum'da boşluğa konuştu

    14 Mayıs seçimlerine her geçen bir adım daha yaklaştığımız bu günlerde vatandaşların 7'li koalisyona ilgisi azalmaya devam ediyor. 7'li koalisyon ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gerçekleştirdiği il ziyaretlerinde katılımın az olmasıyla hüsrana uğramaya devam ediyor. . Konya ve Kayseri'nin ardından bugün de Erzurum'da miting alanı boş kaldı.

    İYİ Parti’ye mitinglerde darbe üstüne darbe

    Kısa bir süre sonra sandığa gitmeye hazırlanan vatandaşlar, siyasi gündemi tek solukta takip ediyor. Cumhurbaşkanı adayları ve ittifak ortakları ise kalan süreci il ve ilçe mitingleriyle değerlendiriyor.



    Diğer yandan sandık günü yaklaşırken partiler de sahaya inerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. 7'li koalisyon ise maydanlardan umduğunu alamıyor. 7'li koalisyon ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gerçekleştirdiği il ziyaretlerinde katılımın az olmasıyla adeta hüsrana uğruyor. Konya ve Kayseri'nin ardından bugün de Erzurum'da miting alanı boş kaldı.

    İYİ PARTİ'YE MİTİNGLERDE DARBE ÜSTÜNE DARBE I VİDEO İZLE

    (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

    AKŞENER'İN MİTİNG ALANLARI BOMBOŞ
    7'li koalisyon içinde özellikle ikkat çeken ise özellikle milliyetçi olduğu iddiası taşıyan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mitingleri oluyor. Akşener, coşkuyla duyurduğu programlarında umduğunu bulamıyor. Küçük meydanların tercih edilmesine rağmen katılımın az olması dikkatlerden kaçmıyor.



    KAYSERİLİLER İLGİ GÖSTERMEDİ
    Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'ye gitti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Konya mitinginde hüsrana uğrayan Akşener, durumun bir benzerini daha yaşadı.

    Kayseri'deki miting alanında hazırlıklar sona ererken, Akşener eline mikrofonu alarak konuşmaya başladı. Bu sırada meydandaki vatandaşların ilgisizliği dikkat çekti.



        DENİZLİ MİTİNGİ ERTELENMİŞTİ
        Akşener, ABB Mansur Yavaş ile birlikte Konya ve Kayseri'de düzenledikleri mitinglerde bekledikleri ilgiyi görememiş, bu kapsamda bugün gerçekleştirilmesi planlanan Denizli mitingi için de erteleme kararı almıştı. Şiddetli yağış öne sürülerek, program iptal edildi.



        ERZUMRUM'DA DA UMDUĞUNU BULAMADI
        Rota ise Erzurum'a çevrildi. Burada da aynı manzaranın ortaya çıkması sosyal medyada gündem oldu. Meydandaki sayılı kişilerin olması bir kez daha dikkatlerden kaçmadı.

        İYİ PARTİ'YE MİTİNGLERDE DARBE ÜSTÜNE DARBE I VİDEO İZLE

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        Haberler Güncel 7'li koalisyona mitinglerde darbe üstüne darbe! Meral Akşener bu sefer de Erzurum'da boşluğa konuştu
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