7'li koalisyona mitinglerde darbe üstüne darbe! Meral Akşener bu sefer de Erzurum'da boşluğa konuştu





Diğer yandan sandık günü yaklaşırken partiler de sahaya inerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. 7'li koalisyon ise maydanlardan umduğunu alamıyor. 7'li koalisyon ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gerçekleştirdiği il ziyaretlerinde katılımın az olmasıyla adeta hüsrana uğruyor. Konya ve Kayseri'nin ardından bugün de Erzurum'da miting alanı boş kaldı.

İYİ PARTİ'YE MİTİNGLERDE DARBE ÜSTÜNE DARBE I VİDEO İZLE

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AKŞENER'İN MİTİNG ALANLARI BOMBOŞ

7'li koalisyon içinde özellikle ikkat çeken ise özellikle milliyetçi olduğu iddiası taşıyan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mitingleri oluyor. Akşener, coşkuyla duyurduğu programlarında umduğunu bulamıyor. Küçük meydanların tercih edilmesine rağmen katılımın az olması dikkatlerden kaçmıyor.