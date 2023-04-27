Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki propaganda konuşma sırası belli oldu

Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin 7 Mayıs Pazar günü ve 13 Mayıs Cumartesi günü TRT ekranlarından yapacakları 10'ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın sıraları YSK'daki kura çekimi ile belirlendi.
ADAYLARIN KONUŞMA SIRALARI BELLİ OLDU I VİDEO İZLE
Buna göre; TRT'deki birinci programın ilk konuşmasını Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci konuşmasını Sinan Oğan, üçüncü konuşmasını Muharrem İnce ve son konuşmasını Recep Tayyip Erdoğan yapacak. İkinci programda ise sırasıyla; Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Recep Tayyip Erdoğan konuşacak.
SİYASİ PARTİLERİN PROPAGANDA KONUŞMALARI DA BELİRLENDİ
YSK tarafından siyasi partilerin yapacakları propaganda konuşmaları da kurayla belirlendi. Buna göre sırasıyla; Yeniden Refah Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Adalet Partisi, Güç Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Hak ve Özgürlük Partisi, Adalet Birlik Partisi, Memleket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Milli Yol Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Yenilik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Millet Partisi, Sol Parti ve Genç Parti temsilcileri 10'ar dakikalık konuşma yapacak.