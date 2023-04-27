Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki propaganda konuşma sırası belli oldu





SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA 22 MAYIS'TA KURA ÇEKİLECEK

Ayrıca, televizyonda yayımlanacak propaganda konuşmalarında Türk bayrağı ve konuşmayı yapan siyasi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek. Konuşmacılar ceket giymek ve kravat takmak zorunda olacak. Türk bayrağı konuşmacıların arkasındaki fonda, ekranda net bir şekilde görünebilecek şekilde yer alacak. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise adaylar 24 Mayıs- 27 Mayıs arasında konuşacaklar. İkinci tura kalan adaylar için ise 22 Mayıs'ta konuşma sırası için YSK'da tekrar kura çekimi yapılacak.

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