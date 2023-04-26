İyi Parti mitinginde skandal görüntü: Deste deste para dağıtıldı



Ortaya çıkan görüntüler, ''Para ile mitinge adam mı topluyorlar?'' sorusunu akıllara getirdi.

MERAL VE BAY KEMAL MİTİNG ŞOKU YAŞAMIŞTI

18 gün sonra sandığa gitmeye hazırlanan vatandaşlar, siyasi gündemi tek solukta takip ediyor. Cumhurbaşkanı adayları ve ittifak ortakları ise kalan süreci il ve ilçe mitingleriyle değerlendiriyor.