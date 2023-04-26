İyi Parti mitinginde skandal görüntü: Deste deste para dağıtıldı

İyi Parti'nin Ankara'nın Güdül mitinginde skandal görüntüler kayda geçti.
Deste deste parayla alana gelen ve parti görevlisi olduğu anlaşılan görevli miting için gelenlere 300'er lira dağıttı.
20 NİSAN'DAKİ MİTİNG'DEKİ SKANDAL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Görüntüler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 20 Nisan'daki Ankara Güdül mitinginde kayda geçti.
KATILANLARA PARA DAĞITILDI
İddiaya göre motokuryelere, İYİ Parti milletvekili adayı Adnan Beker'in organize ettiği mitinge katılmaları karşılığında para dağıtıldı.