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    • 26.04.2023 18:06
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    • 26.04.2023 18:31
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    İyi Parti mitinginde skandal görüntü: Deste deste para dağıtıldı

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 20 Nisan'daki Ankara Güdül mitinginde skandal görüntüler kameralara yansıdı. Mitingde deste deste para dağıtıldı. Bu da ''Para ile mitinge adam mı topluyorlar?'' sorusunu akıllara getirdi.

    takvim.com.tr
    İyi Parti mitinginde deste deste para dağıtıldı!

    İyi Parti'nin Ankara'nın Güdül mitinginde skandal görüntüler kayda geçti.

    İYİ PARTİ MİTİNGİNDE DESTE DESTE PARA DAĞITILDI! VİDEO İZLE



    Deste deste parayla alana gelen ve parti görevlisi olduğu anlaşılan görevli miting için gelenlere 300'er lira dağıttı.


    20 NİSAN'DAKİ MİTİNG'DEKİ SKANDAL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
    Görüntüler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 20 Nisan'daki Ankara Güdül mitinginde kayda geçti.


    KATILANLARA PARA DAĞITILDI
    İddiaya göre motokuryelere, İYİ Parti milletvekili adayı Adnan Beker'in organize ettiği mitinge katılmaları karşılığında para dağıtıldı.


        Ortaya çıkan görüntüler, ''Para ile mitinge adam mı topluyorlar?'' sorusunu akıllara getirdi.

        MERAL VE BAY KEMAL MİTİNG ŞOKU YAŞAMIŞTI
        18 gün sonra sandığa gitmeye hazırlanan vatandaşlar, siyasi gündemi tek solukta takip ediyor. Cumhurbaşkanı adayları ve ittifak ortakları ise kalan süreci il ve ilçe mitingleriyle değerlendiriyor.

        Partiler, hemen hemen her gün farklı şehirlerde vatandaşlara sesleniyor.

        Ancak 7'li koalisyonun mitinglerinin boş kaldığı gözler önüne serildi.

        BUGÜN KAYSERİ DÜN BALIKESİR İYİ PARTİ MİTİNGLERİ BOŞ KALDI

        Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'ye gitti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Konya mitinginde hüsrana uğrayan Akşener, durumun bir benzerini daha yaşadı.

        KAYSERİLİLER İLGİ GÖSTERMEDİ

        Kayseri'deki miting alanında hazırlıklar sona ererken, Akşener eline mikrofonu alarak konuşmaya başladı. Bu sırada meydandaki vatandaşların ilgisizliği dikkat çekti.

            Kayseri'deki vatandaşlar, Akşener mitingine ilgi göstermedi. Alanın büyük bir kısmının boş kaldığı görülürken, bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

            GİTTİKLERİ HİÇBİR İLDE VATANDAŞ İLGİ GÖSTERMİYOR
            İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün de Balıkesir'deydi. Balıkesirli vatandaşlar da Akşener'e koalisyonun beklediği ilgiyi göstermedi. Havadan çekilen alanın büyük bir kısmının boş kaldığı görüldü.

            AFYON'DA KILIÇDAROĞLU'NA SOĞUK DUŞ
            7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Afyonkarahisar'da hayatının şokunu yaşadı. Emniyet ekiplerinin vatandaşları saatler öncesinden meydana almasına rağmen Kılıçdaroğlu gelene kadar miting alanı dolmadı.

                Zaman zaman Utku Anıtında ve dağınık şekilde duran vatandaşlara parti yetkilileri tarafından "Sizlerden rica ediyoruz, meydana doğru gelin" anonsu yapılınca bazı partililer duruma tepki göstererek, anonsa ıslıklarla karşılık verdi.

                BİR ANDA MEYDAN BOŞALDI
                DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından vatandaşlara seslenen Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlar, İYİ Parti ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Adayları ile İl Başkanlarının isimleri okunmaya başlayınca bir anda meydandan ayrılması dikkatlerden kaçmadı.
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                7’li koalisyona miting şoku!
                Haberler Güncel İyi Parti mitinginde skandal görüntü: Deste deste para dağıtıldı
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