Tarih belli oldu! İlk Türk uzay yolcularını Başkan Erdoğan açıklayacak

Açılış seremonisinin hava muhalefeti nedeniyle yarına ertelendiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türk uzay yolcularıyla ilgili bugün de paylaşacağımız bilgiler olacak. Onun hemen yanında uzayda kullanacağımız Hibrit roketin bir örneği var aslında. Dolayısıyla burası TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın standı. Burada TEKNOFEST'E gelen genç kardeşlerimiz ve ailelerine bilimle, teknolojiyle geleceğin trendleriyle vakit geçirmelerini sağlayacak etkinlikler yapıyor ürünlerimizi tanıtıyoruz. TEKNOFEST başladı, 27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Biz ailelerimizle birlikte evlatlarımızı misafir edeceğiz. Bir açılış seremonisi yapacaktık ama hava yağmurlu. Onu yarına erteledik ama bu vatandaşlarımızın ilgisini azaltmadı." dedi.







İLK UZAY YOLCUSU KİM OLACAK?

Bakan Varank, 'Türk uzay yolcusu adaylarımız iki kişi ikisi de erkek' açıklamasında bulundu.

Birinci ayak teknoloji yarışmalarından oluşuyor. İlk sene biz teknoloji yarışmalarına oldukça mütevazi diyebileceğimiz bir rakamla başladık. Yani 10'un üzerinde kategoride kısıtlı sayıda 20 bin öğrencinin başvurduğu yarışmalarla biz TEKNOFEST'E başlamıştık. Bu yıl 300 binden fazla takım 1 milyonun üzerinde yarışmacı başvurdu. Ve ilk sene biz bir milyona yakın ziyaretçiyi burada ağırlamıştık. İlk sene ağırladığımız ziyaretçi sayısı kadar bu sene sadece yarışmalara başvuran gençlerimiz oldu. Tabi yarışmalar dediğimiz de gerçekten hem Türkiye'nin gelecekteki ihtiyaçlarını göz önüne alarak trendleri takip ederek gençleri o alanlara yönlendirecek yarışmalardan bahsediyoruz. Bunlar nedir? İnsansız su altı araçları yarışmasından, çip tasarımına roket yarışmalarından, insanlık yararına teknolojiler yarışmalarına kadar 41 farklı kategoride gençlerimizi biz bu yarışmalara davet ediyoruz. Gençler takımlarını kuruyorlar o alanlara yönelik ürünlerini geliştiriyorlar, teknolojilerini geliştiriyorlar ve yarışıyorlar. Bunun sonucunda da gençlerimiz büyük bir tecrübe kazanmış oluyor. Ama aslında biz Türkiye'nin gelecekteki teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye başlıyoruz. Geleceğin Selçuk Bayraktarlarını, Aziz Sancarlarını yetiştirmeye başlıyoruz. Takım oyunlarını onlara öğretiyoruz. Bakınız dün ben TÜBİTAK'ın Gebze kampüsündeydim orada iki yarışma devam ediyor. Bir tanesi elektrikili araç yarışması. En verimli şekilde elektrikli araçların tasarımlarını ölçen bir yarışma. Aynı zamanda dünyada gündemde Hyper-Lup teknolojisi yani yerin altında tünellerle insan ve mal taşımacılığı yapabilmeniz için teknoloji geliştirmekle ilgili bir yarışma. Bu şu anda gündemde.







'ATÖLYE ÇALIŞMALARIYLA GENÇ ARKADAŞLARIMIZI BİLİMSEL FAALİYETLERE ÖZENDİRİYORUZ'

Ticari uygulaması hala yok. Ama biz Türkiye'de gençlere böyle bir yarışma açarak böyle bir yarışmanın alt yapısını oluşturarak aslında gençleri hem geleceğe hazırlıyoruz ama aynı zamanda Türkiye'nin gelecekte söz sahibi olması için de adımlarımızı bugünden atıyoruz. TEKNOFEST'in yarışma ayakları böyle. Hali hazırda finalleri devam eden yarışmalarımız var. Burada robotikten farklı alanlara kadar. İşte buraya gelen misafirlerimiz hem o alanları ziyaret ediyorlar o gençlerle konuşabiliyorlar aynı zamanda ikinci kısım dediğimiz işte mesela TÜBİTAK'ın içerisindeyiz biz TÜBİTAK olarak bu ülkeye hangi kazanımları getiriyoruz. Bizim profesyonel arkadaşlarımız bu ülkeye neler kazandırıyor bunları tek tek sergiliyor, örneklerini gösteriyoruz. Atölye çalışmalarıyla genç arkadaşlarımızı bilimsel faaliyetlere özendiriyoruz. Yarın inşallah havacılık şovları gerçekleşecek. Türkiye'nin kendi geliştirdiği ürünlerle işte Akıncı ile Kızılelma ile Gökbey ile havacılık gösterileri yapacağız. Bu aslında milletimize özgüven vermenin yolu.