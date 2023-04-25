Sadullah Ergin krizinde kan gövdeyi götürüyor! İYİ Partili Turhan Çömez küçük ortak DEVA'ya fena daldı: Hesaplaşacağız

DEVA Partili Sadullah Ergin, Ankara'dan CHP Milletvekili adayı olarak gösterilmişti. Bu gelişme sonrası gerilimin fitili ateşlenmiş ve büyük tartışmalara neden olmuştu.

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İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: DÖNEMİN ADALET BAKANI HESAP VERECEK

7'li koaliasyonda Sadullah Ergin tartışmaları devam ederken Meral Akşener'in Danışmanı Turhan Çömez, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkışta bulunmuştı. Çömez, "Ergenekon ve Balyoz davaları, FETÖ ile AKP'nin kol kola olduğu dönemde, Emperyal güçlerle birlikte kurguladıkları kumpaslardır. Dönemin Adalet Bakanı başta olmak üzere, bu zulmün sorumluları hesap verecektir." ifadelerini kullanmıştı.



Bu sözlerin ardından DEVA Partisi'nden ise bir cevap gelmemişti.