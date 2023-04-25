Sadullah Ergin krizinde kan gövdeyi götürüyor! İYİ Partili Turhan Çömez küçük ortak DEVA'ya fena daldı: Hesaplaşacağız

DEVA Partili Sadullah Ergin, Ankara'dan CHP Milletvekili adayı olarak gösterilmişti. Bu gelişme sonrası gerilimin fitili ateşlenmiş ve büyük tartışmalara neden olmuştu.
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İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: DÖNEMİN ADALET BAKANI HESAP VERECEK
7'li koaliasyonda Sadullah Ergin tartışmaları devam ederken Meral Akşener'in Danışmanı Turhan Çömez, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkışta bulunmuştı. Çömez, "Ergenekon ve Balyoz davaları, FETÖ ile AKP'nin kol kola olduğu dönemde, Emperyal güçlerle birlikte kurguladıkları kumpaslardır. Dönemin Adalet Bakanı başta olmak üzere, bu zulmün sorumluları hesap verecektir." ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözlerin ardından DEVA Partisi'nden ise bir cevap gelmemişti.
İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ VİTES YÜKSELTTİ: HESAPLAŞACAĞIZ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından İYİ Partili Turhan Çömez vites yükseltti. Sadullah Ergin'in Milletvekili adayı gösterilmesini sert bir dille eleştiren Çömez, "Hesaplaşacağız" çıkışında bulundu.
İYİ Parti'li Turhan Çömez'in şu ifadeleri kullandı:
"KARŞINIZDA BENİ BULACAKSINIZ"
"Hem Sadullah Ergin'e sesleniyorum, hem Ali Babacan'a sesleniyorum, hem Mustafa Yeneroğlu'na sesleniyorum" diyen Çömez, "Siz eğer böylesi alçakça kurgulanmış bir davanın arkasında duracak olursanız, karşınızda parlamentoda beni bulacaksınız." dedi.