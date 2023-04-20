İYİ Parti ve Deva Partisi arasında Sadullah Ergin krizi: Yargılanacaksın

Olur mu? Yani 20 yıllık bir partiyi bırakacaksın, Türkiye'nin her tarafında teşkilatlanmış, seçim kurullarında ve sandıklarında temsil hakkı var. Siz durun biz girelim diyeceksiniz. Bunu söylediler doğru, ama ben garipsedim ya. Böyle bir mantık olur mu? "Siz biraz farklısınız" belki de öyle düşünüyorlar, doğru biz farklıyız.

Bu yaklaşımdan dolayı olmadı, şimdi kendi amblemleri dışında giriyorlar."

SAADET PARTİSİ VE DEVA ARASINDA DA KRİZ ÇIKMIŞTI

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu HDP'nin de dışarıdan destek verdiği 7'li koalisyonda yeni bir kriz daha çıktı.

KOALİSYONUN KÜÇÜK ORTAKLARINI BİRBİRİNE GİRDİ

Daha önce adaylık kavgası veren ve pazarlıklar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak duyuran 7'li koalisyon liste krizi ile boğuşurken küçük ortaklar da birbirlerine girdi.