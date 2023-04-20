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    • 20.04.2023 17:11
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    İYİ Parti ve Deva Partisi arasında Sadullah Ergin krizi: Yargılanacaksın

    7’li koalisyon masadaki iç çekişmelerle seçime gidiyor. Dün Saadet Partisi ve Deva Partisi arasında yaşanan krizin ardından bugün de İYİ Partisi ile Deva Partisi karıştı. Sadullah Ergin’in CHP listelerinden seçime girmesi sadece partilileri değil İYİ Parti’yi de rahatsız etmiş olacak ki İYİ Partili Turhan Çömez’den yeni bir krizin fitilini ateşleyecek açıklamalar geldi. Çömez, Ergenekon ve Balyoz davalarına dikkat çekerek "Dönemin Adalet Bakanı başta olmak üzere, bu zulmün sorumluları hesap verecektir." sözleriyle ittifak ortaklarının adayı Ergin'in yargılanacağını söyledi.

    takvim.com.tr
    İP ve Deva arasında Sadullah krizi: Yargılanacaksın

    DEVA Partili Sadullah Ergin, Ankara'dan CHP Milletvekili adayı olarak gösterildi. Bu gelişme sonrası Ergin'in yıllar önce Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği tartışmalar gündeme geldi.

    Ergin'in CHP listesinden aday gösterilmesine muhalifler büyük tepki gösterirken Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir programda bir genç, "Balyoz ve Ergenekon davaları döneminde bakan olan, FETÖ'yle açık ilişkisi olan böyle biri, bıyığını kestiği için affedildi mi" sorusunu yöneltti.

    Kılıçdaroğlu gencin sorusunu şu sözlerle cevapladı:

    "Biz 6 partiyiz, birbirimizin iç işlerine karışmayız. Karar verince doğal olarak en büyük fedakarlığı, en büyük parti olarak biz yaptık. Biz onlardan milletvekili istedik. Şunu getirin deme hakkımız yok."

    İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: DÖNEMİN ADALET BAKANI HESAP VERECEK

    Yedili Masa'da Sadullah Ergin tartışmaları devam ederken Meral Akşener'in Danışmanı Turhan Çömez, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkış yaptı. Çömez, şu sözlerle Sadullah Ergin'in yargılanacağını söyledi:

    "Ergenekon ve Balyoz davaları, FETÖ ile AKP'nin kol kola olduğu dönemde, Emperyal güçlerle birlikte kurguladıkları kumpaslardır. Dönemin Adalet Bakanı başta olmak üzere, bu zulmün sorumluları hesap verecektir."

    İttifak ortaklarının milletvekili adayı Ergin'in yargılanacağını söyleyen İYİ Partili Çömez'in bu çıkışına DEVA Partisi'nden bir cevap gelmedi.

    KARAMOLLAOĞLU DA DEVA PARTİSİ'NE YÜKLENDİ

    Öte yandan geçtiğimiz gün katıldığı yayında DEVA Partisi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, aday listeleri hazırlanırken çıkan gerginliği şu sözlerle anlatmıştı:

    "Bu anlaşmayı sağlayamadık, ben çok gayret ettim. Allah aşkına öyle bir mantık olur mu? Onlar da kendilerini düşünsün. Yeni kurulmuş bir parti. Doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti, bana bunları söylettirmeyin.

        Olur mu? Yani 20 yıllık bir partiyi bırakacaksın, Türkiye'nin her tarafında teşkilatlanmış, seçim kurullarında ve sandıklarında temsil hakkı var. Siz durun biz girelim diyeceksiniz. Bunu söylediler doğru, ama ben garipsedim ya. Böyle bir mantık olur mu? "Siz biraz farklısınız" belki de öyle düşünüyorlar, doğru biz farklıyız.

        Bu yaklaşımdan dolayı olmadı, şimdi kendi amblemleri dışında giriyorlar."

        SAADET PARTİSİ VE DEVA ARASINDA DA KRİZ ÇIKMIŞTI
        CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu HDP'nin de dışarıdan destek verdiği 7'li koalisyonda yeni bir kriz daha çıktı.

        KOALİSYONUN KÜÇÜK ORTAKLARINI BİRBİRİNE GİRDİ
        Daha önce adaylık kavgası veren ve pazarlıklar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak duyuran 7'li koalisyon liste krizi ile boğuşurken küçük ortaklar da birbirlerine girdi.

        Geçtiğimiz haftalarda 7'li içindeki Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin koalisyon içinde koalisyon yaparak seçime gideceği konuşulmuş ancak daha sonra söz konusu partiler ile Demokrat Parti CHP listelerinden seçime girme kararı almıştı.

        TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN DEVA'YA ŞOK SÖZLER
        Bu konuya ilişkin konuşan Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan'ın liderliğini yaptığı DEVA Partisi'ne sert sözlerle yüklendi.

        DEVA Partisi'nin koalisyon içindeki koalisyonun liderliğini yapmak istemesine tepki gösteren Temel Karamollaoğlu bu sebepten anlaşılamadığını belirtti.

        KİM LİDERLİK YAPACAK KAVGASI
        "Bu anlaşmayı sağlayamadık ben çok gayret ettim."         diyen Karamollaoğlu sunucunun, "Siz Saadet'in liderliğinde olsun diye ısrar ettiniz DEVA'cılar da diyor ki bizde olsaydı olurdu." ifadeleri sonrası DEVA'ya yüklendi.

            "BANA BUNLARI DA SÖYLETTİRMEYİN O ZAMAN"
            Karamollaoğlu şunları söyledi;

            "Yani böyle bir mantık olur mu ya Allah aşkına onlar kendilerini düşünsünler. Yeni kurulmuş bir parti doğru dürüst AK Parti'den bile oy alamamış bir parti. Bana bunları da söylettirmeyin o zaman.

            20 yıllık bir partiyi bırakacaksınız Türkiye'nin her tarafında teşkilatlanmış… Seçim sandıklarında temsil hakkı var. Siz durun biz girelim diyeceksiniz. Evet bunu söylediler ama ben bunu garipsedim ya böyle bir mantık olur mu? 'Siz biraz farklısınız.' Belki de öyle düşünüyorlar. Evet farklıyız. Şimdi kendi amblemlerinin dışında giriyorlar..."

            DEVA'DAN YANIT! YALAN SÖYLÜYORSUN GÖNDERMESİ
            DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin Temel Karamollaoğlu'na tepki gösterdi.

            Karamollaoğlu'nun yalan söylediğini ima eden Şahin, "Temel abi sizin yaşınıza, kadronuzdaki çok değerli arkadaşlarımızın da hukukuna binaen size doğruları söylemiyorsunuz demeyeceğim. Lakin kendi yaptırdığınız anketi incelemenizi, Ak Parti'den kopan oyların birinci tercihinin açık ara DEVA Partisi olduğunu görmenizi tavsiye ederim." iddiasında bulundu.

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            Haberler Güncel İYİ Parti ve Deva Partisi arasında Sadullah Ergin krizi: Yargılanacaksın
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