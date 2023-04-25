CHP'nin fonladığı Enver Aysever: 15 Mayıs sabahı Kılıçdaroğlu yargıya talimat verecek ve hapisten çıkacaklar

HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu verdiği vaatlerde yargı bağımsızlığını sürekli öne sürerken kendisiyle çelişkili ifadeler de kullanmıştı.
"DEMİRTAŞ VE KAVALA'YI SERBEST BIRAKACAĞIZ"
Seçimleri kazanmaları halinde yargıda bağımsızlık mesajları veren Kılıçdaroğlu, HDPKK'dan aldığı talimatlar sonrası "Selehattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacağız" ifadelerini kullanmıştı.
İKTİDARI SUÇLAYIP KENDİSİ MÜDAHALE EDECEĞİNİ İMA ETTİ
İktidarı yargı kararlarına müdahale etmek ile suçlayan ve adaleti tesis edecekleri vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun yargının hükmündeki bir konuda, "Serbest bırakacağız" şeklinde net bir ifade kullanması eleştirildi.