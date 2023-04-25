Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.04.2023 02:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.04.2023 02:58
    ABONE OL

    CHP'nin fonladığı Enver Aysever: 15 Mayıs sabahı Kılıçdaroğlu yargıya talimat verecek ve hapisten çıkacaklar

    Seçimleri kazanmaları halinde yargıda bağımsızlık mesajları veren Kılıçdaroğlu, HDPKK'dan aldığı talimatlar sonrası "Selehattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacağız" ifadelerini kullanmıştı. CHP'nin fonladığı Enver Aysever de yaptığı açıklamada "15 Mayıs sabahı Kemal Kılıçdaroğlu onların çıkması için talimat verecek. Kemal Bey geldiğinde bütün mahkemeler yusuf yusuf olacaklar " ifadelerini kullandı.

    CHP’nin fonladığı Enver Aysever’den skandal söylem

    HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu verdiği vaatlerde yargı bağımsızlığını sürekli öne sürerken kendisiyle çelişkili ifadeler de kullanmıştı.



    "DEMİRTAŞ VE KAVALA'YI SERBEST BIRAKACAĞIZ"
    Seçimleri kazanmaları halinde yargıda bağımsızlık mesajları veren Kılıçdaroğlu, HDPKK'dan aldığı talimatlar sonrası "Selehattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacağız" ifadelerini kullanmıştı.



    İKTİDARI SUÇLAYIP KENDİSİ MÜDAHALE EDECEĞİNİ İMA ETTİ
    İktidarı yargı kararlarına müdahale etmek ile suçlayan ve adaleti tesis edecekleri vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun yargının hükmündeki bir konuda, "Serbest bırakacağız" şeklinde net bir ifade kullanması eleştirildi.



        CHP YANDAŞLARI GAZA GELDİ
        CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever ise yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda 15 Mayıs sabahında yargıya müdahalede bulunacağını ima etti.



        "KILIÇDAROĞLU HAPİSTEN ÇIKMALARI İÇİN TALİMAT VERECEK"
        Aysever Gezi davası tutukları konusunda "15 Mayıs sabahı Kemal Kılıçdaroğlu onların çıkması için talimat verecek. Kemal Bey geldiğinde bütün mahkemeler yusuf yusuf olacaklar." ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan’a destek ve dua mesajları
        Haberler Güncel CHP'nin fonladığı Enver Aysever: 15 Mayıs sabahı Kılıçdaroğlu yargıya talimat verecek ve hapisten çıkacaklar
            loading
            SON DAKİKA