7'li koalisyonda liste krizi derinleşiyor! İYİ Parti'nin ardından DEVA Partisi'nde de büyük kopuşlar! Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat istifa etti

ADAY LİSTESİ TEPKİ ÇEKTİ

Aday listesi ile ilgili de rahatsızlıklarının olduğunu belirten Öztürk, Ordu'da 1. sırada aday gösterilen İdris Naim Şahin ve CHP listelerinden aday gösterilen DEVA Partili Sadullah Ergin ile ilgili olarak tepkisini dile getirdi. Muhtemel bir hükümet değişikliğinde bu isimlere ne tür görevler verileceğini sorarak, kaygısını belirtti.

MASAYA DÖNÜŞ KUMPASI

Öztürk, Meral Akşener'in masadan ayrılmasının ardından yeniden koalisyona dönüşle ilgili olarak da, bu süreçte partisine kumpas kurulduğunu vurguladı. 2 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın cumhurbaşkanı yardımcılığının bahane olduğunu belirten Öztürk, Akşener'in masaya dönüşünde koalisyon dışı faktörlerin etkili olduğunu söyledi. Öztürk, "Eğer Meral Hanım, yeniden masaya dönmeseydi, bu süreçten güçlenerek çıkarak 2. parti konuma yükselebilirdik" dedi.

İMAMOĞLU LİSTE DIŞI

İmamoğlu ve Yavaş'ın yardımcı yapılmayacağını da dile getiren Öztürk, "CHP listelerine bakın İmamoğlu'na yakın isimler aday gösterilmedi. Doğan Subaşı gibi" diyerek seçimin kazanılması durumunda Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığını tek başına yöneteceği söyledi.

Son olarak Öztürk, yaptıkları kamuoyu anketlerinde Balıkesir'de çıkan 9 milletvekili sayısında 3 AK Parti, 3 CHP ve 3 İYİ Parti dağılımın, bu istifaların arından değişeceğini ve İYİ Parti'nin 2 milletvekili bile kazanmasının artık zor olduğunu belirtti.