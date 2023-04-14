7'li koalisyonda liste krizi derinleşiyor! İYİ Parti'nin ardından DEVA Partisi'nde de büyük kopuşlar! Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat istifa etti

Türkiye hızla seçimlere doğru giderken muhalefetin gündeminde 'liste' var. 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listeleri beraberinde tartışmaları getirdi. Özellikle DEVA Partili eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP 1. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmesi CHP tabanında büyük rahatsızlığa neden oldu.
Gelişmeler sıcaklığını korurken DEVA Partisi'nden sürpriz bir istifa geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat istifa etti. Fırat, AK Parti kurucularından Dengin Mir Fırat'ın kızı.
"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE"
Twitter'dan, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" başlıklı bir açıklama yapan Fırat, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye bugün çok önemli bir dönüm noktasının eşiğinde. Bu süreçte demokrasi ve özgürlüklerin hep birlikte savunulması gerektiğine dair inancımı koruyorum.
Çok klişe olduğunu bilsem de bu sürece zarar vermemek adına 'gördüğüm lüzum üzerine' kurucusu olduğum ve 3 yıldan uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm Deva Partisi'nden istifamı kamuoyuna saygıyla duyururum.
Özgür, Demokratik ve müreffeh bir Türkiye en büyük hayalim. Bu amaç çerçevesinde, Millet İttifakı'nın başarısı için bireysel olarak çalışmalarımı ve desteğimi sürdüreceğim."
"DEVA LOGOMUZUN OY PUSULASINDA OLMAMASINDAN DOLAYI İSTİFA EDİYORUZ"
Tepkilerden biri de DEVA Partisi teşkilatlarından geldi.
DEVA Partisi Genel Başkanı'nın seçime logosuz girmeyi kabul etmesi teşkilatta istifaya sebep oldu.
DEVA Partisi'nin Konya'da bulunan Selçuklu İlçe Teşkilatı kendi logoları altında seçime girmeme kararına tepki göstererek istifa etti.
Konuyla ilgili teşkilatın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
DEVA logomuzun oy pusulasında olmaması bizleri derinden etkilemiştir. Kuruluşundan bu zamana kadar yer aldığımız DEVA partimizin kuruluş temellerine, yapılan söylemlerin uygun olmaması, liyakat ve istişare esasları dikkate alınmaksızın uygulamaya konması ve 3 yıldan beri süregelen tanıtım için gece gündüz çalıştığımız DEVA logomuzun oy pusulasında olmamasından dolayı DEVA partisinden Selçuklu İlçe Teşkilatı olarak istifa ettiğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.