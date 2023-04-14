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    • 14.04.2023 12:27
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    7'li koalisyonda liste krizi derinleşiyor! İYİ Parti'nin ardından DEVA Partisi'nde de büyük kopuşlar! Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat istifa etti

    Türkiye 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7’li koalisyonda liste krizi giderek derinleşiyor. Peş peşe gelen istifalar sadece İYİ Parti’den değil. DEVA Partisi de karışmış durumda. DEVA’nın özellikle seçime kendi logosuyla girmemesi, Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması büyük kopuşlara neden oldu. Parti teşkilatlarından başlayan istifa dalgası giderek üst düzey yöneticilere ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde “CHP listelerinden girmeyi kabul etmiyorum” diyerek istifa eden ve partide Sivil Toplumla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Tahir Şahin’in ardından bir üst düzey yönetici istifası daha geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, "Gördüğü lüzum üzerine" sözleriyle partiden istifa ettiğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    İP’in ardından DEVA’da da büyük kopuşlar!

    Türkiye hızla seçimlere doğru giderken muhalefetin gündeminde 'liste' var. 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listeleri beraberinde tartışmaları getirdi. Özellikle DEVA Partili eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP 1. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmesi CHP tabanında büyük rahatsızlığa neden oldu.

    Gelişmeler sıcaklığını korurken DEVA Partisi'nden sürpriz bir istifa geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat istifa etti. Fırat, AK Parti kurucularından Dengin Mir Fırat'ın kızı.

    "GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE"

    Twitter'dan, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" başlıklı bir açıklama yapan Fırat, şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye bugün çok önemli bir dönüm noktasının eşiğinde. Bu süreçte demokrasi ve özgürlüklerin hep birlikte savunulması gerektiğine dair inancımı koruyorum.

    Çok klişe olduğunu bilsem de bu sürece zarar vermemek adına 'gördüğüm lüzum üzerine' kurucusu olduğum ve 3 yıldan uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm Deva Partisi'nden istifamı kamuoyuna saygıyla duyururum.

    Özgür, Demokratik ve müreffeh bir Türkiye en büyük hayalim. Bu amaç çerçevesinde, Millet İttifakı'nın başarısı için bireysel olarak çalışmalarımı ve desteğimi sürdüreceğim."

    "DEVA LOGOMUZUN OY PUSULASINDA OLMAMASINDAN DOLAYI İSTİFA EDİYORUZ"
    Tepkilerden biri de DEVA Partisi teşkilatlarından geldi.

    DEVA Partisi Genel Başkanı'nın seçime logosuz girmeyi kabul etmesi teşkilatta istifaya sebep oldu.

    DEVA Partisi'nin Konya'da bulunan Selçuklu İlçe Teşkilatı kendi logoları altında seçime girmeme kararına tepki göstererek istifa etti.

    Konuyla ilgili teşkilatın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

    DEVA logomuzun oy pusulasında olmaması bizleri derinden etkilemiştir. Kuruluşundan bu zamana kadar yer aldığımız DEVA partimizin kuruluş temellerine, yapılan söylemlerin uygun olmaması, liyakat ve istişare esasları dikkate alınmaksızın uygulamaya konması ve 3 yıldan beri süregelen tanıtım için gece gündüz çalıştığımız DEVA logomuzun oy pusulasında olmamasından dolayı DEVA partisinden Selçuklu İlçe Teşkilatı olarak istifa ettiğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

        BİR İSTİFA DA SEYHAN'DAN
        DEVA Partisi Seyhan İlçe Başkanı Halit Acı, görevini bıraktığını açıkladı.

        Halit Acı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, samimiyet ve inançla başladığı partideki siyasi kariyerini, İl Başkanının kötü yönetimine rağmen sürdürdüğünü savundu.

        28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP ile ortak liste yapma kararına ülke menfaati için destek verdiklerini belirten Acı, "Fakat hakkın, hukukun, liyakatin, emeğin, göz nurunun, alın terinin küçümsendiği ve ayaklar altına alındığı ayrı bir kavşaktayız." ifadesini kullandı.

        Halit Acı, halkla, halkın sevdiği insanların birbirinden ayrılmaya çalışıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

        "Demokrasi diye yola çıktık, mutlakiyetçi karanlık bir yerden yönetilir hale geldik. Halkın sevmediği ama DEVA'nın merkezindeki karanlık kör noktaların istediği isimlerin milletvekili yapılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. 20 yıldır beklediğimiz baharın şehrimize uğramadan geçecek olmasına üzülerek ve bütün sevenlerimizin affına sığınarak 2,5 yıldır görev yaptığımız Seyhan İlçe Başkanlığı ve yöneticiliğinden istifa ediyoruz."

        BAŞKAN YARDIMCISI DAHA İSİTFA ETMİŞTİ
        BBP Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini yürüten MKYK üyesi Tahir Şahin, Ekim 2022'de 'gördüğüm lüzum üzerine' diyerek partisinden istifa etmiş ve birkaç gün sonra da Ali Babacan tarafından rozeti takılarak DEVA Partisi'ne katılmıştı. Partide Sivil Toplumla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'DEVA Partisinin CHP Listelerinden girmesini reddediyorum' diyerek istifa ettiğini duyurmuştu.

        "CHP LİSTELERİNDEN GİRMEYİ KABUL ETMİYORUM"
        Yaptığı paylaşımda Tahir Şahin, "Dün ne dediysem bugün de aynısını ifade ediyorum. Şöyle ki; BBP'den istifa ettiğim süreçte AKP listesinden girmeyi reddederken, bugün de DEVA Partisinin CHP listelerinden girmesini reddediyorum. Tahir Şahin siyaset yapmak zorunda değil lakin omurgalı durmak zorunda. Eylemleri ve söylemleri bir olan Tahir Şahin siyasi hayatı boyunca hakkın ve halkın rızasını kazanmak için siyaset yaptı. Bugüne kadar DEVA Partisi kendi ad ve amblemi ile seçimlere girecek deyip, son dakika CHP listelerinden girmesini kabul etmiyorum.

        "2 PARTİYE MECBUR ETMEK DOĞRU DEĞİLDİR"

        Ülkemizde 2 adet siyasi parti yok. Dolayısıyla seçmeni ve yüce Türk milletini bu iki partiye mecbur etmek doğru değildir. İşte bu ve daha sayamadığım birçok nedenlerden dolayı DEVA Partisi'ndeki görevimden ve üyeliğimden istifa ediyorum. Bana inanan ve benimle yol yürüyen tüm Sinoplu hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Hakkınızı helal ediniz" ifadelerine yer verdi.

            İYİ PARTİ DE ERİDİ
            7'li koalisyonda HDP krizi dallanıp budaklanıyor. İYİ Parti'de büyük kopuşlara neden olan kriz, istifalarla katmerleniyor.

            SON DARBE BALIKESİR'DE
            Susurluk İlçe Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İYİ Partili Ömer Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Susurluk'ta İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden olan ve son 8 yıldır aktif olarak siyaset yapan Meclis üyesi Öztütk'ün ani istifası Balıkesir'de şoke etkisi yarattı.

            İYİ Partili Ömer Öztürk'ün istifasında, "yaşanan son siyasi gelişmeler" ibaresini kullandı. İstifa sürecine ilişkin takvim.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Öztürk, çok çarpıcı sözler kullandı.

            "İYİ PARTİ YALPALADI"
            HDP ile yaşanan yakınlaşma nedeniyle istifasını sunduğunu belirten Öztürk, "HDP ile yakınlaşma partimize zarar verdi" ifadesini kullandı. Partinin kuruluşunda yer aldığını belirten Öztürk, "Partiyi kurduğumuzda yalnızca ülkücülere değil herkese kapımızın açık olduğunu belirtmiştik" derken İYİ Parti'nin kurucu ilkelerinden saptığını ve bir çizgiye oturamayarak yalpaladığını söyledi.

            ADAY LİSTESİ TEPKİ ÇEKTİ
            Aday listesi ile ilgili de rahatsızlıklarının olduğunu belirten Öztürk, Ordu'da 1. sırada aday gösterilen İdris Naim Şahin ve CHP listelerinden aday gösterilen DEVA Partili Sadullah Ergin ile ilgili olarak tepkisini dile getirdi. Muhtemel bir hükümet değişikliğinde bu isimlere ne tür görevler verileceğini sorarak, kaygısını belirtti.

            MASAYA DÖNÜŞ KUMPASI
            Öztürk, Meral Akşener'in masadan ayrılmasının ardından yeniden koalisyona dönüşle ilgili olarak da, bu süreçte partisine kumpas kurulduğunu vurguladı. 2 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın cumhurbaşkanı yardımcılığının bahane olduğunu belirten Öztürk, Akşener'in masaya dönüşünde koalisyon dışı faktörlerin etkili olduğunu söyledi. Öztürk, "Eğer Meral Hanım, yeniden masaya dönmeseydi, bu süreçten güçlenerek çıkarak 2. parti konuma yükselebilirdik" dedi.

            İMAMOĞLU LİSTE DIŞI
            İmamoğlu ve Yavaş'ın yardımcı yapılmayacağını da dile getiren Öztürk, "CHP listelerine bakın İmamoğlu'na yakın isimler aday gösterilmedi. Doğan Subaşı gibi" diyerek seçimin kazanılması durumunda Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığını tek başına yöneteceği söyledi.

            Son olarak Öztürk, yaptıkları kamuoyu anketlerinde Balıkesir'de çıkan 9 milletvekili sayısında 3 AK Parti, 3 CHP ve 3 İYİ Parti dağılımın, bu istifaların arından değişeceğini ve İYİ Parti'nin 2 milletvekili bile kazanmasının artık zor olduğunu belirtti.

                AĞIRALİOĞLU BIRAKTI!
                İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, ortak aday dayatması ve HDP birlikteliği gerekçe göstererek partisinden istifa etmişti.

                Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletvekilliği adaylığına başvurmadığını söylemişti.

                Ağıralioğlu, şöyle konuştu:
                "İYİ Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum. Nihayete erdirdiğim şey sadece İYİ Partinin kırmızı çizgileri olarak bildiğim ve asla ihlal edilmesin diye kudret dilediğim şeylerdir, yani ben bugün İYİ Partiye kem söz etmem, arkadaşlarımdır. Onlara dilediğim kudret şudur; beraber oldukları zeminde kırmızı çizgileri ihlal edilirse kırmızı çizgilerinin ihlaline mukabele edecek kadar kuvvetli olmalarıdır. Kırarak, dökerek değil zerafetle, nezaketle, terbiyeyle veda ederek siyasi mücadelemize yine devam edeceğiz."

                ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
                İYİ Parti Konya milletvekili adayı Süleyman Şenol, partisinin açıkladığı milletvekilliği aday listesinde istediği sıra yer almadığı için partisinden istifa ettiğini ve adaylıktan çekildiğini açıkladı. Şenol açıklamasında ise İYİ Parti lideri Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi.

                Şenol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlkeli siyasetin, ülkeyi yönetebilme kabiliyetini gösteren en temel erdem olduğuna inanıyorum. Bu erdeme sahip olmayan bir genel başkanın, milletimizi geçtiği bu darboğazdan kurtarmaya ehil olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

                LİSTELER VERİLDİ AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE
                Milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından İYİ Parti'den istifa haberlerinin ardı arkası kesilmedi.



                    İKİ İSİM DAHA İSTİFA ETTİ
                    28. Dönem Erzurum Milletvekili 6. sıra adayı Esra Akpınar ile Yalova'dan 3. sıra milletvekili adayı Elif Akyol Tosun, adaylıktan istifa ettiklerini duyurdu.




                    2018 seçimlerinde Yalova'dan İYİ Parti'den 2. sıra adayı olan Diş Hekimi Elif Akyol Tosun, 28. Dönem Yalova Milletvekili 3. sıra adayı olarak açıklanmıştı.

                    Tosun, stifasını vererek hem partiden hem de milletvekili adaylığından istifa etiğinini duyurdu.

                        BİR İSTİFADA KIRKLARELİ
                        Kırklareli'de İYİ Parti 3'üncü sıra milletvekili adayı Hilmi Kahraman, adaylıktan istifa etti.

                        Kırklareli'de İYİ Parti, milletvekili adaylığı için 1'inci sırada Türker Yörükçüoğlu, 2'nci sırada Sibel Pişkin ve 3'üncü sırada Hilmi Kahraman'ı gösterdi. Hilmi Kahraman, milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıkladı. Kahraman, yazılı açıklamasında, "3 Mart'ta; bize adaylık konusunda dayatma yapılıyor deyip masadan kalkan iradenin, Kırklareli'de aday adayı dahi olmayan bir kişiyi aday olarak dayatması kabul edilemez ve doğru değil. Halkımıza, teşkilatlarımıza ve tüm adaylarımıza yapılan haksızlığa işaret etmek için İYİ Parti Kırklareli milletvekili adaylığımdan istifa ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısı ne ise onun olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

                        İYİ PARTİ İÇİN ŞOK İDDİA
                        Ayrıca aday olmak için Şanlıurfa İl Başkanlığı görevinden istifa eden Fedai Çakmaklı da eleştirilerini sürdürdü.

                        İYİ Parti yönetimine dikkat çeken bir iddiada bulundu. "Maalesef ciddi paraların, benim de listede olmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. artimizi, davamızı hiç paraya sattılar" diyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.
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                            Emlak Konut
                            Haberler Güncel 7'li koalisyonda liste krizi derinleşiyor! İYİ Parti'nin ardından DEVA Partisi'nde de büyük kopuşlar! Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat istifa etti
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