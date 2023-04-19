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    • 19.04.2023 18:10
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    Temel Karamollaoğlu'ndan 7'li koalisyonun ortağı DEVA Parti'sine ağır sözler: Bana bunları söylettirmeyin o zaman

    7'li koalisyonun küçük ortakları arasında yeni bir kriz daha çıktı. Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin koalisyon içinde koalisyon yaparak seçime gitme kararında anlaşamamasını değerlendiren Temel Karamollaoğlu olay sözler söyledi. DEVA Partisi'nin koalisyon içindeki koalisyonun liderliğini yapmak istemesine tepki gösteren Temel Karamollaoğlu bu sebepten anlaşılamadığını belirterek, "Böyle bir mantık olur mu ya Allah aşkına... Yeni kurulmuş bir parti doğru dürüst AK Parti’den bile oy alamamış bir parti. Bana bunları da söylettirmeyin o zaman." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Koalisyon içinde koalisyon krizi

    CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu HDP'nin de dışarıdan destek verdiği 7'li koalisyonda yeni bir kriz daha çıktı.

    KOALİSYONUN KÜÇÜK ORTAKLARINI BİRBİRİNE GİRDİ
    Daha önce adaylık kavgası veren ve pazarlıklar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak duyuran 7'li koalisyon liste krizi ile boğuşurken küçük ortaklar da birbirlerine girdi.

    Geçtiğimiz haftalarda 7'li içindeki Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin koalisyon içinde koalisyon yaparak seçime gideceği konuşulmuş ancak daha sonra söz konusu partiler ile Demokrat Parti CHP listelerinden seçime girme kararı almıştı.

    TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN DEVA'YA ŞOK SÖZLER
    Bu konuya ilişkin konuşan Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan'ın liderliğini yaptığı DEVA Partisi'ne sert sözlerle yüklendi.

    DEVA Partisi'nin koalisyon içindeki koalisyonun liderliğini yapmak istemesine tepki gösteren Temel Karamollaoğlu bu sebepten anlaşılamadığını belirtti.

    KİM LİDERLİK YAPACAK KAVGASI
    "Bu anlaşmayı sağlayamadık ben çok gayret ettim."     diyen Karamollaoğlu sunucunun, "Siz Saadet'in liderliğinde olsun diye ısrar ettiniz DEVA'cılar da diyor ki bizde olsaydı olurdu." ifadeleri sonrası DEVA'ya yüklendi.

        "BANA BUNLARI DA SÖYLETTİRMEYİN O ZAMAN"
        Karamollaoğlu şunları söyledi;

        "Yani böyle bir mantık olur mu ya Allah aşkına onlar kendilerini düşünsünler. Yeni kurulmuş bir parti doğru dürüst AK Parti'den bile oy alamamış bir parti. Bana bunları da söylettirmeyin o zaman.

        20 yıllık bir partiyi bırakacaksınız Türkiye'nin her tarafında teşkilatlanmış… Seçim sandıklarında temsil hakkı var. Siz durun biz girelim diyeceksiniz. Evet bunu söylediler ama ben bunu garipsedim ya böyle bir mantık olur mu? 'Siz biraz farklısınız.' Belki de öyle düşünüyorlar. Evet farklıyız. Şimdi kendi amblemlerinin dışında giriyorlar..."

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        Bursa’da tarih meydana çıkıyor
        Haberler Güncel Temel Karamollaoğlu'ndan 7'li koalisyonun ortağı DEVA Parti'sine ağır sözler: Bana bunları söylettirmeyin o zaman
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