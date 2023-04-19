Temel Karamollaoğlu'ndan 7'li koalisyonun ortağı DEVA Parti'sine ağır sözler: Bana bunları söylettirmeyin o zaman

20 yıllık bir partiyi bırakacaksınız Türkiye'nin her tarafında teşkilatlanmış… Seçim sandıklarında temsil hakkı var. Siz durun biz girelim diyeceksiniz. Evet bunu söylediler ama ben bunu garipsedim ya böyle bir mantık olur mu? 'Siz biraz farklısınız.' Belki de öyle düşünüyorlar. Evet farklıyız. Şimdi kendi amblemlerinin dışında giriyorlar..."

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