Temel Karamollaoğlu'ndan 7'li koalisyonun ortağı DEVA Parti'sine ağır sözler: Bana bunları söylettirmeyin o zaman

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu HDP'nin de dışarıdan destek verdiği 7'li koalisyonda yeni bir kriz daha çıktı.
KOALİSYONUN KÜÇÜK ORTAKLARINI BİRBİRİNE GİRDİ
Daha önce adaylık kavgası veren ve pazarlıklar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak duyuran 7'li koalisyon liste krizi ile boğuşurken küçük ortaklar da birbirlerine girdi.
Geçtiğimiz haftalarda 7'li içindeki Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin koalisyon içinde koalisyon yaparak seçime gideceği konuşulmuş ancak daha sonra söz konusu partiler ile Demokrat Parti CHP listelerinden seçime girme kararı almıştı.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN DEVA'YA ŞOK SÖZLER
Bu konuya ilişkin konuşan Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan'ın liderliğini yaptığı DEVA Partisi'ne sert sözlerle yüklendi.
DEVA Partisi'nin koalisyon içindeki koalisyonun liderliğini yapmak istemesine tepki gösteren Temel Karamollaoğlu bu sebepten anlaşılamadığını belirtti.
KİM LİDERLİK YAPACAK KAVGASI
"Bu anlaşmayı sağlayamadık ben çok gayret ettim." diyen Karamollaoğlu sunucunun, "Siz Saadet'in liderliğinde olsun diye ısrar ettiniz DEVA'cılar da diyor ki bizde olsaydı olurdu." ifadeleri sonrası DEVA'ya yüklendi.