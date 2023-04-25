Başkan Erdoğan'dan 'Eve Dönüş Projeleri' paylaşımı: 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık





"BU ÜLKE BİRÇOK CEVHERİ İMKANSIZLIKLAR YÜZÜNDEN KAYBETTİ"

Videoda, "Bu ülke birçok cevherini imkansızlıklar yüzünden kaybetti. Artık buna bir son verip yarım kalan hayallerimizi tamamlama zamanı. 2018 yılında hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanını milletimize geri kazandırdık. Bilim ve araştırmaya yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye artık gidenlerin geldiği bir ülke." ifadeleri kullanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN