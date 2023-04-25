Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.04.2023 22:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2023 22:38
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan 'Eve Dönüş Projeleri' paylaşımı: 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık

    Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından büyük beğeni toplanyan bir paylaşımda bulundu. Eve Dönüş Projeleri kapsamında ülkeye geri dönen bilim insanlarının sayısının 6 bin olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan ’Eve dönüş’ paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'EVE DÖNÜŞ' PAYLAŞIMI I VİDEO İZLE



    2018 yılında hayata geçirilen Eve Dönüş Projeleri kapsamında ülkeye geri dönen bilim insanlarının sayısını veren Erdoğan, " Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke" dedi.



    Erdoğan paylaşımına şu notu düştü:

    "2018'de hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık. Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke"



    MUŞLU BİLİM İNSANININ HİKAYESİ
    Paylaşımda, ilköğrenimini Muş'ta tamamlayan ve yıllar sonra İngiltere'de ders vermeye başlayan bir bilim insanının, Erdoğan'ın yazdığı mektupla ülkeye geri dönüş hikayesinin anlatıldığı video da yer aldı.



        "BU ÜLKE BİRÇOK CEVHERİ İMKANSIZLIKLAR YÜZÜNDEN KAYBETTİ"
        Videoda, "Bu ülke birçok cevherini imkansızlıklar yüzünden kaybetti. Artık buna bir son verip yarım kalan hayallerimizi tamamlama zamanı. 2018 yılında hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanını milletimize geri kazandırdık. Bilim ve araştırmaya yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye artık gidenlerin geldiği bir ülke." ifadeleri kullanıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan’dan ’Eve dönüş’ paylaşımı
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 'Eve Dönüş Projeleri' paylaşımı: 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık
            loading
            SON DAKİKA