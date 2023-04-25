Başkan Erdoğan'dan 'Eve Dönüş Projeleri' paylaşımı: 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'EVE DÖNÜŞ' PAYLAŞIMI I VİDEO İZLE
2018 yılında hayata geçirilen Eve Dönüş Projeleri kapsamında ülkeye geri dönen bilim insanlarının sayısını veren Erdoğan, " Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke" dedi.
2018'de hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 25, 2023
Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke. #TürkiyeYüzyılı 🇹🇷 pic.twitter.com/aRfmmyX06I
Erdoğan paylaşımına şu notu düştü:
"2018'de hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık. Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke"
MUŞLU BİLİM İNSANININ HİKAYESİ
Paylaşımda, ilköğrenimini Muş'ta tamamlayan ve yıllar sonra İngiltere'de ders vermeye başlayan bir bilim insanının, Erdoğan'ın yazdığı mektupla ülkeye geri dönüş hikayesinin anlatıldığı video da yer aldı.