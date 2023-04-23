HDP'li Ahmet Türk'ten 7'li koalisyonda kaos açıklaması: "Sıkıntı çıkar"







SEÇİMLERDEN SONRA DAĞILACAKLAR: AMAÇ TÜRKİYE'Yİ BÖLMEK

Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP ile yaptığı görüşme sonrası Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarından bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen Türk, "Biliyorsunuz çok farklı ideolojiden gelen altılı bir masa var. İleride sıkıntıların çıkma ihtimali çok büyük, açıkça söylemek gerekir." dedi. Türk'ün açıklaması kirli ortaklığın Türkiye'yi bölmek için krizlere ve kaoslara bile bile evet dediğini ortaya çıkardı.