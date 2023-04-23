Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in ilk ifadesi ortaya çıktı

İki bin 27 kişinin "Müşteki" olarak yer aldığı iddianamede Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğuna vurgu yapılmış, iddianamede yer verilen MASAK Raporu'unda Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki üç ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanmıştı.