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    • 23.04.2023 15:44
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    Sokak röportajında tepki çeken anlar! PKK yanlısından Kürt gence sözlü taciz! Skandala tepki yağdı

    Son dakika haberleri... Türkiye 14 Mayıs 2023 genel seçimlerine adım adım ilerlerken, sokağın nabzını tutan yayınlar da artıyor. Gündeme düşen son sokak röportajı ise büyük tepki çekti. HDP'ye destek isteyen bir PKK sempatizanı, HDP'ye oy vermeyeceğini söyleyen gence sözlü saldırıda bulundu. Genç kendisini, "Benim amcam şehittir." diyerek savunurken, HDP'li olduğu anlaşılan PKK yanlısı şahıs, "Benim dayım da dağda şehittir." diyerek öldürülen teröristi şehit ilan etti.

    PKK yanlısından Kürt gence sözlü taciz!

    14 Mayıs genel seçimleri yaklaşırken, sokağın nabzını tutan yayınlar artıyor. Sokak röportajının birinde dikkat çeken görüntüler kaydedildi.

    Sokak röportajında hangi partiye oy vereceği sorulan bir Kürt genç, "Muharrem İnce'ye oy vereceğim." dedi. Bu sırada o noktada bulunan PKK yanlısı bir kişi, "Muharrem İnce kimdir oğlum! HDP'ye versene. Aslını inkar etme." dedi. Genç kendisini, "Benim amcam şehittir." diyerek savundu ve HDP'ye oy vermeyeceğini söyledi. Daha da çirkinleşen PKK destekçisi, "Benim dayım da dağda, o da şehittir." diyerek öldürülen teröristi şehit ilan etti.

    TEPKİ YAĞDI

    PKK destekçisi şahsın HDP'ye oy istediği ve Kürt gence HDP'ye oy verme baskısı yaptığı anlar sosyal medyada tepki çekti.

    Tepkilerden bazıları şöyle:

    Şu konuşmayla ağzının ortasına çakası geliyor insanın

    Demek ki neymiş? Hdp=Pkk

    Bu hdp nin pkk uzantısı olduğunun delilidir.

    Kürtlerin aslı vatanseverliktir, kurtuluş savaşında bunu gösterdiler. Konuşan bölücü, aslından kopmuş maşa olmuş.
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    PKK yanlısından Kürt gence sözlü taciz!
    Haberler Güncel Sokak röportajında tepki çeken anlar! PKK yanlısından Kürt gence sözlü taciz! Skandala tepki yağdı
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