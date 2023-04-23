7'li koalisyonda HDPKK ile iş tutan Akşener'e meydanlarda büyük şok!





BİR AY GEÇMEDEN AZALAN İLGİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir ay bile geçmeden ittifakın diğer büyük ortağının Konya temaslarında gösterilen ilginin azlığı ise dikkat çekti.

AYTUN ÇIRAY BOMBASI! OYLARIMIZ BARAJ ALTINA DÜŞTÜ DİYEREK İSTİFA ETTİ

Geçtiğimiz aylarda 7'li koalisyonda koltuk savaşları yaşanmıştı. Bu süreçte Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray bombayı patlatmıştı.



Çıray, İYİ Parti milletvekilliği adaylığından feragat ettiğini belirterek, "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.