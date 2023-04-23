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    • Güncel
    • 23.04.2023 22:49
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    • 23.04.2023 23:09
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    7'li koalisyonda HDPKK ile iş tutan Akşener'e meydanlarda büyük şok!

    7'li koalisyonda HDPKK ile iş tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatadanşlar adeta meydan dayağı attı. 'Şartlı evet' verdiği Kılıçdaroğlu için çalışmalarını sürdüren Akşener'in son durağı Konya oldu. Konya'da küçük bir alanı miting için kapatan İYİ Parti'nin mitingindeki katılım kameralara yansıdı. Alanın büyük bir kesimi boş kalırken, sahne önünde küçük bir kalabalık olduğu görüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meral Akşener’e ’meydan’ dayağı

    14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ediyor. Seçimlere günler kala siyasi partiler il-ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Yapılacak ilk seçimlerde iktidar umudu taşıyan muhalefet partileri de sahada çalışmalarına devam ediyor.



    AKŞENER KONYA'YA GİTTİ
    İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş parti destekçileriyle bir araya gelmek için Konya'ya gitti. Konya'da küçük bir alanı miting için kapatan İYİ Parti'nin mitingindeki katılım kameralara yansıdı.



    VATANDAŞ İLGİ GÖSTERMEDİ
    Çekilen görüntülerde Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı dinlemek üzere bölgeye giden vatandaşların sayısının oldukça az olması dikkat çekti.

    Alanın büyük bir kesimi boş kalırken, sahne önünde küçük bir kalabalık olduğu görüldü.



        BİR AY GEÇMEDEN AZALAN İLGİ DİKKAT ÇEKTİ
        Bir ay bile geçmeden ittifakın diğer büyük ortağının Konya temaslarında gösterilen ilginin azlığı ise dikkat çekti.

        AYTUN ÇIRAY BOMBASI! OYLARIMIZ BARAJ ALTINA DÜŞTÜ DİYEREK İSTİFA ETTİ
        Geçtiğimiz aylarda 7'li koalisyonda koltuk savaşları yaşanmıştı. Bu süreçte Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray bombayı patlatmıştı.

        Çıray, İYİ Parti milletvekilliği adaylığından feragat ettiğini belirterek, "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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        Meral Akşener’e ’meydan’ dayağı
        Haberler Güncel 7'li koalisyonda HDPKK ile iş tutan Akşener'e meydanlarda büyük şok!
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