7'li koalisyonda HDPKK ile iş tutan Akşener'e meydanlarda büyük şok!

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ediyor. Seçimlere günler kala siyasi partiler il-ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Yapılacak ilk seçimlerde iktidar umudu taşıyan muhalefet partileri de sahada çalışmalarına devam ediyor.
AKŞENER KONYA'YA GİTTİ
İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş parti destekçileriyle bir araya gelmek için Konya'ya gitti. Konya'da küçük bir alanı miting için kapatan İYİ Parti'nin mitingindeki katılım kameralara yansıdı.
VATANDAŞ İLGİ GÖSTERMEDİ
Çekilen görüntülerde Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı dinlemek üzere bölgeye giden vatandaşların sayısının oldukça az olması dikkat çekti.
Alanın büyük bir kesimi boş kalırken, sahne önünde küçük bir kalabalık olduğu görüldü.