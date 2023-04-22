7'li koalisyonun koltuk kavgası sürüyor! Meral Akşener'den Ali Babacan'a 'Bilge Yılmaz' golü

17 Mayıs seçimleri yaklaşırken 7'li koalisyonun üyeleri birbirlerini yemeye devam ediyor.
Türlü pazarlıklar sonucu Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak belleyen koalisyon üyelerinden DEVA Partisi ve İYİ Parti arasındaki 'ekonomi yönetimi' kavgası boyut kazandı.
ALİ BABACAN VE BİLGE YILMAZ ARASINDAKİ KOLTUK ÇEKİŞMESİNE MERAL AKŞENER DE DALDI
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İyi Partili Bilge Yılmaz arasındaki koltuk çekişmesine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dahil oldu.
BABACAN'I VETO ETTİ BİLGE YILMAZ'I GÖSTERDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İyi Parti'nin düzenlediği bayram kahvaltısı programına katılan Meral Akşener Ali Babacan'ı veto ederek Bilge Yılmaz'ı işaret etti.
Akşener şunları söyledi;
"İnşallah ekonomiyi yönetecek Bilge Yılmaz karşımda oturuyor. Darmaduman edilmiş, bilerek daha da aşağıya ittirilen bu ekonomiyi 30 sene Amerika'da yaşayıp vatandaşlık almamış bir arkadaşımızın yönetmesi için çalışacağız."
KRİZ DAHA ÖNCE PATLAMIŞTI
Daha önce İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine talip olduğunu söyleyerek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef almış ve "Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil." ifadelerini kullanmıştı.
Sürecin devamında Yılmaz, "Merkez Bankasının başına atayacağımız ismi belirledik. 25 kişilik kadrosunu da belirledik, hepsi belli, atandıktan sonra bize danışmayacaklar" sözleriyle koltuğa talip olduğunu tekrarlamıştı.
Son olarak "Hazine ve Maliye Bakanlığı için hazırım" açıklamasını yapan Yılmaz resmen Bakanlık istediğini duyurmuştu.