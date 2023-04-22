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    • 22.04.2023 17:32
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    7'li koalisyonun koltuk kavgası sürüyor! Meral Akşener'den Ali Babacan'a 'Bilge Yılmaz' golü

    Kirli pazarlıkların ve kavgaların merkezli 7'li koalisyondaki koltuk savaşı büyüyor! DEVA Partisi ve İYİ Parti arasındaki 'ekonomi yönetimi' tartışmasına Meral Akşener de daldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İyi Partili Bilge Yılmaz arasındaki koltuk çekişmesinde dahil olan Meral Akşener, Ali Babacan'a gönderme yaparak, "İnşallah ekonomiyi yönetecek Bilge Yılmaz karşımda oturuyor" dedi. Daha seçim bile yapılamadan girişilen kavgalar koalisyonun içine düştüğü koltuk hırsınız bir kez daha gösterdi.

    takvim.com.tr
    Meral Akşener’den Ali Babacan’a ’Bilge Yılmaz’ golü

    17 Mayıs seçimleri yaklaşırken 7'li koalisyonun üyeleri birbirlerini yemeye devam ediyor.

    Türlü pazarlıklar sonucu Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak belleyen koalisyon üyelerinden DEVA Partisi ve İYİ Parti arasındaki 'ekonomi yönetimi' kavgası boyut kazandı.

    ALİ BABACAN VE BİLGE YILMAZ ARASINDAKİ KOLTUK ÇEKİŞMESİNE MERAL AKŞENER DE DALDI
    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İyi Partili Bilge Yılmaz arasındaki koltuk çekişmesine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dahil oldu.

    BABACAN'I VETO ETTİ BİLGE YILMAZ'I GÖSTERDİ
    Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İyi Parti'nin düzenlediği bayram kahvaltısı programına katılan Meral Akşener Ali Babacan'ı veto ederek Bilge Yılmaz'ı işaret etti.

    Akşener şunları söyledi;

    "İnşallah ekonomiyi yönetecek Bilge Yılmaz karşımda oturuyor. Darmaduman edilmiş, bilerek daha da aşağıya ittirilen bu ekonomiyi 30 sene Amerika'da yaşayıp vatandaşlık almamış bir arkadaşımızın yönetmesi için çalışacağız."

    KRİZ DAHA ÖNCE PATLAMIŞTI
    Daha önce İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine talip olduğunu söyleyerek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef almış ve "Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil." ifadelerini kullanmıştı.

    Sürecin devamında Yılmaz, "Merkez Bankasının başına atayacağımız ismi belirledik. 25 kişilik kadrosunu da belirledik, hepsi belli, atandıktan sonra bize danışmayacaklar" sözleriyle koltuğa talip olduğunu tekrarlamıştı.

    Son olarak "Hazine ve Maliye Bakanlığı için hazırım" açıklamasını yapan Yılmaz resmen Bakanlık istediğini duyurmuştu.



        İYİ Partili Bilge Yılmaz'a ise DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin yanıt vererek "Ekonomi yönetimi Ali Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir" ifadelerini kullanmıştı.

        İNGİLİZ BİRİNİ YAZDI AMERİKALI DİĞERİNİ
        Öte yandan İngiliz Reuters ekonominin başına Ali Babacan'ın geleceğini yazarak 6'lıya yol çizerken ABD merkezli Bloomberg ise ekonominin başına İyi Partili Bilge Yılmaz'ı yazmıştı.

        TAKVİM.COM.TR TÜM KAVGAYI YAZDI
        Takvim.com.tr, İYİ Parti ve DEVA Partisi arasındaki 'Hazine' kavgasını manşet manşet işledi.

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        Haberler Güncel 7'li koalisyonun koltuk kavgası sürüyor! Meral Akşener'den Ali Babacan'a 'Bilge Yılmaz' golü
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