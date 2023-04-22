7'li koalisyonun koltuk kavgası sürüyor! Meral Akşener'den Ali Babacan'a 'Bilge Yılmaz' golü

Akşener şunları söyledi;

"İnşallah ekonomiyi yönetecek Bilge Yılmaz karşımda oturuyor. Darmaduman edilmiş, bilerek daha da aşağıya ittirilen bu ekonomiyi 30 sene Amerika'da yaşayıp vatandaşlık almamış bir arkadaşımızın yönetmesi için çalışacağız."



KRİZ DAHA ÖNCE PATLAMIŞTI

Daha önce İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine talip olduğunu söyleyerek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef almış ve "Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil." ifadelerini kullanmıştı.



Sürecin devamında Yılmaz, "Merkez Bankasının başına atayacağımız ismi belirledik. 25 kişilik kadrosunu da belirledik, hepsi belli, atandıktan sonra bize danışmayacaklar" sözleriyle koltuğa talip olduğunu tekrarlamıştı.

Son olarak "Hazine ve Maliye Bakanlığı için hazırım" açıklamasını yapan Yılmaz resmen Bakanlık istediğini duyurmuştu.