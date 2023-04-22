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    • 22.04.2023 11:34
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    CHP'den ABD'ye tam teslimiyet! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ünal Çeviköz tek tek itiraf etti...

    7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dış Politikadan Sorumlu Başdanışmanı Ünal Çeviköz ABD basınına yaptığı açıklamalarda tam teslimiyeti itiraf etti. Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'den Türkiye için bekledilerde bulunan Ünal Çeviköz, BD basınına verdiği demeçte kullandığı ifadelerle Rusya-Ukrayna savaşından Suriye'deki gelişmelere teröre destek veren İsveç'in NATO'ya üyeliğine ve S-400'lere kadar her meselede Türkiye'nin çıkarlarına karşı bir politika çizdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    CHP’den ABD’ye tam teslimiyet!

    14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın gerek siyasi aktörleri gerekse Kandil'deki elebaşlarıyla destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ile temasları da sürüyor.

    KILIÇDAROĞLU'NUN ABD TEMASLARI
    Adaylıktan önce ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon çizmeye çalışan Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile CHP Genel Merkezi'nde masaya oturdu.

    KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMASNI ÜNAL ÇEVİKÖZ DE ORADAYDI
    CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ünal Çeviköz de hazır bulundu.

    Çeviköz Türkiye'nin dış politikada çıkarına olan her meseleye karşı çıkmasıyla biliniyor. Mavi Vatan davasından Libya'ya Azerbaycan'a kadar her meselede Türkiye'nin tam karşısında hizalanıyor.

    ABD'DEN ÖZGÜRLÜK İSTİYOR!
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dış Politikadan Sorumlu Başdanışmanı Ünal Çeviköz, geçtiğimiz yıllarda ABD'nin Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini savunarak, "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması" ifadeleriyle mandacı kafasını açık etmişti.

        ÜNAL ÇEVİKÖZ ABD'YE TAM TESLİMİYETİ İTİRAF ETTİ
        Aynı Çeviköz bu kez ABD medyasına verdiği demeçte CHP'nin tam teslimiyetini itiraf etmiş oldu.

        ABD'li Newsweek'e konuşan Çeviköz 7'li koalisyonun 14 Mayıs seçimlerinden galip çıkması durumunda dış politikada neler değişeceğini tek tek anlattı.

        Çeviköz ABD basınına verdiği demeçte kullandığı ifadelerle Rusya-Ukrayna savaşından Suriye'deki gelişmelere teröre destek veren İsveç'in NATO'ya üyeliğine ve S-400'lere kadar her meselede Türkiye'nin çıkarlarına karşı bir politika çizdi.

        İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ KABUL EDECEKLER SURİYE'DEN ÇEKİLECEKLER!
        ABD dergisinde yayımlanan haberde Ünal Çeviköz'ün, "İç siyasette demokratikleşme süreçleri ve yeni hükümetle seçimlerin ardından Türkiye'nin dış politika uygulamasında yeni bir vizyonla, Türk-ABD ilişkilerinin de daha iyi açılımlara ve ufuklara sahip olacağına inanıyoruz." ifadeleri dikkat çekiyor.

        Bu ifadeler teröre destek veren İsveç'in NATO üyeliğinin kayıtsız şartısz onaylayacağını ve Türkiye'nin Suriye'deki varlığından vazgeceğimi yorumlarına sebep oldu. Öyle ki ABD Türkiye'den beklediğini alamasa da her fırsatta bu taleplerini yineliyor.

        TÜRKİYE'NİN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAKİ TARAFSIZ TUTUMUNU ZEDELEYECEKLER!
        Öte yandan 7'li koalisyonun bir başka taahhüdü ise Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tarafsız tutumunu zedelemek. Öyle ki Kılıçdaroğlu Amerika'da yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de çeşitli programlarda iktidar olmaları halinde Ukrayna'ya destek vereceklerini ilan etmişti. Çeviköz de "Rusya'ya, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatacağız." ifadeleriyle bunu teyit etti.


        S-400'LERDEN VAZGEÇİLECEK
        ABD'nin "F-16 modernizasyon paketini onaylamasın" ilişkin konuşan Çeviköz, Türkiye'nin ABD tarafından yapılan baskılara rağmen savunmasını güçlendirmek için aldığı S-400'lerden vazgeçileceğini de itiraf ediyor.

        "Türkiye'nin F-35 projesine yeniden dahil olmasının ya da ABD ile savunma sanayii işbirliğini ilerletmesinin önündeki en büyük engellerden birinin Ruslardan S-400 alımı olduğunu biliyoruz." diyen Çeviköz kurulacak yeni hükümette S-400'lerin yarattığı tehlikeleri bertaraf etmek için NATO müttefikleriyle birlikte çalışmaya istekli olacaklarını söyledi.

        Çeviköz şunları söyledi;

        "Hem Türkiye'yi hem de ABD'yi tatmin edecek bir anlayış olacaktır. S-400 engelinin çözülmesiyle birlikte, Türkiye'nin ABD ile savunma sanayi işbirliğine devam edeceğinden eminim. NATO müttefiklerimizin S-400'lerin Türkiye topraklarındaki varlığına ilişkin güvenlik algısını tatmin edebilecek çeşitli mekanizmalar ya da seçenekler olabilir. Bence bu endişelerin üstesinden gelmek için pek çok olasılık olacaktır."

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        Haberler Güncel CHP'den ABD'ye tam teslimiyet! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ünal Çeviköz tek tek itiraf etti...
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