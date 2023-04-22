CHP'den ABD'ye tam teslimiyet! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ünal Çeviköz tek tek itiraf etti...

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD TEMASLARI
Adaylıktan önce ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon çizmeye çalışan Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile CHP Genel Merkezi'nde masaya oturdu.
KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMASNI ÜNAL ÇEVİKÖZ DE ORADAYDI
CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ünal Çeviköz de hazır bulundu.
Çeviköz Türkiye'nin dış politikada çıkarına olan her meseleye karşı çıkmasıyla biliniyor. Mavi Vatan davasından Libya'ya Azerbaycan'a kadar her meselede Türkiye'nin tam karşısında hizalanıyor.
ABD'DEN ÖZGÜRLÜK İSTİYOR!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dış Politikadan Sorumlu Başdanışmanı Ünal Çeviköz, geçtiğimiz yıllarda ABD'nin Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini savunarak, "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması" ifadeleriyle mandacı kafasını açık etmişti.