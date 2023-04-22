CHP'den ABD'ye tam teslimiyet! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ünal Çeviköz tek tek itiraf etti...

Bu ifadeler teröre destek veren İsveç'in NATO üyeliğinin kayıtsız şartısz onaylayacağını ve Türkiye'nin Suriye'deki varlığından vazgeceğimi yorumlarına sebep oldu. Öyle ki ABD Türkiye'den beklediğini alamasa da her fırsatta bu taleplerini yineliyor.

TÜRKİYE'NİN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAKİ TARAFSIZ TUTUMUNU ZEDELEYECEKLER!

Öte yandan 7'li koalisyonun bir başka taahhüdü ise Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tarafsız tutumunu zedelemek. Öyle ki Kılıçdaroğlu Amerika'da yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de çeşitli programlarda iktidar olmaları halinde Ukrayna'ya destek vereceklerini ilan etmişti. Çeviköz de "Rusya'ya, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatacağız." ifadeleriyle bunu teyit etti.





S-400'LERDEN VAZGEÇİLECEK

ABD'nin "F-16 modernizasyon paketini onaylamasın" ilişkin konuşan Çeviköz, Türkiye'nin ABD tarafından yapılan baskılara rağmen savunmasını güçlendirmek için aldığı S-400'lerden vazgeçileceğini de itiraf ediyor.

"Türkiye'nin F-35 projesine yeniden dahil olmasının ya da ABD ile savunma sanayii işbirliğini ilerletmesinin önündeki en büyük engellerden birinin Ruslardan S-400 alımı olduğunu biliyoruz." diyen Çeviköz kurulacak yeni hükümette S-400'lerin yarattığı tehlikeleri bertaraf etmek için NATO müttefikleriyle birlikte çalışmaya istekli olacaklarını söyledi.