Depremzede vatandaştan 7’liye demokrasi dersi: Bugün Cumhurbaşkanı kadar söz hakkı almış konuşuyorum hürriyet var

"HÜRRİYET VAR"

Muhalefetin 'adalet yok' söylemlerine de tepki gösteren vatandaş, "Çıkıyorlar adalet yok adalet. Nereye yok? Meşrutiyet mi var, krallık mı var, mutlakiyet mi var? Cumhuriyet var Cumhuriyet. Bugün Cumhurbaşkanı kadar söz hakkı almış konuşuyorum. Hürriyet var." ifadelerini kullandı.

"YENİ OY KULLANACAK OLAN GENÇLERE SESLENİYORUM"

Kavak'ın açıklamaları şöyle, "Başta sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifak başkanlarımıza, valimize, kaymakamımıza, belediye başkanlarımza, miletvekillerimize deprem nedeniyle gösterdikleriniz ilgi ve alakanız için teşekkür ederim. Altılı Masa bu ülkeyi yönetemez. Neden? Çünkü bunlar profesör değil bunlar daha doktor olacak doktor. Daha doçenti var profesörü var. Bir zamanlar Erdoğan'ın yanında olanlar var. Yazıklar olsun onlara. Bunlar bu ülkeyi yönetemezler. Yeni oy kullanacak olan gençlere sesleniyorum, Cumhurbaşkanımız destekler verecek size. Çıkıyorlar adalet yok adalet. Nereye yok? Meşrutiyet mi var, krallık mı var, mutlakiyet mi var? Cumhuriyet var Cumhuriyet. Bugün Cumhurbaşkanı kadar söz hakkı almış konuşuyorum. Hürriyet var. Cumhurbaşkanımızı çekemiyorlar, dünya imreniyor. Ona göre davranın."