Türkiye değişir CHP değişmez! 1 dakikada CHP kafası...

BARAJLARA HAVALİMANLARINA KARŞI ÇIKTILAR

Keban Barajı için söylenen, "Ne barajı ya kurbağalara göl yapıyor bunlar" sözüne yer verildi.

Son olarak Kılıçdaroğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı için yaptığı, "Uçak iniyor mu? Hayır. peki uçağın inmediği yere havaalanı yapan başka bir ülke gördünüz mü?" şeklindeki skandal söylemi hatırlatıldı.