Türkiye değişir CHP değişmez! 1 dakikada CHP kafası...

İstemezükçü CHP zihniyeti 1 dakikalık video ile özetlendi.
"TÜRKİYE GELİŞİR CHP DEĞİŞMEZ"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden bir video paylaştı. Soylu paylaştığı videoya, "Türkiye gelişir CHP değişmez" notunu düştü.
"TAMAMEN GERÇEKTİR!"
"Bu filmdeki karakterlerin ve olayların gerçek kişi ve kurumlarla ilgisi vardır. Tamamen gerçektir!" uyarısının yer aldığı söz konusu video Türkiye'ye çağ atlatan projelere karşı çıkan CHP kafasının kısa bir özeti oldu.
VATAN CADDESİ'NE KARŞI ÇIKTILAR
CHP'nin İstanbul'un yükünü çeken caddelerden Vatan Caddesi yapılırken "4 şerit yol yapmışlar. Uçak mı indireceksiniz?" ifadeleriyle karşı çıktığı hatırtatıldı.
KÖPRÜLERE KARŞI ÇIKTILAR
Boğaz köprüleri yapılırken, "Buraya köprü yapıyorlarmış memlekette otomobil mi var at arabaları geçecek galiba?" şeklinde akıl dışı söylemlerle yapılan muhalefete gönderme yapıldı.