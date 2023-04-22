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    • 22.04.2023 13:49
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    Başkan Erdoğan, Mersin'de AK Parti'nin bayramlaşma programına telefonla bağlandı: Hallaç pamuğu gibi atmanız lazım

    Başkan Erdoğan Mersin'de AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin telefonundan bağlanarak teşkilat üyelerine seslendi. Erdoğan 14 Mayıs seçimlerine yönelik verdiği mesajda "İnşallah bu defa çok daha farklı bir neticeyi Mersinli kardeşlerimizden bekliyoruz. Onun için şurada üç hafta kaldı. Büyük bir gayretle Mersin'i inşallah hallaç pamuğu gibi atmanız lazım. " ifadelerini kullandı.

    Hallaç pamuğu gibi atmanız lazım

    AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

    BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA SESLENDİ
    Telefondan teşkilat üyelerine seslenen Erdoğan, partililerin bayramını kutladı.

    Erdoğan, yapımı tamamlanan köy evlerinin anahtar teslimi için Gaziantep Nurdağı'na doğru yola çıkacaklarını, oradaki vatandaşlarla da bayramlaşacaklarını söyledi.

    "HALLAÇ PAMUĞU GİBİ ATMANIZ LAZIM"
    Seçimlerde Mersin'den destek beklediklerini ifade eden Erdoğan, "İnşallah bu defa çok daha farklı bir neticeyi Mersinli kardeşlerimizden bekliyoruz. Onun için şurada üç hafta kaldı. Büyük bir gayretle Mersin'i inşallah hallaç pamuğu gibi atmanız lazım. Durmak yok, yola devam." diye konuştu.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de Başkan Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederek, "Bizler Mersin'de büyük bir heyecan içerisinde yola çıktık. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Mersin'de rekorlar kıracağız. Akşam da balkonda zaferinizi hep beraber kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Nebati o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

        Bakan Nebati, "Kıymetli Mersinli kardeşlerimizle bayramlaşan Cuhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlere olan desteğini ve Güzel Mersin'e olan sevgilerini iletti. Mersin'in tercihi belli, kararı net, dillerinde tek söz; "Durmak Yok, Yola Devam!" dedi.

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        Savunmada bayram havası...
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Mersin'de AK Parti'nin bayramlaşma programına telefonla bağlandı: Hallaç pamuğu gibi atmanız lazım
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