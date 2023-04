Can Ataklı'dan yerli gaz hazımsızlığı! Karadeniz'den verilen müjde zoruna gitti

CHP YANDAŞI CAN ATAKLI HER PROJEYE SALDIRDIĞI GİBİ BUNA DA SALDIRDI

Türkiye Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdelerin sevincini yaşarken CHP yandaşı Can Ataklı skandal ifadelerle Karadeniz gazını hedef aldı.

TOGG'dan İHA ve SİHA'lara İstanbul Finans Merkezi'nden TCG Anadolu'ya kadar Türkiye'ye değer katan her projeye karşı çıkan Can Ataklı, Karadeniz'de yakılan gazın Rus gazı olduğunu iddia ederek "Türkiye'yi 20 yıl 30 yıl ayakta tutacak rezerv yok orada." iddiasında bulundu.

Vatandaşları da cehaletle suçlayıp hedef alan Ataklı "Hassas yoksullaştırılmış ve cehalete itilmiş toplumların en yumuşak kesimi bedava lafıdır. Büyük bir kandırmaca." dedi.

Ataklı hazımsızlık içeren şu ifadeleri kullandı;

"ULUFE DAĞITIR GİBİ..."

"Doğalgaz bağlantısı güya kuruldu. Karadeniz gazı sisteme veriliyor diye anlatıyorlar. Tabii en önemlisi Erdoğan'ın büyük müjde veriyorum diye adeta ulufe dağıtır gibi sanki kendi cebinden malından veriyormuş gibi 1 ay boyunca bedava 12 ay oyunca da 25 metreküpten para almıyoruz gibi halkı tamamen kandırmaya yönelik…"