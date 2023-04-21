Can Ataklı'dan yerli gaz hazımsızlığı! Karadeniz'den verilen müjde zoruna gitti

Türkiye Karadeniz gazının sevincini yaşıyor. CHP yandaşı isimler ise büyük bir hazımsızlık ile yerli gazı hedef almaya devam ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN GAZ MÜJDESİ VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde iki müjde verdi.
Erdoğan, Türkiye'nin imkanlarını milletin her bir ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözlerini de burada unutmadıklarını dile getirerek şunları söyledi;
"İşte bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğal gaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir."
"DOĞAL GAZ TÜKETİMİNİN TAMAMINI BİR AY SÜREYLE ÜCRETSİZ YAPIYORUZ"
"Aylık mutfak ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun" diyen Erdoğan, "Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle halen sürmekte olan ve yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız."
CHP YANDAŞI CAN ATAKLI HER PROJEYE SALDIRDIĞI GİBİ BUNA DA SALDIRDI
Türkiye Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdelerin sevincini yaşarken CHP yandaşı Can Ataklı skandal ifadelerle Karadeniz gazını hedef aldı.
TOGG'dan İHA ve SİHA'lara İstanbul Finans Merkezi'nden TCG Anadolu'ya kadar Türkiye'ye değer katan her projeye karşı çıkan Can Ataklı, Karadeniz'de yakılan gazın Rus gazı olduğunu iddia ederek "Türkiye'yi 20 yıl 30 yıl ayakta tutacak rezerv yok orada." iddiasında bulundu.
Vatandaşları da cehaletle suçlayıp hedef alan Ataklı "Hassas yoksullaştırılmış ve cehalete itilmiş toplumların en yumuşak kesimi bedava lafıdır. Büyük bir kandırmaca." dedi.
Ataklı hazımsızlık içeren şu ifadeleri kullandı;
"ULUFE DAĞITIR GİBİ..."
"Doğalgaz bağlantısı güya kuruldu. Karadeniz gazı sisteme veriliyor diye anlatıyorlar. Tabii en önemlisi Erdoğan'ın büyük müjde veriyorum diye adeta ulufe dağıtır gibi sanki kendi cebinden malından veriyormuş gibi 1 ay boyunca bedava 12 ay oyunca da 25 metreküpten para almıyoruz gibi halkı tamamen kandırmaya yönelik…"