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    • 17.01.2023 16:52
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    CHP yandaşı Can Ataklı da BAYKAR'a saldırdı: Uçak uçak diyorlar maket bunlar

    Savunma Sanayide büyük işlere imza atan İHA ve SİHA üreticisi BAYKAR muhalefet tarafından hedef alınmaya devam ediyor. ABD'li Türkiye düşmanı ve FETÖ savunucusu Michael Rubin ile eş zamanlı olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan BAYKAR'ı hedef alarak "Dokunacağız" demişti. BAYKAR'a karşı hazımsızlık içeren ifadeler kullanan son isim CHP yandaşı Can Ataklı oldu. Can Ataklı İHA, SİHA ve KIZILELMA'yı hedef alarak, "Uçak uçak diyorlar, uzmanına sordum maket bunlar." diyerek saldırıya geçti.

    takvim.com.tr
    CHP yandaşı Can Ataklı da BAYKAR’a saldırdı: Uçak uçak diyorlar maket bunlar

    Terör örgütü PKK ile mücadelede, Libya'da Karabağ'da Ukrayna'da kendini ispatlayan ve dengeleri değiştiren İHA-SİHA üreticisi BAYKAR muhalefetin hedefi haline geldi.

    HDP'nin her fırsatta saldırdığı CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun dilinden düşürmediği son olarak ABD'li Türkiye düşmanı ve FETÖ savunucusu Michael Rubin ile eş zamanlı olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın hedef aldığı BAYKAR'ı CHP yandaşı bir isim daha radarına aldı!

    CAN ATAKLI BAYKAR'A SALDIRDI
    CHP yandaşı Gazeteci Can Ataklı BAYKAR'a saldırdı.

    Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştiren KIZILELMA'yı kasteden Ataklı "Uçak uçak diyorlar, uzmanına sordum maket bunlar." ifadeleriyle hazımsızlığını gösterdi.

    HEM 'DÜNYAYA SATIYORSUN' DEDİ HEM 'MAKET' DEDİ
    Ali Babacan'a destek veren Ataklı tezatlık içeren ifadeler kullanarak kinini şöyle kustu;

    "Babacan konuşuyor. Neymiş BAYKAR'a şunu demiş. Allah cezanızı versin ya. Tamam çok yetenekli bir mühendis olabilir. Hiç utanmadan diyorlar ki devletten hiç destek almadık. Bu kadar da gerizekalılık olmaz ki. Adamı hasta etmeyin. TEKNOFEST devlet desteği sayılmıyor mu. Bunu yapanlar sana para vermiyor mu? Bütün dünyaya sattığın İHA'ların SİHA'ların pazarlamasını sen mi yapıyorsun. Ukrayna ile sen mi anlaştın. Uçak uçak diyorlar, uzmanına sordum maket bunlar."

    BAYKAR'A KARŞI ŞER CEPHESİ
    Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki nokta operasyonlarında önemli görevleri başarıyla yerine getiren Bayraktar SİHA'lar HDPKK'nın hedefi haline geldi.

    Hem Meclis'te terör destekçileri, hem de Kandil'de terörist başları açıklamalarıyla Baykar'ı hedef haline getirdi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'da yerli ve milli savunma sanayii başta olmak üzere özel olarak Baykar'a saldırmaktan çekinmedi.

        FETÖ başta olmak üzere Türkiye karşıtı her harekete can siparene destek veren ABD'li Michael Rubin, "Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yaptırım düşünülmeli" diyerek nefretini kusmuştu. Babacan da bu kirli cepheyle aynı yerde buluştu.


        BABACAN SALDIRDI: DOKUNACAĞIZ
        Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA üreticisi BAYKAR'a saldırdı.

        İktidara gelmeleri durumun savunma sanayisinde yapılanları sorgulayacaklarını itiraf eden Babacan, "Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii." dedi.

        Ali Babacan'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Babacan'a Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da sert yanıt verdi.

        Selçuk Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" ifadelerini kullandı.
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