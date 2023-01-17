Terör örgütü PKK ile mücadelede, Libya'da Karabağ'da Ukrayna'da kendini ispatlayan ve dengeleri değiştiren İHA-SİHA üreticisi BAYKAR muhalefetin hedefi haline geldi.
HDP'nin her fırsatta saldırdığı CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun dilinden düşürmediği son olarak ABD'li Türkiye düşmanı ve FETÖ savunucusu Michael Rubin ile eş zamanlı olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın hedef aldığı BAYKAR'ı CHP yandaşı bir isim daha radarına aldı!
CAN ATAKLI BAYKAR'A SALDIRDI
CHP yandaşı Gazeteci Can Ataklı BAYKAR'a saldırdı.
Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştiren KIZILELMA'yı kasteden Ataklı "Uçak uçak diyorlar, uzmanına sordum maket bunlar." ifadeleriyle hazımsızlığını gösterdi.
HEM 'DÜNYAYA SATIYORSUN' DEDİ HEM 'MAKET' DEDİ
Ali Babacan'a destek veren Ataklı tezatlık içeren ifadeler kullanarak kinini şöyle kustu;
"Babacan konuşuyor. Neymiş BAYKAR'a şunu demiş. Allah cezanızı versin ya. Tamam çok yetenekli bir mühendis olabilir. Hiç utanmadan diyorlar ki devletten hiç destek almadık. Bu kadar da gerizekalılık olmaz ki. Adamı hasta etmeyin. TEKNOFEST devlet desteği sayılmıyor mu. Bunu yapanlar sana para vermiyor mu? Bütün dünyaya sattığın İHA'ların SİHA'ların pazarlamasını sen mi yapıyorsun. Ukrayna ile sen mi anlaştın. Uçak uçak diyorlar, uzmanına sordum maket bunlar."
BAYKAR'A KARŞI ŞER CEPHESİ
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki nokta operasyonlarında önemli görevleri başarıyla yerine getiren Bayraktar SİHA'lar HDPKK'nın hedefi haline geldi.
Hem Meclis'te terör destekçileri, hem de Kandil'de terörist başları açıklamalarıyla Baykar'ı hedef haline getirdi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'da yerli ve milli savunma sanayii başta olmak üzere özel olarak Baykar'a saldırmaktan çekinmedi.