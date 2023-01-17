FETÖ başta olmak üzere Türkiye karşıtı her harekete can siparene destek veren ABD'li Michael Rubin, "Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yaptırım düşünülmeli" diyerek nefretini kusmuştu. Babacan da bu kirli cepheyle aynı yerde buluştu.



BABACAN SALDIRDI: DOKUNACAĞIZ

Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA üreticisi BAYKAR'a saldırdı.

İktidara gelmeleri durumun savunma sanayisinde yapılanları sorgulayacaklarını itiraf eden Babacan, "Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii." dedi.