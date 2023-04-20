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    • 20.04.2023 13:08
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    İyi Parti'den istifa eden Hasan Sami Özvarinli kanlı ittifakı ifşa etti: FETÖ'cüler esir aldı PKK'lılar susturdu!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlarından Hasan Sami Özvarinli, istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Partiyi FETÖ'cülerin esir aldığını söyleyen Özvarinli, isim isim 3 kritik bölümde etkinliğe sahip olan FETÖ ilişkili kişileri açıkladı. Kapısındaki FETÖ'cüden izin almadan Akşener ile görüşmenin mümkün olmadığını belirten Özvarinli, "Kimse Pensilvanya'da orada burada FETÖ iltisaklı vakıflarda yöneticilik yapan birini iyi bir insan olarak izah edemez" dedi. Terörün siyasi ayağı HDP'lilerin elebaşı Öcalan'a özgürlük açıklamalarına Akşener ve İyi Partililerin neden ses çıkarmadığını da anlatan Özvarinli, "Kılıçdaroğlu'nun kimlere ne taahhütler verdiğini biliyorlar, verdikleri için de konuşamazlar. Hepsi o suça ortak" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    FETÖ’cüler esir aldı PKK’lılar susturdu!

    İYİ Parti lideri Meral Akşener'in metin yazarlarından Hasan Sami Özvarinli, istifa etti. İstifasının ardından AK Parti'ye katılan Özvarinli şoke edici ifşaatlarda bulunarak, "İYİ Parti'de bütün kritik kapıları, Akşener'in yakın çevresini FETÖ'cüler tuttu. Milliyetçiler, geri plana itildi" ifadelerini kullandı.

    FETÖ'CÜLER ESİR ALDI PKK'LILAR SUSTURDU! VİDEO İZLE

    "MEMLEKET EMANET EDİLMEZ"
    İYİ Parti'de grup danışmanlığı yapan ve aynı zamanda Meral Akşener'in grup toplantısı konuşmalarının metin yazarlarından Hasan Sami Özvarinli, parti içerisinde yaşananlara isyan ederek istifa ederek AK Parti'ye geçti.

    FETÖ'CÜDEN İZİN ALMADAN MERAL AKŞENER'İN ODASINA GİREMEZSİNİZ
    İyi Parti'yi FETÖ'cülerin esir aldığını belirten Özvarinli, "Kapısındaki FETÖ'cüden izin almadan Meral Akşener'in odasına giremezsiniz. Parti teşkilatlarındaki herkes bilir, yalansa yalan desinler" dedi.

        BU İŞ BİRLİKÇİLERE BU FETÖ'CÜLERE BU SEÇİMİ YAR ETMEYECEĞİZ
        4 yıl boyunca Genel Başkan Akşener'in Meclis Grubu'nda yaptığı konuşmalarının metinlerini de yazan Özvarinli, "İstifa etmemin sebebi tamamen milli ve manevi değerlerimin ışığında olmuştur. Memleket ve millet menfaati Cumhur İttifak'ından sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sayın Cumhurbaşkanımızdan yanadır. Bu iş birlikçilere bu FETÖ'cülere bu seçimi yar etmeyeceğiz" dedi.

        GİTTİKLERİ HER YERDE FETÖ'CÜLERİ ZİYARET EDİYOR
        İstifanın perde arkasıyla ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Özvarinli, milletvekili listelerinin Akşener'in başdanışması Yüksel Korkmaz tarafından hazırlandığını söyledi. Korkmaz'ın gittikleri her yerde FETÖ'cüleri ziyaret ettiğini belirten Özvarinli, "Yüksel Bey'i getirdiler başıma koydular çünkü rahatsız oldular, milliyetçileri uzaklaştırmak istiyorlar. Kimse Pensilvanya'da orada burada FETÖ iltisaklı vakıflarda yöneticilik yapan birini iyi bir insan olarak izah edemez" ifadelerini kullandı.

        Özvarinli İyi Parti içerisindeki FETÖ yapılanmasının partiyi esir aldığını vurguladı. Bu yapıyla ciddi bir mücadele verdiğini belirten Özvarinli, "Yavuz Ağıralioğlu bakın çok ciddi mücadele verdi. Ben de şahsım adına çok ciddi gayretler gösterdim. Bir Genel Başkan Danışmanı son 1 yıldır Genel Başkan ile görüştürülmez mi? Görüşmedik, görüştürülmedik. Etrafını saran o çeper bizi içeriye sokar mı?" şeklinde konuşarak bu durumdan Akşener'in haberi olduğunu dile getirdi.

            Terörün siyasi ayağı HDP'nin PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük açıklamalarına Akşener ve İyi Parti kurmaylarının neden ses çıkaramadığını Özvarinli şu sözlerle ifade etti:

            Ses çıkaramazlar, çünkü CHP'nin içinde bulunduğu sistemi biliyorlar. Kılıçdaroğlu'nun kimlere ne taahhütler verdiğini biliyorlar, verdikleri için de konuşamazlar. Çünkü 2 gün sonra bu konuştukları karşılarına gelebilir. Hepsi o suça ortak.

            İyi Parti'deki milliyetçi isimlerin istifa etmesi gerektiğini belirten Özvarinli, "Durmamaları lazım, üstakıl devreye girmiştir ve memleketini seven millet evlatları pozisyon almalıdır. Bunun karşısında set almalıdır." şeklinde konuştu.

            "FETÖ 3 YERİ ESİR ALDI"
            FETÖ yapılanmasını İYİ Parti'nin insan kaynakları olarak bilinen 3 önemli yerini esir aldığını belirten Özvarinli, "Birinci ayak Meral Akşener'in özel kalem müdiresi olan FETÖ'den ihraç Esma Bekar, ikinci ayak İYİ Parti'nin Grup Müdürü Mustafa Tuna, üçüncü ayak ise benim bulunduğum birime amir yapılan FETÖ'nün ABD'deki vakfında yöneticilik yapan Türkiye'de ise KHK ile üniversiteden ihraç edilip hapis yatan Yüksel Korkmaz. Bu adam şimdi hem siyaset akademisi başkanı hem de Meral Akşener'in baş danışmanı." diyerek partideki yapılanmayı deşifre etti.

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            Haberler Güncel İyi Parti'den istifa eden Hasan Sami Özvarinli kanlı ittifakı ifşa etti: FETÖ'cüler esir aldı PKK'lılar susturdu!
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