İyi Parti'den istifa eden Hasan Sami Özvarinli kanlı ittifakı ifşa etti: FETÖ'cüler esir aldı PKK'lılar susturdu!

Terörün siyasi ayağı HDP'nin PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük açıklamalarına Akşener ve İyi Parti kurmaylarının neden ses çıkaramadığını Özvarinli şu sözlerle ifade etti:

Ses çıkaramazlar, çünkü CHP'nin içinde bulunduğu sistemi biliyorlar. Kılıçdaroğlu'nun kimlere ne taahhütler verdiğini biliyorlar, verdikleri için de konuşamazlar. Çünkü 2 gün sonra bu konuştukları karşılarına gelebilir. Hepsi o suça ortak.

İyi Parti'deki milliyetçi isimlerin istifa etmesi gerektiğini belirten Özvarinli, "Durmamaları lazım, üstakıl devreye girmiştir ve memleketini seven millet evlatları pozisyon almalıdır. Bunun karşısında set almalıdır." şeklinde konuştu.

"FETÖ 3 YERİ ESİR ALDI"

FETÖ yapılanmasını İYİ Parti'nin insan kaynakları olarak bilinen 3 önemli yerini esir aldığını belirten Özvarinli, "Birinci ayak Meral Akşener'in özel kalem müdiresi olan FETÖ'den ihraç Esma Bekar, ikinci ayak İYİ Parti'nin Grup Müdürü Mustafa Tuna, üçüncü ayak ise benim bulunduğum birime amir yapılan FETÖ'nün ABD'deki vakfında yöneticilik yapan Türkiye'de ise KHK ile üniversiteden ihraç edilip hapis yatan Yüksel Korkmaz. Bu adam şimdi hem siyaset akademisi başkanı hem de Meral Akşener'in baş danışmanı." diyerek partideki yapılanmayı deşifre etti.