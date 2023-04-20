İyi Parti'den istifa eden Hasan Sami Özvarinli kanlı ittifakı ifşa etti: FETÖ'cüler esir aldı PKK'lılar susturdu!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in metin yazarlarından Hasan Sami Özvarinli, istifa etti. İstifasının ardından AK Parti'ye katılan Özvarinli şoke edici ifşaatlarda bulunarak, "İYİ Parti'de bütün kritik kapıları, Akşener'in yakın çevresini FETÖ'cüler tuttu. Milliyetçiler, geri plana itildi" ifadelerini kullandı.
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"MEMLEKET EMANET EDİLMEZ"
İYİ Parti'de grup danışmanlığı yapan ve aynı zamanda Meral Akşener'in grup toplantısı konuşmalarının metin yazarlarından Hasan Sami Özvarinli, parti içerisinde yaşananlara isyan ederek istifa ederek AK Parti'ye geçti.
FETÖ'CÜDEN İZİN ALMADAN MERAL AKŞENER'İN ODASINA GİREMEZSİNİZ
İyi Parti'yi FETÖ'cülerin esir aldığını belirten Özvarinli, "Kapısındaki FETÖ'cüden izin almadan Meral Akşener'in odasına giremezsiniz. Parti teşkilatlarındaki herkes bilir, yalansa yalan desinler" dedi.