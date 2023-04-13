İYİ Parti'nin İstanbul Milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs verdiği, akrabasının düğününe katıldığı ortaya çıktı

İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
İYİ Parti'den İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği öne sürülmüştü.
İYİ PARTİ'DEN ADAY OLAN SEYİTHAN İZSİZ NURULLAH SEMO'NUN AKRABALARININ DÜĞÜNÜNDE
Seyithan İzsiz'in 2016 yılında Nurullah Semo'nun akrabası olan Kemal Semo'nun düğününe katıldığı ortaya çıktı.