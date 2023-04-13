İYİ Parti'nin İstanbul Milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs verdiği, akrabasının düğününe katıldığı ortaya çıktı

'TEŞHİR EDİLİP HEDEF GÖSTERİLDİ'

Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan ve daha önce etkisiz hale getirilen bir teröristin adının verildiği sözde 'Hozan Serhat Alanı' olarak nitelendirilen bölgenin süreklilik arz edecek şekilde silahlı terör örgütünün eylem ve propagandasına sahne olduğu, Çakıroğlu'nun olay öncesinde terör örgütü PKK'nın Ege Üniversitesi'ndeki eylem ve faaliyetlerine açıkça karşı çıktığı için YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) mensuplarının hedefi haline geldiği belirtildi. Çakıroğlu'nun okuldaki başka gruplarca fotoğrafının yer aldığı afiş ve pankartın yayınlanarak kendisinden hesap sorulacağı söylemiyle teşhir edilip, hedef gösterildiğine vurgu yapıldı.