Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları nasıl olacak?

Seçimin ikinci oylamaya kalması halinde, 24 Mayıs Çarşamba günü başlayacak propaganda konuşmaları, 27 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapılabilecek.

Konuşmaları, ad çekmeyle belirlenecek gün ve saatlerde yapacak adayların, 10'ar dakikalık iki konuşma hakkı bulunacak. Ad çekme işlemi, 27 Nisan saat 15.00'te yapılacak.

Adayların, radyo ve televizyonda konuşma ya da görüntülü propaganda yapma isteklerini en geç 26 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde ise en geç 21 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye bildirmesi gerekecek.