Son dakika: Başkan Erdoğan Sudan'da barış için devrede!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Sudan'daki gelişmeler ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmelerde, Sudan'da yaşanan olayları kardeşlik hissiyatı içinde endişeyle takip ettiklerini dile getirdi.
Türkiye olarak Sudan'da geçiş sürecini başından bu yana samimiyetle desteklediklerini belirten Başkan Erdoğan, son günlerde yaşananların ise 2018'den beri süren mücadeleye zarar verdiğini ve geçiş döneminin kazanımlarını riske attığını ifade etti.
Tarafları çatışmaları bitirmeye, kardeş kanının dökülmesine son vermeye ve diyaloğa geri dönmeye davet eden Başkan Erdoğan, Sudan'da toplumun birliğini sağlayacak gerekli adımları atma, temaslara kapıyı kapatmama ve sorunları aklıselimle çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.