Son dakika: Başkan Erdoğan Sudan'da barış için devrede!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sudan Cumhuriyeti'nde Sudan Ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden şiddetli çatışmaların kaygıyla takip edildiği belirtildi. Ramazan Bayramı'na yaklaşılan bu günlerde kardeş kanının daha fazla akmaması ve sivillerin zarar görmemesi için her iki tarafın da sükunete davet edildiği kaydedilerek, "Mevcut sorunların kalıcı şekilde çözüme ulaştırılmasının yegane yolunun diyalog ve uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Çatışmalardan etkilenen sivillere yardım elinin uzatılmasını teminen acilen insani ateşkes ilan edilmesinin ve ateşkese uyulmasının öneminin altını çiziyoruz. Bu hususta, Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz" denildi.

Sudan'daki Türk vatandaşların durumunun yakından takip edildiği belirtilerek, "Ülkedeki mevcut güvenlik koşulları, seyahat etmeye uygun olmayıp, vatandaşlarımızın bu aşamada kapalı mekanlarda kalmayı sürdürmeleri büyük önem taşımakta. Uygun güvenlik ve lojistik koşullar oluştuğu takdirde, arzu eden vatandaşlarımızın Sudan'dan ayrılmalarını teminen, gerekli yönlendirme yapılacaktır. Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluk Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımızla yakın temas halindedir. Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır" denildi.

Vatandaşların bakanlık ve büyükelçilik duyuruları ile sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri, henüz büyükelçiliğe kayıt yaptırmayanların Hartum Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi telefonlarını arayarak, bilgi ve taleplerini iletmeleri istendi.