CHP fondaşı Merdan Yanardağ'dan yalan üstüne yalan: Oy pusulası tutmayınca paranoya palavrası sıktı!

Seçimlere kısa bir süre kala 14 Mayıs'taki mağlubiyet sonrası hesaplar yapmaya başlayan CHP'li fondaş medya ne yapacağını şaşırdı. Provokasyonlara hız veren fondaşlar bir yandan da gelen tepkiler sonrası akılalmaz açıklamalarla kendi söylediklerini yalanlıyor.
YANARDAĞ'DAN YALAN ÜSTÜNE YALAN! VİDEO İZLE
MANGIR MERDANDAN AKIL ALAMAZ İDDİA
18 Nisan 2023 tarihinde CHP'nin fonladığı TELE 1 ekranlarında akılalmaz iddiaları gündeme getiren Merdan Yanardağ, "İstihbaratıma dayalı olduğunu düşünün" diiyerek oy pusulasında Başkan Erdoğan lehine hile yapılacağını iddia etmişti.
GELECEK OLAN MAĞLUBİYETİ KILIF BULMA ÇABASI
İddiaların ciddi olduğunu belirten CHP'nin fondaşı Yanardağ, "Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair iddialar var." ifadeleriyle seçim mağlubiyetine kılıf aramıştı.