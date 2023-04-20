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    • 20.04.2023 14:58
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    • 20.04.2023 14:59
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    CHP fondaşı Merdan Yanardağ'dan yalan üstüne yalan: Oy pusulası tutmayınca paranoya palavrası sıktı!

    "Bunun belli bir bilgiye, bir istihbaratıma dayandığını düşünün, bir varsayım, tahminde bulunmuyorum " diyerek mührün yerini değiştiren pusulalar palavrasını ortaya atan CHP yandaşı Merdan Yanardağ saçmaladığını anlayınca kendi kendini yalanladı. Kendi aklamaya çalışan Yanardağ bir kez daha yalana sarıldı. Yanardağ'ın "Ben paranoyadan bahsettim" dediği konuşmada böyle bir kelimenin dahi geçmediği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Yanardağ’dan yalan üstüne yalan!

    Seçimlere kısa bir süre kala 14 Mayıs'taki mağlubiyet sonrası hesaplar yapmaya başlayan CHP'li fondaş medya ne yapacağını şaşırdı. Provokasyonlara hız veren fondaşlar bir yandan da gelen tepkiler sonrası akılalmaz açıklamalarla kendi söylediklerini yalanlıyor.

    YANARDAĞ'DAN YALAN ÜSTÜNE YALAN! VİDEO İZLE



    MANGIR MERDANDAN AKIL ALAMAZ İDDİA
    18 Nisan 2023 tarihinde CHP'nin fonladığı TELE 1 ekranlarında akılalmaz iddiaları gündeme getiren Merdan Yanardağ, "İstihbaratıma dayalı olduğunu düşünün" diiyerek oy pusulasında Başkan Erdoğan lehine hile yapılacağını iddia etmişti.



    GELECEK OLAN MAĞLUBİYETİ KILIF BULMA ÇABASI
    İddiaların ciddi olduğunu belirten CHP'nin fondaşı Yanardağ, "Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair iddialar var." ifadeleriyle seçim mağlubiyetine kılıf aramıştı.

        KENDİ KENDİNİ YALANLADI
        Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası kendi kendini yalanlayan Yanardağ, paranoya palavrasına sarıldı. Yanardağ, "Sabahtan beri gülüyorum.. 18 Dakika programında açıklayacağım.. Ama önden belirteyim, insanlardaki paranoyaya örnek vermek ve nasıl güvensizlik ortamı oluştuğunu anlatmak için, söz ettiğim bir iddia, sanki benim görüşümmüş gibi üzerinde konuşuluyor. Pes!" ifadelerini kullandı.

        YERLİ VE MİLLİ MEDYAYA SALDIRDI
        İddiasının ciddiye alındığı düşünen Yanardağ, kendisini haber yapan milli medyaya da saldırdı. Yanardağ, "Böyle bir iddianın gerçek olma ihtimalini sıfıra yakın, hatta sıfır olarak görüyorum.. Komplo teorilerinin ulaştığı boyuta işaret ettim, o kadar. İktidara yönelik güvensizlik öyle bir boyuta ulaşmış durumda ki, vatandaş saçma da olsa her iddiaya inanacak duruma gelmiş." diyerek aklamaya çalıştı.

        BİR VARSAYIM DEĞİL İSTİHBARAT
        Ancak, konuşmasının hiçbir yerinde "paranoya" , "korku" ,"güvensizlik" kelimeleri kullanmayan Yanardağ, "Bunun bir bilgiye ve istihbaratıma dayalı olduğunu düşünün lütfen, varsayım değil ve bir tahminde bulunmuyorum." diyerek olayın ciddi olduğunu iddia etmişti.



            "KAYBETME KORKUSU AKILLARINI BAŞLARINDAN ALMIŞ"
            Yanardağ'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken vatandaşlar "Allah kimseyi şu hale düşürmesin, Bu adam kanal yönetiyor gazeteciyim diyor, Kaybetme korkusu, akıllarını başlarından almış" ifadeleriyle Yanardağ'a tepki gösterdi.

            SEÇİM MAĞLUBİYETİNE KILIF ARIYORLAR
            A Haber canlı yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Siyaset Bilimci Onur Erim, CHP'nin fonladığı TELE1'de yaşanan skandalı diyalogları değerlendirdi.

            CHP yandaşlarının 14 Mayıs'taki yenilgisine kılıf aradığını belirten Şahin, "Bunlar seçimim kaybedeceklerinin işaretleri. Seçimim kaybedecekleri için halka güvenmedikleri için 14 Mayıs'ta ortaya çıkacak sonucu nasıl etkisiz kılabilirim milletim meşru kararını nasıl kirletebilirim sadece bunun çabası olarak görüyorum." dedi.


            MUHALİF OLMAK AKLINI KAYBETMEYİ GEREKTİRMEZ | VİDEO İZLE

            İddiaların ne kadar saçma olduğunu dile getiren Şahin, "Biz bu kadar çalışmayı yaptık bu unvanları almak için mücadele ettik. Bu deli saçmalarını yorumlamak için mi oldu bunlar diye içimden geçti. Seçim yaklaştıkça garip garip iddialar ortaya atılıyor. Yani özel pusula olacakmış muhalefetin adaylarına verilen oylar kaybolacakmış öbürleri 5'ten sonra ortaya çıkacakmış. Olaya bakın; bir de bu istihbaratmış. Bunu bir bilgi gibi sunuyorlar. İnsan hayret ediyor ve bunu yaparken karşısında bir profesör oturuyor. Yanlış hatırlamıyorsan Emre Kongar Kültür Bakanlığında müsteşarlık yapmış biri."

            MUHALİF OLMAK AKLINI KAYBETMEYİ GEREKTİRMEZ
            "Yani insanın muhalif olması aklı kaybetmeyi gerektirmez. Öyle görünüyor ki 14 Mayıs seçimine giderken bunlar anket sonuçlarını görüyorlar ve bu iddia ile de kalmayacaklar. Bu şahıs bu iddiaları sık sık ortaya atıyor. Önümüzdeki süreçte bu daha artıyor. Çünkü sokağa çıktığınız zaman muhalefeti görmüyorsunuz. Ben Kahramanmaraş'tayım ve buralarda çalışma yapıyorum. Köy ilçe sokak geziyorum. Sosyal medya-medya ve sokak siyaseti o kadar farklı ki millet oy kullanacak. Bunu yorumlamak için burada olmak; Bana size ve konuklara acıyorum." ifadelerini kullandı.

            14 MAYIS'TA ORTAYA ÇIKACAK SONUCU NASIL ETKİSİZ KILABİLİRİM
            Muhalefetin seçimi kaybedeceği için şimdiden kılıf bulma çalışmalarına başladığını belirten Şahin, "Bunlar seçimim kaybedeceklerinin işaretleri. Seçimim kaybedecekleri için halka güvenmedikleri için 14 Mayıs'ta ortaya çıkacak sonucu nasıl etkisiz kılabilirim milletim meşru kararını nasıl kirletebilirim sadece bunun çabası olarak görüyorum. Eğer öyle olmasa bu tür iddialar ortaya atılmaz. Karşısındaki bunu ciddi ciddi dinliyor ya!!! Bu gerçekten inanılır gibi değil. Tüm bunlar 14 Mayıs korkusudur. Milletimiz 14 Mayıs 1950'de vermiş olduğu kararı yine 14 Mayıs 2023 yılında verecek ve bunlara gösterecek. Tarih yaklaştıkça bu tür açıklamalar yapacaklar. unlar hiç mi milleti dinlemiyor? Hiç mi devletten haberiniz yok? Seçimlerin nasıl yapıldığını bilmiyor musunuz? Garip bir insan tipi yetişiyor. Azınlık bir grup var; bunlar kendi kafa ve ideolojilerine göre bir Türkiye tasavvur ediyorlar. Milleti kendi isteklerine uydurmaya çalışıyorlar. Sonuçta ortaya çıkmayınca işte bu tür cümleler ve bu tür iddialar ortaya atılıyor. Allah onların yardımcısı olsun. Allah ıslah etsin." şeklinde konuştu.


            2018'DE UÇUCU MÜHÜR YALANI
            7'li koalisyonun üyeleri 2018 seçimlerinde de benzer yalanları sosyal medya üzerinden servis etmişlerdi. Seçimi kaybedeceğini anlayan malum kesimin kalemşorları yalanlarına başlamıştı. CHP yandaşı Kadri Gürsel ile İyi Parti'nin eski kurucu üyesi Ruhat Mengi'nin söylediği "Uçuk mühür" yalanı bu kadarına da pes dedirtmişti.



                Gürsel, "CHP'nin güçlü olduğu sandıklarda uçucu mürekkepli mühür gönderildiği iddiaları hakkında bir açıklamanız var mı?" diyerek o dönemki mağlubiyetlerini kendi kitlesine bu şekilde açıklamıştı.


                Ancak Gürsel'in bu trajikomik sorusuna yanıt yine CHP'lilerden gelmişti. CHP'nin seçim müşahidi Kadri Gürsel'i yalanlamıştı.

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                Haberler Güncel CHP fondaşı Merdan Yanardağ'dan yalan üstüne yalan: Oy pusulası tutmayınca paranoya palavrası sıktı!
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