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    • 19.04.2023 16:58
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    Meral Akşener'den 'pazarlık' füzesi! Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı kendisine oy istedi...

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ancak daha sonra 'kumar masası' dediği masaya dönen Meral Akşener olay bir gönderme yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için yürüttüğü kirli pazarlıkları işaret eden Meral Akşener kendi partisine oy isteyerek, "Birinci parti yapacaksınız. Bu ucube sistem değişecek ben de kimseyle pazarlık etmeden başbakan olacağım" dedi.

    takvim.com.tr
    Akşener’den Kılıçdaroğlu’na füze!

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu HDP'nin de dışarıdan destek verdiği 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    MERAL AKŞENER ADAYLIĞA KARŞI ÇIKTI
    Bu adaylığa Meral Akşener ilk önce karşı çıktı. 3 Mart'ta partisine masadaki ortakları tarafından Kılıçdaroğlu'nun isminin dayatıldığını söyleyerek 'noter masası ve kumar masası' diyerek masayı dağıttı.

    Ancak 3 gün sonra 6 Mart'ta Marriot Otel'de Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşen Akşener "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartıyla geri döndü.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edilirken suratındaki ifadeden memnuniyetsizliği okunan Akşener bugün bomba bir açıklama yaptı.

    AKŞENER'DEN HEM GÖNDERME HEM İTİRAF
    Sinop'ta bir konuşma yapan Akşener "Başbakan Meral" sloganı atan yandaşlarını verdiği yanıtla Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak tutulan kirli pazarlıkları itiraf etti.

    "BEN KİMSEYLE PAZARLIK YAPMAYACAĞIM"
    Akşener sloganlar karşısında kendisine oy isteyerek, "Bedava olmaz! Oylarınızı vereceksiniz, birinci parti yapacaksınız. Bu ucube sistem değişecek ben de kimseyle pazarlık etmeden başbakan olacağım" ifadelerini kullandı.

    KILIÇDAROĞLU KİMLERLE PAZARLIK YAPTI?
    Meral Akşener'in bu sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için yaptığı pazarlıklara gönderme olarak okunurken Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere'deki para baronlarına verdiği sözler ile PKK'nın siyasi kolu HDP ile yaptığı temasları akıllara getirdi.

        ABD VE İLGİLTERE'DEKİ PARA BARONLARINA SÖZ VERDİ
        Öte yandan son dönemde "300 milyar dolar parayı getireceğim" ifadeleriyle bol keseden vaatler dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere ve ABD'de yaptığı pazarlıkları itiraf etti. Parayı tefecilerden almayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar. İstedikleri demokrasi, insan hakları... Her halükarda söz verdik." dedi. Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta terör suçlarından tutuklu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'ı, Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'yı KHK ile görevden alınan FETÖ'cü ve PKK'lıları serbest bırakıp göreve iade edeceklerini belirterek bunu da demokrasi ve insan hakları kılıfı altında pazarladığı bilinirken para baronlarına nasıl bir söz verdiği merak konusu oldu.

        HDPKK İLE PAZARLIK
        Kılıçdaroğlu'nun adaylık için yaptığı pazarlıklara ilişkin bir itiraf da terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den geldmişti. Daha önce de '100 yıllık Cumhriyeti değiştireceğiz' diyen HDP'ki Sırrı Sakık terörist başı Öcalan'a özgürlük çağrısında bulunurken, Kılıçdaroğlu'na 'kapalı kapılar ardında verdiği sözleri kamuoyuna deklare etmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu bu sözlerin ardından sessizliğe gömüldü.
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        Bursa’da tarih meydana çıkıyor
        Haberler Güncel Meral Akşener'den 'pazarlık' füzesi! Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı kendisine oy istedi...
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