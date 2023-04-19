Meral Akşener'den 'pazarlık' füzesi! Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı kendisine oy istedi...

"BEN KİMSEYLE PAZARLIK YAPMAYACAĞIM"

Akşener sloganlar karşısında kendisine oy isteyerek, "Bedava olmaz! Oylarınızı vereceksiniz, birinci parti yapacaksınız. Bu ucube sistem değişecek ben de kimseyle pazarlık etmeden başbakan olacağım" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU KİMLERLE PAZARLIK YAPTI?

Meral Akşener'in bu sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için yaptığı pazarlıklara gönderme olarak okunurken Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere'deki para baronlarına verdiği sözler ile PKK'nın siyasi kolu HDP ile yaptığı temasları akıllara getirdi.