Meral Akşener'den 'pazarlık' füzesi! Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı kendisine oy istedi...

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu HDP'nin de dışarıdan destek verdiği 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
MERAL AKŞENER ADAYLIĞA KARŞI ÇIKTI
Bu adaylığa Meral Akşener ilk önce karşı çıktı. 3 Mart'ta partisine masadaki ortakları tarafından Kılıçdaroğlu'nun isminin dayatıldığını söyleyerek 'noter masası ve kumar masası' diyerek masayı dağıttı.
Ancak 3 gün sonra 6 Mart'ta Marriot Otel'de Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşen Akşener "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartıyla geri döndü.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edilirken suratındaki ifadeden memnuniyetsizliği okunan Akşener bugün bomba bir açıklama yaptı.
AKŞENER'DEN HEM GÖNDERME HEM İTİRAF
Sinop'ta bir konuşma yapan Akşener "Başbakan Meral" sloganı atan yandaşlarını verdiği yanıtla Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak tutulan kirli pazarlıkları itiraf etti.
"BEN KİMSEYLE PAZARLIK YAPMAYACAĞIM"
Akşener sloganlar karşısında kendisine oy isteyerek, "Bedava olmaz! Oylarınızı vereceksiniz, birinci parti yapacaksınız. Bu ucube sistem değişecek ben de kimseyle pazarlık etmeden başbakan olacağım" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU KİMLERLE PAZARLIK YAPTI?
Meral Akşener'in bu sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için yaptığı pazarlıklara gönderme olarak okunurken Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere'deki para baronlarına verdiği sözler ile PKK'nın siyasi kolu HDP ile yaptığı temasları akıllara getirdi.