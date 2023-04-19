Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.04.2023 17:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2023 19:06
    ABONE OL

    ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a cezai soruşturma açılması kararını iptal etti! Hisseler tavan yaptı Borsa günü yükselişle kapattı

    Son dakika haberi! ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a cezai soruşturma açılmasına yönelik alt mahkemenin kararını iptal etti. Kararın ardından Halkbank hisseleri tavan yaparken Borsa İstanbul günü yükselişle tamamlandı. A Haber canlı yayınına katılan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Bugün gelen olumlu haberle birlikte bankacılık hisseleri olmak üzere, bankacılık endeksinde uzun süredir göremediğimiz belirli dirençlerin kırılma ihtimali olacak. Bankacılık hisselerinde yüzde 3.9'luk bir yükseliş görüyoruz. Yine Halkbank hisselerinde yüzde 10'a varan bir yükseliş var." dedi.

    takvim.com.tr
    ABD’den flaş Halkbank kararı! İptal edildi

    ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın yargı bağışıklığının olmadığına karar verirken, İstinaf Mahkemesinden Halkbank'ın daha önce davanın düşmesi için yaptığı başvuruyu tekrar gözden geçirmesini istedi.

    ABD'de son yargı merci olan Yüksek Mahkeme, Halkbank'ın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında, hakkındaki davanın düşmesi talebiyle yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

    ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a cezai soruşturma açılmasına yönelik alt mahkemenin kararını iptal etti.

    ABD'DEN FLAŞ HALKBANK KARARI! İPTAL EDİLDİ | VİDEO İZLE


    Karara göre, Yüksek Mahkeme, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında Halkbank'ın ceza yargılamasından muaf olduğu itirazını reddetti.

    Yüksek Mahkeme, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"nın ceza hukuku davalarına uygulanamayacağına hükmetti ancak New York'taki istinaf mahkemesinden Halk Bankası'nın itirazını teamül hukukuna göre yeniden gözden geçirmesini istedi.

    Halkbank, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" çerçevesinde hakkındaki davanın düşmesi talebiyle başvuruda bulunmuştu. Yüksek Mahkeme, söz konusu başvuruyu değerlendirmek için ocak ayında tarafları dinlemişti. Bankaya, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor.

    HALKBANKA HİSSELERİ TAVAN YAPTI BORSA YÜKSELDİ
    Kararın ardından Halkbank hisseleri tavan yaparken Borsa İstanbul günü yükselişle tamamlandı.

    Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz dava süreci ve yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Davanın ABD tarafından geri çekildiğini belirten Eryılmaz, "2019'da federal savcılar Halkbank'a bir dava açtı. Temel sebebi şu: Amerika, İran'a belirli yaptırımlar uyguluyordu. İran'ın ABD'nin bu ekonomik yaptırımları kırmada yardımcı olduğu iddiasıyla Halkbank'a dava açılmıştı. Davanın geri çekildiğini görüyoruz. Alt mahkeminin "Halkbank yargılansın" talebinin kabul edilmediğini görüyoruz. Hem hisse bazında hem bankacılık endeksi hem de Borsa İstanbul bazında olumlu karşılandı. Ekonomik ve politik olarak da yansımalarını göreceğiz." dedi.

        İLİŞKİLERİN OLUMLU YÖNDE GELİŞİYOR: HALKBANK HİSSELERİ YÜKSELDİ
        Verilen bu kararın politik olarak da iki ülke arasında olumlu bir gidişata işaret ettiğini belirten Eryılmaz, "Bugün gelen olumlu haberler birlikte bankacılık hisseleri olmak üzere, bankacılık endeksinde uzun süredir göremediğimiz belirli dirençlerin kırılma ihtimali olacak. Elbette seçim dönemine denk geliyor olması bu güçlü hareketi bir miktar engelleyici olacaktır. Buna rağmen bankacılık hisselerinde yüzde 3.9'luk bir yükseliş görüyoruz. Yine Halkbank hisselerinde yüzde 10'a varan bir yükseliş var." şeklinde konuştu.

        BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,85 değer kazanarak günü 5.061,22 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 48,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bankacılık endeksi yüzde 3,60, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,49 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile ulaştırma oldu.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ile yoğunlaşan bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıklarla yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

        ABD ekonomisinde soğuma işaretlerinin beklendiği bu dönemde alınan güçlü sinyallerin "şahin" politikaları beklenenden daha uzun süre uygulamada tutabileceği endişesiyle varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu aktaran analistler, bu durumun Fed'in politika alanını da daralttığını bildirdi.

            Yarın Arife günü nedeniyle borsada işlemlerin 12.40'a kadar gerçekleştirilebileceğini dile getiren analistler, yarın yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları, Almanya'da ÜFE, Japonya'da ve Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini aktardı.

            Analistler, bu akşam ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.050 seviyelerinin destek, 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Bursa’da tarih meydana çıkıyor
            Haberler Güncel ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a cezai soruşturma açılması kararını iptal etti! Hisseler tavan yaptı Borsa günü yükselişle kapattı
                loading
                SON DAKİKA