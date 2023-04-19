ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a cezai soruşturma açılması kararını iptal etti! Hisseler tavan yaptı Borsa günü yükselişle kapattı

İLİŞKİLERİN OLUMLU YÖNDE GELİŞİYOR: HALKBANK HİSSELERİ YÜKSELDİ

Verilen bu kararın politik olarak da iki ülke arasında olumlu bir gidişata işaret ettiğini belirten Eryılmaz, "Bugün gelen olumlu haberler birlikte bankacılık hisseleri olmak üzere, bankacılık endeksinde uzun süredir göremediğimiz belirli dirençlerin kırılma ihtimali olacak. Elbette seçim dönemine denk geliyor olması bu güçlü hareketi bir miktar engelleyici olacaktır. Buna rağmen bankacılık hisselerinde yüzde 3.9'luk bir yükseliş görüyoruz. Yine Halkbank hisselerinde yüzde 10'a varan bir yükseliş var." şeklinde konuştu.