ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a cezai soruşturma açılması kararını iptal etti! Hisseler tavan yaptı Borsa günü yükselişle kapattı

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın yargı bağışıklığının olmadığına karar verirken, İstinaf Mahkemesinden Halkbank'ın daha önce davanın düşmesi için yaptığı başvuruyu tekrar gözden geçirmesini istedi.
ABD'de son yargı merci olan Yüksek Mahkeme, Halkbank'ın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında, hakkındaki davanın düşmesi talebiyle yaptığı başvuruyu değerlendirdi.
ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a cezai soruşturma açılmasına yönelik alt mahkemenin kararını iptal etti.
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Karara göre, Yüksek Mahkeme, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında Halkbank'ın ceza yargılamasından muaf olduğu itirazını reddetti.
Yüksek Mahkeme, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"nın ceza hukuku davalarına uygulanamayacağına hükmetti ancak New York'taki istinaf mahkemesinden Halk Bankası'nın itirazını teamül hukukuna göre yeniden gözden geçirmesini istedi.
Halkbank, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" çerçevesinde hakkındaki davanın düşmesi talebiyle başvuruda bulunmuştu. Yüksek Mahkeme, söz konusu başvuruyu değerlendirmek için ocak ayında tarafları dinlemişti. Bankaya, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor.
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Kararın ardından Halkbank hisseleri tavan yaparken Borsa İstanbul günü yükselişle tamamlandı.
Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz dava süreci ve yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Davanın ABD tarafından geri çekildiğini belirten Eryılmaz, "2019'da federal savcılar Halkbank'a bir dava açtı. Temel sebebi şu: Amerika, İran'a belirli yaptırımlar uyguluyordu. İran'ın ABD'nin bu ekonomik yaptırımları kırmada yardımcı olduğu iddiasıyla Halkbank'a dava açılmıştı. Davanın geri çekildiğini görüyoruz. Alt mahkeminin "Halkbank yargılansın" talebinin kabul edilmediğini görüyoruz. Hem hisse bazında hem bankacılık endeksi hem de Borsa İstanbul bazında olumlu karşılandı. Ekonomik ve politik olarak da yansımalarını göreceğiz." dedi.