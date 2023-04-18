Başkan Erdoğan Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri Tesisi'nin açılışını bugün yapacak

Başkan Erdoğan havacılık, savunma ve uzay sanayisi, biyomedikal gibi alanlarda kullanılan nadir toprak elementlerinin keşfedildiği Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki sahada kurulan pilot tesisin açılışını bugün yapacak.
694 MİLYON TONLUK REZERVİ İŞLEYECEK
Cumhurbaşkanlığı, açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi'ne ilişkin sosyal medya paylaşımı yaptı.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi, Beylikova'da keşfedilen 694 milyon tonluk rezervi işleyecek. Enerji, savunma, kimya, cam ve seramik gibi çeşitli alanlar için üretim sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.